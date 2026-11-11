ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple AI Usage Pack: APPLE का बड़ा दांव, अतिरिक्त AI फीचर्स के लिए लॉन्च किया $50 का पैक

Apple AI Usage Pack: APPLE का बड़ा दांव, अतिरिक्त AI फीचर्स के लिए लॉन्च किया $50 का पैक

Apple AI Usage Pack: क्रिएटर स्टूडियो ऐप्स में मंथली फ्री लिमिट खत्म होने के बाद एआई फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए एप्पल लाया 50 डॉलर का इंटेलिजेंस यूसेज पैक, भारत सहित 8 देशों में रोलआउट

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Nov 2026 09:34 PM (IST)
Preferred Sources

Apple AI Usage Pack: एआई की रेस में अब तक अपने यूजर्स को मुफ्त में एडवांस फीचर्स देने वाली टेक कंपनी Apple ने एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपने क्रिएटर स्टूडियो ऐप्स के भीतर एडवांस एआई टूल्स के इस्तेमाल के लिए चार्ज वसूलना शुरू कर दिया है.

Apple ने उन क्रिएटर्स और प्रोफेशनल यूजर्स के लिए एक नया इंटेलिजेंस यूसेज पैक पेश किया है, जिनकी मुफ्त मासिक एआई लिमिट खत्म हो जाती है. इस कदम के बाद अब यूजर्स को अपनी जरूरत के मुताबिक तय मुफ्त एआई कोटा समाप्त होने के बाद भी फीचर्स का इस्तेमाल जारी रखने के लिए अलग से भुगतान करना होगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Plastic Home Appliances: प्लास्टिक के होम एप्लायंस में क्यों आ जाता है करंट, क्या होती है वजह?
प्लास्टिक के होम एप्लायंस में क्यों आ जाता है करंट, क्या होती है वजह?
टेक्नोलॉजी
Bank Fake Website: बैंक की वेबसाइट असली है या नकली? चुटकियों में ऐसे लगाएं पता
बैंक की वेबसाइट असली है या नकली? चुटकियों में ऐसे लगाएं पता
टेक्नोलॉजी
Water Heater Rod: कितने वाट का हीटर रॉड करता है सबसे तेज पानी गर्म? नया खरीदने से पहले जान लें
कितने वाट का हीटर रॉड करता है सबसे तेज पानी गर्म? नया खरीदने से पहले जान लें
टेक्नोलॉजी
WhatsApp में AI से पेमेंट तक होंगे बड़े बदलाव, मिलेंगी नई सुविधाएं
WhatsApp में AI से पेमेंट तक होंगे बड़े बदलाव, मिलेंगी नई सुविधाएं

क्या है Apple का इंटेलिजेंस यूसेज पैक और इसकी कीमत?

Apple अपने क्रिएटर स्टूडियो ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को हर महीने इमेज जनरेशन और प्रजेंटेशन बनाने जैसे जटिल एआई टास्क के लिए एक निश्चित मुफ्त एआई कोटा प्रदान करता है. जब कोई यूजर इस तय मासिक सीमा को पूरी तरह खत्म कर लेता है, तो उसके ऐप्स में मौजूद एआई फीचर्स अगले महीने की शुरुआत तक काम करना बंद कर देते हैं.

इसी रुकावट को दूर करने के लिए कंपनी ने वन-टाइम परचेज पैक इंटेलिजेंस यूसेज पैक को पेश किया है, जिसकी कीमत 49.99 डॉलर रखी गई है. इस पैक को खरीदने के बाद यूजर्स को बिना किसी रुकावट के अतिरिक्त एआई क्षमता के साथ काम करने की सुविधा मिल जाती है.

कैसे काम करेगा यह नया एआई यूसेज पैक?

Apple ने अपने आधिकारिक सपोर्ट पेज पर इस नए पैक को लेकर कुछ बेहद जरूरी नियम और शर्तें भी शेयर की हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इस पैक को खरीदने के बाद यूजर्स को इसके जल्दी एक्सापायर होने की चिंता नहीं करनी होगी. आपके पैक में बची हुई अतिरिक्त एआई लिमिट अगले महीने में आसानी से रोल ओवर हो जाएगी, और .यह पूरा पैक खरीदारी की तारीख से लेकर पूरे 12 महीनों तक वैध रहेगा.

इसके अलावा, यह परचेज पैक केवल तभी इस्तेमाल में आएगा जब यूजर का उस महीने का अपना फ्री एआई कोटा पूरी तरह खत्म हो चुका होगा. सुरक्षा और प्राइवेसी के लिहाज से कंपनी ने इसे Apple अकाउंट से सीधे लिंक किया है, जिसका मतलब है कि इस पैक को फैमिली शेयरिंग के जरिए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी शेयर नहीं किया जा सकेगा. साथ ही, इसे खरीदने के लिए यूजर के पास क्रिएटर स्टूडियो का एक्टिव सब्सक्रिप्शन होना भी अनिवार्य है.

