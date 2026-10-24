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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'हार्ड डेज' से 'मॉन्स्टर' तक, सस्पेंस के उस्ताद हैं ये जापानी फिल्में, OTT पर देखना न भूले

'हार्ड डेज' से 'मॉन्स्टर' तक, सस्पेंस के उस्ताद हैं ये जापानी फिल्में, OTT पर देखना न भूले

जापानी सिनेमा की दुनिया में ऐसी कई फिल्में हैं, जो अपनी अनोखी कहानी और सस्पेंस से दर्शकों को हैरान कर देती हैं. अगर आप भी घिसी-पिटी कहानियों से हटकर कुछ देखना चाहते हैं, तो इन फिल्मों को देख डाले.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 24 Oct 2026 09:28 PM (IST)
जापानी सिनेमा की दुनिया में ऐसी कई फिल्में हैं, जो अपनी अनोखी कहानी और सस्पेंस से दर्शकों को हैरान कर देती हैं. अगर आप भी घिसी-पिटी कहानियों से हटकर कुछ देखना चाहते हैं, तो इन फिल्मों को देख डाले.

अगर आप कुछ नया और अलग देखने की तलाश में हैं, तो जापानी फिल्मों की ये लिस्ट आपके लिए है. इनकी रहस्यमयी कहानियां और चौंका देने वाले ट्विस्ट आपको आखिरी पल तक स्क्रीन से नजरें नहीं हटाने देंगे. ओटीटी पर मौजूद इन फिल्मों को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करें.

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'हार्ड डेज' एक जापानी क्राइम-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक भ्रष्ट पुलिस अफसर गलती से एक राहगीर को गाड़ी मार देता है और फिर अपनी इस गलती को छुपाने की कोशिश करता है. ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
'हार्ड डेज' एक जापानी क्राइम-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक भ्रष्ट पुलिस अफसर गलती से एक राहगीर को गाड़ी मार देता है और फिर अपनी इस गलती को छुपाने की कोशिश करता है. ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
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'द फॉरेस्ट ऑफ लव' एक खौफनाक सच्ची घटना पर आधारित जापानी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक शातिर धोखेबाज अपनी मीठी बातों से लोगों को वश में करके उनसे टॉर्चर और मर्डर जैसे भयानक जुर्म करवाता है. ये नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
'द फॉरेस्ट ऑफ लव' एक खौफनाक सच्ची घटना पर आधारित जापानी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक शातिर धोखेबाज अपनी मीठी बातों से लोगों को वश में करके उनसे टॉर्चर और मर्डर जैसे भयानक जुर्म करवाता है. ये नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
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'मॉन्स्टर' एक जापानी सस्पेंस फिल्म है, जिसमें एक बच्चे के अजीब व्यवहार की सच्चाई को मां, टीचर और खुद बच्चे के नजरिए से दिखाया गया है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'मॉन्स्टर' एक जापानी सस्पेंस फिल्म है, जिसमें एक बच्चे के अजीब व्यवहार की सच्चाई को मां, टीचर और खुद बच्चे के नजरिए से दिखाया गया है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
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'हेल डॉग्स' एक दमदार जापानी एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जहां एक बदला लेने की आग में जल रहा पुलिसवाला अंडरकवर बनकर जापान के सबसे खतरनाक गैंग में घुसपैठ करता है. ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
'हेल डॉग्स' एक दमदार जापानी एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जहां एक बदला लेने की आग में जल रहा पुलिसवाला अंडरकवर बनकर जापान के सबसे खतरनाक गैंग में घुसपैठ करता है. ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
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'राइड और डाई' एक इमोशनल जापानी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक महिला अपने बचपन के प्यार को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए उसके पति की हत्या कर देती है. इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.
'राइड और डाई' एक इमोशनल जापानी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक महिला अपने बचपन के प्यार को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए उसके पति की हत्या कर देती है. इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.
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'कन्फेशंस' एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जापानी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक स्कूल टीचर अपनी बेटी की हत्या का बदला क्लास के ही दो नाबालिग छात्रों से से लेती है. ये नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
'कन्फेशंस' एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जापानी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक स्कूल टीचर अपनी बेटी की हत्या का बदला क्लास के ही दो नाबालिग छात्रों से से लेती है. ये नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
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'पैप्रिका' एक माइंड-बेंडिंग जापानी एनिमी साइकोलॉजिकल-साइंस फिक्शन फिल्म है, जहां एक वैज्ञानिक अपने अल्टर-ईगो 'पैप्रिका' के रूप में सपनों में जाकर एक ऐसे चोर को ढूंढती है जो लोगों के सपनों को चुराकर हकीकत और ख्वाब की दुनिया को आपस में मिला रहा है. ये प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.
'पैप्रिका' एक माइंड-बेंडिंग जापानी एनिमी साइकोलॉजिकल-साइंस फिक्शन फिल्म है, जहां एक वैज्ञानिक अपने अल्टर-ईगो 'पैप्रिका' के रूप में सपनों में जाकर एक ऐसे चोर को ढूंढती है जो लोगों के सपनों को चुराकर हकीकत और ख्वाब की दुनिया को आपस में मिला रहा है. ये प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.
Published at : 24 Oct 2026 09:28 PM (IST)
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