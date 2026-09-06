साउथ फिल्मों के हैं शौकीन? 'लियो' से 'हाय नन्ना' तक ये 10 फिल्में ओटीटी पर जरूर देखें

'हाय नन्ना' साल 2023 में रिलीज हुई एक तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शौर्यूव ने लिखा और निर्देशित किया है. फिल्म में नानी, मृणाल ठाकुर और कियारा खन्ना लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी एक सिंगल फादर विराज (नानी) और उनकी 6 साल की बेटी माही (कियारा खन्ना) के इर्द-गिर्द घूमती है. ये नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.