किन एप्स में मिलेगा विकल्प और भारत पर इसका असर?

वर्तमान में इस एआई यूसेज पैक को खरीदने का विकल्प केवल लॉजिक प्रो ऐप के भीतर ही लाइव किया गया है, जिसे ऐप के मेन्यू बार में जाकर इंटेलिजेंस फीचर्स और फिर शो यूसेज विकल्प पर क्लिक करके देखा जा सकता है. हालांकि, फाइनल कट प्रो, पिक्सलमैटोर प्रो और आईवर्क सूट जैसे अन्य क्रिएटर स्टूडियो ऐप्स को इस महीने के अंत में मिलने वाले नए सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ यह फीचर मिल जाएगा.

राहत की बात यह है कि Apple ने इस एआई यूसेज पैक को भारत सहित दुनिया के कुल आठ देशों में एक साथ रोल आउट किया है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी और मैक्सिको भी शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें- Samsung Phone Discount : 1 लाख से ज्यादा वाला Samsung फोन अब 50 हजार से कम में! Amazon पर खास डील

कीमत के बदले क्या मिलेगा, अभी भी बना है सस्पेंस

इस पूरे नए पेमेंट मॉडल में सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि Apple ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं किया है कि 50 डॉलर की इस कीमत के बदले यूजर्स को कुल कितनी एआई क्षमता या टोकन मिलेंगे. आमतौर पर अन्य एआई कंपनियां प्रति महीने इमेज की संख्या या वाक्यों की लिमिट तय करती हैं, लेकिन लॉजिक प्रो जैसे ऐप्स में एआई पावर का उपभोग यूजर की रिक्वेस्ट की जटिलता पर निर्भर करता है.

इस स्पष्ट जानकारी के अभाव के कारण यूजर्स के लिए यह पहले से जान पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि वे इस मोटी रकम के बदले असल में कितनी एआई वैल्यू खरीद रहे हैं.

यह भी पढ़ें- CPU vs GPU: GPU और CPU में क्या अंतर, AI की दुनिया में GPU क्यों बना सबसे बड़ा हथियार?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 09:34 PM (IST)
Tags :
ABPLIVE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Plastic Home Appliances: प्लास्टिक के होम एप्लायंस में क्यों आ जाता है करंट, क्या होती है वजह?
प्लास्टिक के होम एप्लायंस में क्यों आ जाता है करंट, क्या होती है वजह?
टेक्नोलॉजी
Bank Fake Website: बैंक की वेबसाइट असली है या नकली? चुटकियों में ऐसे लगाएं पता
बैंक की वेबसाइट असली है या नकली? चुटकियों में ऐसे लगाएं पता
टेक्नोलॉजी
Water Heater Rod: कितने वाट का हीटर रॉड करता है सबसे तेज पानी गर्म? नया खरीदने से पहले जान लें
कितने वाट का हीटर रॉड करता है सबसे तेज पानी गर्म? नया खरीदने से पहले जान लें
टेक्नोलॉजी
WhatsApp में AI से पेमेंट तक होंगे बड़े बदलाव, मिलेंगी नई सुविधाएं
WhatsApp में AI से पेमेंट तक होंगे बड़े बदलाव, मिलेंगी नई सुविधाएं
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस टीम पर बड़ा आतंकी हमला, 10 पुलिसकर्मियों की मौत
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस टीम पर बड़ा आतंकी हमला, 10 पुलिसकर्मियों की मौत
बिहार
'सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार पर ओछी टिप्पणी', भड़के JDU के संजय झा
'सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार पर ओछी टिप्पणी', भड़के JDU के संजय झा
इंडिया
क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?
क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?
क्रिकेट
इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, ODI और टी20 सीरीज से जैकब बेथेल बाहर
इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, ODI और टी20 सीरीज से जैकब बेथेल बाहर
बॉलीवुड
शादी के बंधन में बंधे अनिरुद्ध रविचंद्रन-काव्या मारन, दुल्हनिया संग सामने आई फर्स्ट फोटोज
शादी के बंधन में बंधे अनिरुद्ध रविचंद्रन-काव्या मारन, दुल्हनिया संग सामने आई फर्स्ट फोटोज
इंडिया
‘रोजाना का सफर क्यों हो लंबा’, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार पर PM मोदी ने ऐसे दी गुड न्यूज
‘रोजाना का सफर क्यों हो लंबा’, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार पर PM मोदी ने ऐसे दी गुड न्यूज
इंडिया
अल्पसंख्यक आरक्षण पर तेलंगाना CM ने BJP को दी चुनौती, 'हिम्मत है तो...'
अल्पसंख्यक आरक्षण पर तेलंगाना CM ने BJP को दी चुनौती, 'हिम्मत है तो...'
हेल्थ
Milk Alternatives: महंगा हो रहा दूध, इन चीजों से भी पूरी हो सकती है पोषक तत्वों की कमी
महंगा हो रहा दूध, इन चीजों से भी पूरी हो सकती है पोषक तत्वों की कमी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget