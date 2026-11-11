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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस टीम पर बड़ा आतंकी हमला, 10 पुलिसकर्मियों की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस टीम पर बड़ा आतंकी हमला, 10 पुलिसकर्मियों की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस टीम पर बड़ा आतंकी हमला हुआ. इसमें कम से कम 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. हमले के दौरान पुलिस की पांच गाड़ियों को भी आग लगा दी गई.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 11 Nov 2026 09:24 PM (IST)
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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादियों ने पुलिस के काफिले पर हमला कर दिया. इसमें कम से कम 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, मरने वालों में एक डीएसपी और एक उपनिरीक्षक भी शामिल है.

‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार के मुताबिक, यह हमला कोहाट के गंबट इलाके में हुआ. कोहाट पुलिस के प्रवक्ता मोहम्मद नौमान जैब ने बताया कि पुलिस टीम सोने के अवैध रूप से खनन के खिलाफ छापेमारी करने जा रही थी. इसी दौरान कोहाट और करक के बीच स्थित दरबोकाच जालंधर बांदा इलाके में उस पर गोलीबारी की गई.

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पहाड़ियों से की पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी

हमलावरों ने पहाड़ियों से पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी हताहत हुए और पुलिस के वाहनों को भी नुकसान पहुंचा. जैब ने बताया कि मृतकों में गंबट के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) हैदर जमान और उपनिरीक्षक मुख्तियार शामिल हैं. उन्होंने कहा कि हमले के दौरान पुलिस की पांच गाड़ियों को भी आग लगा दी गई.

पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हमलावरों ने पुलिसकर्मियों पर लगातार गोलीबारी की, जिसके जवाब में दोनों पक्षों के बीच भारी गोलीबारी हुई. हमले के बाद अतिरिक्त पुलिस वाहनों को घटनास्थल पर भेजा गया, जबकि जवाबी कार्रवाई के लिए पुलिस का एक बड़ा दस्ता बुलाया गया.

इससे एक दिन पहले बलूचिस्तान के मस्तुंग और कलात जिलों में पाकिस्तानी सेना पर कई ड्रोन और आईईडी हमले किए गए थे. इन हमलों में कई लोगों के हताहत होने और भारी नुकसान होने की खबर है. स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, सोमवार को मस्तुंग के खादकोचा इलाके में मुख्य सैन्य शिविर पर कम से कम दो ड्रोन से हमले किए गए.

'द बलूचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, एक अन्य घटना में कलात के मरजान इलाके में आईईडी हमले में पाकिस्तानी सेना का एक वाहन ध्वस्त हो गया. हालांकि, इन हमलों और वाहनों को जब्त करने के पीछे किसका हाथ है, यह अभी स्पष्ट नहीं है और किसी भी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है. इस बीच, क्वेटा-ताफ्तान राजमार्ग पर चगाई के नोकचाह इलाके में हथियारबंद लड़ाकों ने सड़क जाम कर दो कमर्शियल वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया. बताया जा रहा है कि इनमें से एक वाहन में कीमती पत्थर ले जाए जा रहे थे.

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 08:59 PM (IST)
Tags :
PAKISTAN NEWS Pakistan Terror Attack
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