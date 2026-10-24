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स्कैम की दुनिया के चौंकाने वाले राज खोलती हैं ये फिल्में और सीरीज, OTT पर मिस न करें
अगर आपको धोखे, ठगी और करोड़ों के घोटालों की कहानियां देखना पसंद है, तो ओटीटी पर मौजूद ये फिल्में और सीरीज जरूर देख डाले. इनमें स्कैम की ऐसी कहानियां दिखाई गई हैं, जो आपको हैरान कर देंगी.
हिंदी में कई ऐसी फिल्में और सीरीज बनाई गई हैं, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित स्कैम और धोखाधड़ी की हैरान कर देने वाली कहानियां दिखाती हैं. करोड़ों की ठगी से लेकर बड़े घोटालों तक, इनकी कहानियां आपको चौंका देंगी.
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Published at : 24 Oct 2026 10:14 AM (IST)
Tags :Farzi
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