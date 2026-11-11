तमिल और तेलुगु सिनेमा की एक्ट्रेस प्रिया भवानी शंकर ने अपने निजी जीवन में नए चैप्टर की शुरुआत की है. अभिनेत्री ने अपने बॉयफ्रेंड राजवेल राज संग अपने प्यारभरे रिश्ते को नया नाम देते हुए शदी रचा ली है. शादी के बंधन में बंधने के बाद एक्ट्रेस ने अपने पति के साथ वेडिंग फोटोज शेयर कीं. इनमें एक्ट्रेस राजवेल राज संग रोमांटिक होती हुई भी नजर आईं.

देखें प्रिया और राजवेल की शादी की तस्वीरें

प्रिया भवानी शंकर और राजवेल राज की शादी 11 नवंबर को हुई. दोनों ने बुधवार को चेन्नई में एक पारंपरिक सेरेमनी में शादी रचाई. बता दें कि दोनों कॉलेज के दिनों से साथ हैं और अब सालों बाद उन्होंने अपनी डेटिंग को शादी में तब्दील कर दिया.

ये समारोह पूरी तरह से प्राइवेट रहा. जिसमें उनके परिवार के और करीबी लोग ही शामिल हुए. शादी के लिए एक्ट्रेस ने लाल रंग की साड़ी चुनी थी. जबकि राजवेल सफेद धोती और शर्ट में नजर आए. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, 'तो, ऐसा हो गया! 11.11.2026.'

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दुल्हन बनी प्रिया तस्वीरों में अपने मंगलसूत्र को फ्लॉन्ट करते हुई नजर आईं. हालांकि उन्होंने बेहद सादगी भरे अंदाज में शादी की. उन्होंने न ही कोई भारी भरकम जूलरी पहन रखी थी और न ही लहंगा.

एक्टर कायल देवराज ने भी शेयर की तस्वीरें

साउथ सिनेमा के अभिनेता कायल देवराज ने राजवेल राज और प्रिया भवानी की कुछ तस्वीरें बुधवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, '11 नवंबर. प्रिया भवानी और उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड राजवेल राज ने अपनी लाइफ के नए चैप्टर की शुरुआत की है. निजी सेरेमनी में उन्होंने अपने करीबियों की मौजूदगी में शादी रचाई.'

November 11th Actress #PriyaBhavaniShankar and her long time boyfriend #RajvelRaj begin a beautiful new chapter together, celebrating their marriage in an intimate ceremony surrounded by loved ones. #WeddingCelebration #NewBeginnings #KollywoodWedding https://t.co/ObHqU7Jroj — Actor Kayal Devaraj (@kayaldevaraj) November 11, 2026

प्रिया भवानी शंकर का करियर

प्रिय भवानी शंकर पहले पत्रकार थीं. बाद में उन्होंने एक्टिंग का रुख किया. उनका एक्टिंग डेब्यू साल 2014 के टीवी शो 'कल्याणम मुधल काधल वरई' से हुआ था. फिर उन्होंने 'जोड़ी नंबर 1' और 'सुपर सिंगर' जैसे शोज में होस्ट की भूमिका निभाई. जबकि फिल्मी दुनिया में डेब्यू 2017 की फिल्म 'मेयाधा मान' से किया. इसके बाद उन्हें 'मॉन्स्टर', 'कल्याणम कमनीयम', 'माफिया: चैप्टर 1', 'तिरुचित्रम्बलम' और 'ओह मनापेन्ने' जैसी फिल्मों में देखा गया.