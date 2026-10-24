'रेड' फिल्म एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर की कहानी है जो राजनीतिक दबावों के आगे झुके बिना एक नेता के घर पर भारत की सबसे बड़ी आयकर छापेमारी करता है. अजय देवगन स्टारर ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है और इसे IMDB पर 7.4 की रेटिंग मिली है.