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'हार्ड डेज' से 'मॉन्स्टर' तक, सस्पेंस के उस्ताद हैं ये जापानी फिल्में, OTT पर देखना न भूले
जापानी सिनेमा की दुनिया में ऐसी कई फिल्में हैं, जो अपनी अनोखी कहानी और सस्पेंस से दर्शकों को हैरान कर देती हैं. अगर आप भी घिसी-पिटी कहानियों से हटकर कुछ देखना चाहते हैं, तो इन फिल्मों को देख डाले.
अगर आप कुछ नया और अलग देखने की तलाश में हैं, तो जापानी फिल्मों की ये लिस्ट आपके लिए है. इनकी रहस्यमयी कहानियां और चौंका देने वाले ट्विस्ट आपको आखिरी पल तक स्क्रीन से नजरें नहीं हटाने देंगे. ओटीटी पर मौजूद इन फिल्मों को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करें.
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Published at : 24 Oct 2026 09:28 PM (IST)
Tags :Monster
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