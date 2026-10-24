Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीस्कैम की दुनिया के चौंकाने वाले राज खोलती हैं ये फिल्में और सीरीज, OTT पर मिस न करें

स्कैम की दुनिया के चौंकाने वाले राज खोलती हैं ये फिल्में और सीरीज, OTT पर मिस न करें

अगर आपको धोखे, ठगी और करोड़ों के घोटालों की कहानियां देखना पसंद है, तो ओटीटी पर मौजूद ये फिल्में और सीरीज जरूर देख डाले. इनमें स्कैम की ऐसी कहानियां दिखाई गई हैं, जो आपको हैरान कर देंगी.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 24 Oct 2026 10:14 AM (IST)
अगर आपको धोखे, ठगी और करोड़ों के घोटालों की कहानियां देखना पसंद है, तो ओटीटी पर मौजूद ये फिल्में और सीरीज जरूर देख डाले. इनमें स्कैम की ऐसी कहानियां दिखाई गई हैं, जो आपको हैरान कर देंगी.

हिंदी में कई ऐसी फिल्में और सीरीज बनाई गई हैं, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित स्कैम और धोखाधड़ी की हैरान कर देने वाली कहानियां दिखाती हैं. करोड़ों की ठगी से लेकर बड़े घोटालों तक, इनकी कहानियां आपको चौंका देंगी.

1/7
'रेड' फिल्म एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर की कहानी है जो राजनीतिक दबावों के आगे झुके बिना एक नेता के घर पर भारत की सबसे बड़ी आयकर छापेमारी करता है. अजय देवगन स्टारर ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है और इसे IMDB पर 7.4 की रेटिंग मिली है.
'रेड' फिल्म एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर की कहानी है जो राजनीतिक दबावों के आगे झुके बिना एक नेता के घर पर भारत की सबसे बड़ी आयकर छापेमारी करता है. अजय देवगन स्टारर ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है और इसे IMDB पर 7.4 की रेटिंग मिली है.
2/7
'बदमाश कंपनी' चार दोस्तों की कहानी है जो 90 के दशक में कस्टम ड्यूटी और सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर गलत तरीके से रातों-रात अमीर बनते हैं. ये नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है. इसे IMDB पर 6.2 की रेटिंग मिली है.
'बदमाश कंपनी' चार दोस्तों की कहानी है जो 90 के दशक में कस्टम ड्यूटी और सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर गलत तरीके से रातों-रात अमीर बनते हैं. ये नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है. इसे IMDB पर 6.2 की रेटिंग मिली है.
3/7
'स्कैम 1992' एक स्टॉकब्रोकर हर्षद मेहता की कहानी है, जिसने बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर भारतीय शेयर बाजार में भारत का सबसे बड़ा घोटाला किया और बाद में अर्श से फर्श पर आ गिरा. ये सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है. इसकी IMDB रेटिंग 9.2 है.
'स्कैम 1992' एक स्टॉकब्रोकर हर्षद मेहता की कहानी है, जिसने बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर भारतीय शेयर बाजार में भारत का सबसे बड़ा घोटाला किया और बाद में अर्श से फर्श पर आ गिरा. ये सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है. इसकी IMDB रेटिंग 9.2 है.
4/7
'स्पेशल 26' चोरों के एक ऐसे ग्रुप की कहानी है, जो नकली पुलिस या इनकम टैक्स वाले बनकर अमीर और बेईमान लोगों के घर झूठा छापा मारते हैं और उनका सारा काला धन लूट लेते हैं. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. IMDB पर इसे 8 की रेटिंग मिली है.
'स्पेशल 26' चोरों के एक ऐसे ग्रुप की कहानी है, जो नकली पुलिस या इनकम टैक्स वाले बनकर अमीर और बेईमान लोगों के घर झूठा छापा मारते हैं और उनका सारा काला धन लूट लेते हैं. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. IMDB पर इसे 8 की रेटिंग मिली है.
5/7
इसकी कहानी एक बैंक कैशियर की है, जो अपने कर्ज और तंगहाली से छुटकारा पाने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी और घोटालों के दलदल में उतर जाता है. ये नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है. इसे IMDB पर 8 की रेटिंग मिली है.
इसकी कहानी एक बैंक कैशियर की है, जो अपने कर्ज और तंगहाली से छुटकारा पाने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी और घोटालों के दलदल में उतर जाता है. ये नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है. इसे IMDB पर 8 की रेटिंग मिली है.
6/7
'स्कैम 2003: द तेलगी स्टोरी' भारतीय इतिहास के सबसे बड़े फर्जी स्टांप पेपर घोटाले के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी की सच्ची कहानी पर आधारित वेब सीरीज है. ये सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है. इसकी IMDB रेटिंग 7.9 है.
'स्कैम 2003: द तेलगी स्टोरी' भारतीय इतिहास के सबसे बड़े फर्जी स्टांप पेपर घोटाले के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी की सच्ची कहानी पर आधारित वेब सीरीज है. ये सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है. इसकी IMDB रेटिंग 7.9 है.
7/7
'फर्जी' सीरीज की कहानी एक गरीब पेंटर की है जो दादाजी की प्रेस बचाने के लिए हुबहू असली जैसे नकली नोट छापने लगता है और पुलिस व गुंडों के बीच फंस जाता है. इसमें शाहिद कपूर लीड रोल में हैं. ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है. इसकी imdb रेटिंग 8.3 है.
'फर्जी' सीरीज की कहानी एक गरीब पेंटर की है जो दादाजी की प्रेस बचाने के लिए हुबहू असली जैसे नकली नोट छापने लगता है और पुलिस व गुंडों के बीच फंस जाता है. इसमें शाहिद कपूर लीड रोल में हैं. ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है. इसकी imdb रेटिंग 8.3 है.
Published at : 24 Oct 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Farzi

