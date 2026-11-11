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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाएक्ट्रेस प्रिया भवानी शंकर ने बॉयफ्रेंड राजवेल राज संग रचाई शादी, हुईं रोमांटिक, शेयर की तस्वीरें

एक्ट्रेस प्रिया भवानी शंकर ने बॉयफ्रेंड राजवेल राज संग रचाई शादी, हुईं रोमांटिक, शेयर की तस्वीरें

साउथ एक्ट्रेस प्रिया भवानी शंकर ने बुधवार को अपने पार्टनर राजवेल राज से शादी रचा ली है. चेन्नई में एक निजी समारोह में दोनों शादी के बंधन में बंध गए.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 11 Nov 2026 09:20 PM (IST)
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तमिल और तेलुगु सिनेमा की एक्ट्रेस प्रिया भवानी शंकर ने अपने निजी जीवन में नए चैप्टर की शुरुआत की है. अभिनेत्री ने अपने बॉयफ्रेंड राजवेल राज संग अपने प्यारभरे रिश्ते को नया नाम देते हुए शदी रचा ली है. शादी के बंधन में बंधने के बाद एक्ट्रेस ने अपने पति के साथ वेडिंग फोटोज शेयर कीं. इनमें एक्ट्रेस राजवेल राज संग रोमांटिक होती हुई भी नजर आईं.

देखें प्रिया और राजवेल की शादी की तस्वीरें 

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प्रिया भवानी शंकर और राजवेल राज की शादी 11 नवंबर को हुई. दोनों ने बुधवार को चेन्नई में एक पारंपरिक सेरेमनी में शादी रचाई. बता दें कि दोनों कॉलेज के दिनों से साथ हैं और अब सालों बाद उन्होंने अपनी डेटिंग को शादी में तब्दील कर दिया. 

ये समारोह पूरी तरह से प्राइवेट रहा. जिसमें उनके परिवार के और करीबी लोग ही शामिल हुए. शादी के लिए एक्ट्रेस ने लाल रंग की साड़ी चुनी थी. जबकि राजवेल सफेद धोती और शर्ट में नजर आए. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, 'तो, ऐसा हो गया! 11.11.2026.'

 
 
 
 
 
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दुल्हन बनी प्रिया तस्वीरों में अपने मंगलसूत्र को फ्लॉन्ट करते हुई नजर आईं. हालांकि उन्होंने बेहद सादगी भरे अंदाज में शादी की. उन्होंने न ही कोई भारी भरकम जूलरी पहन रखी थी और न ही लहंगा. 

एक्टर कायल देवराज ने भी शेयर की तस्वीरें

साउथ सिनेमा के अभिनेता कायल देवराज ने राजवेल राज और प्रिया भवानी की कुछ तस्वीरें बुधवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, '11 नवंबर. प्रिया भवानी और उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड राजवेल राज ने अपनी लाइफ के नए चैप्टर की शुरुआत की है. निजी सेरेमनी में उन्होंने अपने करीबियों की मौजूदगी में शादी रचाई.'

प्रिया भवानी शंकर का करियर

प्रिय भवानी शंकर पहले पत्रकार थीं. बाद में उन्होंने एक्टिंग का रुख किया. उनका एक्टिंग डेब्यू साल 2014 के टीवी शो 'कल्याणम मुधल काधल वरई' से हुआ था. फिर उन्होंने 'जोड़ी नंबर 1' और 'सुपर सिंगर' जैसे शोज में होस्ट की भूमिका निभाई. जबकि फिल्मी दुनिया में डेब्यू 2017 की फिल्म 'मेयाधा मान' से किया. इसके बाद उन्हें 'मॉन्स्टर', 'कल्याणम कमनीयम', 'माफिया: चैप्टर 1', 'तिरुचित्रम्बलम' और 'ओह मनापेन्ने' जैसी फिल्मों में देखा गया.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 08:52 PM (IST)
Tags :
Priya Bhavani Shankar
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