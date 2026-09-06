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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीसाउथ फिल्मों के हैं शौकीन? 'लियो' से 'हाय नन्ना' तक ये 10 फिल्में ओटीटी पर जरूर देखें

साउथ फिल्मों के हैं शौकीन? 'लियो' से 'हाय नन्ना' तक ये 10 फिल्में ओटीटी पर जरूर देखें

साउथ की फिल्मों में कहानी से लेकर किरदारों तक सबकुछ खास होता है. ऐसे में अगर आप कुछ बेहतरीन और अलग तरह की फिल्में देखने का मन बना रहे हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए बेस्ट है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 06 Sep 2026 01:41 PM (IST)
साउथ की फिल्मों में कहानी से लेकर किरदारों तक सबकुछ खास होता है. ऐसे में अगर आप कुछ बेहतरीन और अलग तरह की फिल्में देखने का मन बना रहे हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए बेस्ट है.

अगर आपको साउथ की फिल्में देखने का शौक है, तो आज हम आपको 10 ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिनमें एक्शन से लेकर लव स्टोरी तक सबकुछ देखने को मिलेगा. ये सभी फिल्में ओटीटी पर मौजूद हैं, जिन्हें आप घर बैठे देख सकते हैं.

1/10
'लियो' थलपति विजय की तमिल एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जो साल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने किया है. फिल्म में थलापति विजय की एक्टिंग बहुत दमदार है. वहीं फिल्म में संजय दत्त ने भी विलेन के रूप में बेहतरीन काम किया है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
'लियो' थलपति विजय की तमिल एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जो साल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने किया है. फिल्म में थलापति विजय की एक्टिंग बहुत दमदार है. वहीं फिल्म में संजय दत्त ने भी विलेन के रूप में बेहतरीन काम किया है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
2/10
'गट्टा कुश्ती 2' साल 2026 में रिलीज हुई एक तमिल स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. इसमें विष्णु विशाल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, योगी बाबू और राम्या कृष्णन जैसे कलाकार नजर आए हैं. ये 2022 में आई फिल्म 'गट्टा कुश्ती' का सीक्वल है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'गट्टा कुश्ती 2' साल 2026 में रिलीज हुई एक तमिल स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. इसमें विष्णु विशाल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, योगी बाबू और राम्या कृष्णन जैसे कलाकार नजर आए हैं. ये 2022 में आई फिल्म 'गट्टा कुश्ती' का सीक्वल है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
3/10
'महाराजा' साल 2024 में रिलीज हुई थी. ये एक तमिल एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें सुपरस्टार विजय सेतुपति लीड रोल में हैं. ये विजय सेतुपति के करियर की 50वीं फिल्म है. फिल्म महाराजा की कहानी एक पिता और एक नाई के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांगता है. ये भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
'महाराजा' साल 2024 में रिलीज हुई थी. ये एक तमिल एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें सुपरस्टार विजय सेतुपति लीड रोल में हैं. ये विजय सेतुपति के करियर की 50वीं फिल्म है. फिल्म महाराजा की कहानी एक पिता और एक नाई के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांगता है. ये भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
4/10
'लकी भास्कर' एक क्राइम-ड्रामा फिल्म है, जिसमें एक बैंक कैशियर की जिंदगी अचानक बदल जाती है. पैसों की परेशानी दूर करने के लिए वो गलत रास्ता चुनता है और देखते ही देखते करोड़ों का मालिक बन जाता है. ये फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
'लकी भास्कर' एक क्राइम-ड्रामा फिल्म है, जिसमें एक बैंक कैशियर की जिंदगी अचानक बदल जाती है. पैसों की परेशानी दूर करने के लिए वो गलत रास्ता चुनता है और देखते ही देखते करोड़ों का मालिक बन जाता है. ये फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
5/10
'हाय नन्ना' साल 2023 में रिलीज हुई एक तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शौर्यूव ने लिखा और निर्देशित किया है. फिल्म में नानी, मृणाल ठाकुर और कियारा खन्ना लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी एक सिंगल फादर विराज (नानी) और उनकी 6 साल की बेटी माही (कियारा खन्ना) के इर्द-गिर्द घूमती है. ये नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
'हाय नन्ना' साल 2023 में रिलीज हुई एक तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शौर्यूव ने लिखा और निर्देशित किया है. फिल्म में नानी, मृणाल ठाकुर और कियारा खन्ना लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी एक सिंगल फादर विराज (नानी) और उनकी 6 साल की बेटी माही (कियारा खन्ना) के इर्द-गिर्द घूमती है. ये नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
6/10
'एको' एक सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी कई सालों से लापता एक डॉग ब्रीडर की तलाश पर बेस्ड है. उसकी तलाश में आगे बढ़ने के साथ कई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं, जो फिल्म को और दिलचस्प बनाती हैं. ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
'एको' एक सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी कई सालों से लापता एक डॉग ब्रीडर की तलाश पर बेस्ड है. उसकी तलाश में आगे बढ़ने के साथ कई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं, जो फिल्म को और दिलचस्प बनाती हैं. ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
7/10
'हे सिनामिका' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें दुलकर सलमान और अदिति राव हैदरी लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी याजान और उसकी पत्नी मौना के रिश्ते और उनकी बदलती जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है. इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.
'हे सिनामिका' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें दुलकर सलमान और अदिति राव हैदरी लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी याजान और उसकी पत्नी मौना के रिश्ते और उनकी बदलती जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है. इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.
8/10
'अमरन' साल 2024 में रिलीज हुई तमिल फिल्म है, जो भारतीय सेना के जांबाज शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन के जीवन की सच्ची कहानी पर आधारित है. अगर आपको बायोग्राफिकल फिल्में देखना पसंद है, तो ये फिल्म आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
'अमरन' साल 2024 में रिलीज हुई तमिल फिल्म है, जो भारतीय सेना के जांबाज शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन के जीवन की सच्ची कहानी पर आधारित है. अगर आपको बायोग्राफिकल फिल्में देखना पसंद है, तो ये फिल्म आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
9/10
'विद लव' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें अभिशन जीविंथ और अनास्वरा राजन मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी सत्या और मोनिशा की है, जो एक ब्लाइंड डेट पर मिलते हैं और फिर पता चलता है कि दोनों कई साल पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे. ये भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
'विद लव' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें अभिशन जीविंथ और अनास्वरा राजन मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी सत्या और मोनिशा की है, जो एक ब्लाइंड डेट पर मिलते हैं और फिर पता चलता है कि दोनों कई साल पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे. ये भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
10/10
'इरट्टा' एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें जोजू जॉर्ज ने जुड़वां भाइयों का किरदार निभाया है. फिल्म की कहानी दोनों भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती है और इसमें कई ऐसे मोड़ आते हैं, जो आपको अंत तक जोड़े रखते हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'इरट्टा' एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें जोजू जॉर्ज ने जुड़वां भाइयों का किरदार निभाया है. फिल्म की कहानी दोनों भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती है और इसमें कई ऐसे मोड़ आते हैं, जो आपको अंत तक जोड़े रखते हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Published at : 06 Sep 2026 01:40 PM (IST)
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