ओटीटी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
रणबीर कपूर की 'रामायण' ने 'मिर्जापुर द मूवी' को दी मात, एडवांस बुकिंग में बना दिया इतना सॉलिड रिकॉर्ड
'रामायण' ने 'मिर्जापुर द मूवी' को दी मात, एडवांस बुकिंग में बना दिया इतना सॉलिड रिकॉर्ड
मनोरंजन
पहले ही दिन पिटी सोनाक्षी-जहीर की 'तू है मेरी किरण', शॉकिंग है कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी सोनाक्षी-जहीर की 'तू है मेरी किरण', शॉकिंग है कलेक्शन
मनोरंजन
अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन के रिसेप्शन में शामिल होंगी सोनिया गांधी और निर्मला सीतारमण, मिला न्योता
अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन के रिसेप्शन में शामिल होंगी सोनिया गांधी और निर्मला सीतारमण, मिला न्योता
मनोरंजन
साल 2027 में रिलीज नहीं होगी रणबीर कपूर की 'रामायण पार्ट 2'? जानें- क्यों पोस्टपोन की गई फिल्म
साल 2027 में रिलीज नहीं होगी रणबीर कपूर की 'रामायण पार्ट 2'? जानें- वजह
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
कसारी-मसारीः अपराध के मलबे पर सुशासन के मंत्र
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिमवीरों ने वीरता से...', PM मोदी ITBP के स्थापना दिवस पर जवानों को दी बधाई
'हिमवीरों ने वीरता से...', PM मोदी ITBP के स्थापना दिवस पर जवानों को दी बधाई
महाराष्ट्र
'हिंदू खतरे में नहीं, बीजेपी...', जन आक्रोश मोर्चे पर भड़के आसिफ शेख
'हिंदू खतरे में नहीं, बीजेपी...', जन आक्रोश मोर्चे पर भड़के आसिफ शेख
बॉलीवुड
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, प्रभास का लुक उड़ा देगा होश, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म?
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, विद्रोही सैनिक के दमदार अवतार में दिखे प्रभास
इंडिया
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस, हमले के पहले जंगल में चली थीं गोलियां, दो शूटरों ने की थी प्रैक्टिस
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस, हमले के पहले जंगल में चली थीं गोलियां, दो शूटरों ने की थी प्रैक्टिस
विश्व
आतंकवाद के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में नेतन्याहू
आतंकवाद के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में नेतन्याहू
शिक्षा
राजस्थान में 8वीं के छात्रों को स्कॉलरशिप का मौका, 30 अक्टूबर से करें आवेदन
राजस्थान में 8वीं के छात्रों को स्कॉलरशिप का मौका, 30 अक्टूबर से करें आवेदन
ऑटो
SUV की बिक्री में Tata की पकड़, Punch बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार
SUV की बिक्री में Tata की पकड़, Punch बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget