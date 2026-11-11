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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसिद्धार्थ मल्होत्रा के इस बर्ताव के कारण कियारा आडवाणी ने कर लिया था ब्रेकअप, खुद किया खुलासा

सिद्धार्थ मल्होत्रा के इस बर्ताव के कारण कियारा आडवाणी ने कर लिया था ब्रेकअप, खुद किया खुलासा

'शेरशाह' फिल्म के जरिए कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का प्यार परवान चढ़ा था. लेकिन, इसकी शूटिंग के वक्त उनका एक बार ब्रेक भी हो गया था. ये खुलासा खुद एक्ट्रेस ने हाल ही में किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 11 Nov 2026 09:34 PM (IST)
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सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी बॉलीवुड के पॉपुलर कपल में गिने जाते हैं. दोनों की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आती है. ये कपल 'शेरशाह' फिल्म के दौरान एक दूसरे के बेहद करीब आया था और बाद में उन्होंने साथ में अपनी पूरी लाइफ बिताने का फैसला करते हुए शादी कर ली थी. हालांकि शेरशाह के दौरान ही दोनों एक बार ब्रेकअप भी कर चुके थे. वजह का खुलासा खुद कियारा ने किया है.

सिद्धार्थ के इस रवैये के कारण हुआ था ब्रेकअप

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हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, करण जौहर के टॉक शो 'कॉफी विद करण' के आखिरी और नौवें सीजन में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बात की. अभिनेत्री ने बताया कि रिश्ते की शुरुआत में सिद्धार्थ कभी उनके साथ बेहद अच्छे तो कभी एक दम रुखा व्यवहार रखते थे. इसके चलते वो परेशान रहती थीं.

बता दें कि शेरशाह की शूटिंग कारगिल में भी हुई थी. शूटिंग के लिए कारगिल रवाना होने से पहले कियारा ने सिद्धार्थ से बात की थी. उन्होंने एक्टर से कहा, 'तुम मेरे साथ कभी बेहद करीब आ जाते हो, तो कभी एक दम दूर हो जाते हो. जबकि मेरे लिए तो तुम पूरी तरह साथ हो, या फिर बिल्कुल नहीं. ये जो बीच वाली चीजे है ये मेरी समझ से बाहर है. मैं ऐसा नहीं कर सकती.'

ब्रेअकप के तुरंत बाद दोबारा शुरू हो गई बातचीत

वहीं सिद्धार्थ ने एक्ट्रेस से कहा था, 'मैं जानता हूं कि तुम ऐसी इंसान हो कि अगर मैं तुमसे कोई वादा करूं तो वो एक पक्का रिश्ता होगा. अभी मैं लाइफ में एक ऐसे मोड़ पर हूं जहां मुझे अपने काम पर फोकस करने की जरूरत है. मैं अपने काम के बीच किसी और चीज को नहीं आने देना चाहता.'

इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाने का फैसला ले लिया था. हालांकि कारगिल में मुश्किल हालातों में शूटिंग के बावजूद हर रोज सिद्धार्थ एक्ट्रेस को फोन करते थे और दोनों के बीच लगातार 30 दिनों तक बात हुई. जिस जगह पर सिग्नल मुश्किल से मिलते थे वहां भी वो अपने रिश्ते के लिए एक-दूसरे को वक्त देते थे. इसके बाद जल्द ही दोनों फिर से एक हो गए.

इस कपल ने फरवरी 2023 में जैसलमेर स्थित सूर्यगढ़ पैलेस में शादी रचा ली थी. जबकि जुलाई 2025 में बेटी सरायाह का वेलकम किया था. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 09:34 PM (IST)
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Kiara Advani
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