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साउथ फिल्मों के हैं शौकीन? 'लियो' से 'हाय नन्ना' तक ये 10 फिल्में ओटीटी पर जरूर देखें
साउथ की फिल्मों में कहानी से लेकर किरदारों तक सबकुछ खास होता है. ऐसे में अगर आप कुछ बेहतरीन और अलग तरह की फिल्में देखने का मन बना रहे हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए बेस्ट है.
अगर आपको साउथ की फिल्में देखने का शौक है, तो आज हम आपको 10 ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिनमें एक्शन से लेकर लव स्टोरी तक सबकुछ देखने को मिलेगा. ये सभी फिल्में ओटीटी पर मौजूद हैं, जिन्हें आप घर बैठे देख सकते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 01:40 PM (IST)
Tags :Leo
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