'पैप्रिका' एक माइंड-बेंडिंग जापानी एनिमी साइकोलॉजिकल-साइंस फिक्शन फिल्म है, जहां एक वैज्ञानिक अपने अल्टर-ईगो 'पैप्रिका' के रूप में सपनों में जाकर एक ऐसे चोर को ढूंढती है जो लोगों के सपनों को चुराकर हकीकत और ख्वाब की दुनिया को आपस में मिला रहा है. ये प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.