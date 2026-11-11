Apple AI Usage Pack: एआई की रेस में अब तक अपने यूजर्स को मुफ्त में एडवांस फीचर्स देने वाली टेक कंपनी Apple ने एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपने क्रिएटर स्टूडियो ऐप्स के भीतर एडवांस एआई टूल्स के इस्तेमाल के लिए चार्ज वसूलना शुरू कर दिया है.

Apple ने उन क्रिएटर्स और प्रोफेशनल यूजर्स के लिए एक नया इंटेलिजेंस यूसेज पैक पेश किया है, जिनकी मुफ्त मासिक एआई लिमिट खत्म हो जाती है. इस कदम के बाद अब यूजर्स को अपनी जरूरत के मुताबिक तय मुफ्त एआई कोटा समाप्त होने के बाद भी फीचर्स का इस्तेमाल जारी रखने के लिए अलग से भुगतान करना होगा.

क्या है Apple का इंटेलिजेंस यूसेज पैक और इसकी कीमत?

Apple अपने क्रिएटर स्टूडियो ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को हर महीने इमेज जनरेशन और प्रजेंटेशन बनाने जैसे जटिल एआई टास्क के लिए एक निश्चित मुफ्त एआई कोटा प्रदान करता है. जब कोई यूजर इस तय मासिक सीमा को पूरी तरह खत्म कर लेता है, तो उसके ऐप्स में मौजूद एआई फीचर्स अगले महीने की शुरुआत तक काम करना बंद कर देते हैं.

इसी रुकावट को दूर करने के लिए कंपनी ने वन-टाइम परचेज पैक इंटेलिजेंस यूसेज पैक को पेश किया है, जिसकी कीमत 49.99 डॉलर रखी गई है. इस पैक को खरीदने के बाद यूजर्स को बिना किसी रुकावट के अतिरिक्त एआई क्षमता के साथ काम करने की सुविधा मिल जाती है.

कैसे काम करेगा यह नया एआई यूसेज पैक?

Apple ने अपने आधिकारिक सपोर्ट पेज पर इस नए पैक को लेकर कुछ बेहद जरूरी नियम और शर्तें भी शेयर की हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इस पैक को खरीदने के बाद यूजर्स को इसके जल्दी एक्सापायर होने की चिंता नहीं करनी होगी. आपके पैक में बची हुई अतिरिक्त एआई लिमिट अगले महीने में आसानी से रोल ओवर हो जाएगी, और .यह पूरा पैक खरीदारी की तारीख से लेकर पूरे 12 महीनों तक वैध रहेगा.

इसके अलावा, यह परचेज पैक केवल तभी इस्तेमाल में आएगा जब यूजर का उस महीने का अपना फ्री एआई कोटा पूरी तरह खत्म हो चुका होगा. सुरक्षा और प्राइवेसी के लिहाज से कंपनी ने इसे Apple अकाउंट से सीधे लिंक किया है, जिसका मतलब है कि इस पैक को फैमिली शेयरिंग के जरिए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी शेयर नहीं किया जा सकेगा. साथ ही, इसे खरीदने के लिए यूजर के पास क्रिएटर स्टूडियो का एक्टिव सब्सक्रिप्शन होना भी अनिवार्य है.

किन एप्स में मिलेगा विकल्प और भारत पर इसका असर?

वर्तमान में इस एआई यूसेज पैक को खरीदने का विकल्प केवल लॉजिक प्रो ऐप के भीतर ही लाइव किया गया है, जिसे ऐप के मेन्यू बार में जाकर इंटेलिजेंस फीचर्स और फिर शो यूसेज विकल्प पर क्लिक करके देखा जा सकता है. हालांकि, फाइनल कट प्रो, पिक्सलमैटोर प्रो और आईवर्क सूट जैसे अन्य क्रिएटर स्टूडियो ऐप्स को इस महीने के अंत में मिलने वाले नए सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ यह फीचर मिल जाएगा.

राहत की बात यह है कि Apple ने इस एआई यूसेज पैक को भारत सहित दुनिया के कुल आठ देशों में एक साथ रोल आउट किया है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी और मैक्सिको भी शामिल हैं.

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कीमत के बदले क्या मिलेगा, अभी भी बना है सस्पेंस

इस पूरे नए पेमेंट मॉडल में सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि Apple ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं किया है कि 50 डॉलर की इस कीमत के बदले यूजर्स को कुल कितनी एआई क्षमता या टोकन मिलेंगे. आमतौर पर अन्य एआई कंपनियां प्रति महीने इमेज की संख्या या वाक्यों की लिमिट तय करती हैं, लेकिन लॉजिक प्रो जैसे ऐप्स में एआई पावर का उपभोग यूजर की रिक्वेस्ट की जटिलता पर निर्भर करता है.

इस स्पष्ट जानकारी के अभाव के कारण यूजर्स के लिए यह पहले से जान पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि वे इस मोटी रकम के बदले असल में कितनी एआई वैल्यू खरीद रहे हैं.

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