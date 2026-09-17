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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड1 से 15 सितंबर के बीच Prime Video पर आईं ये 7 धमाकेदार फिल्में और सीरीज, तुरंत करें सेव

1 से 15 सितंबर के बीच Prime Video पर आईं ये 7 धमाकेदार फिल्में और सीरीज, तुरंत करें सेव

प्राइम वीडियो पर इन दिनों कई फिल्में-सीरीज गर्दा उड़ा रही हैं. इस आर्टिकल में हम आपको 7 ऐसी ही फिल्मों और सीरीज के बारे में बता रहे हैं जो 1 से 15 सितंबर के बीच रिलीज हुई थीं.

Written By : संदीप मेहरा  | Updated at : 17 Sep 2026 09:02 PM (IST)
प्राइम वीडियो पर इन दिनों कई फिल्में-सीरीज गर्दा उड़ा रही हैं. इस आर्टिकल में हम आपको 7 ऐसी ही फिल्मों और सीरीज के बारे में बता रहे हैं जो 1 से 15 सितंबर के बीच रिलीज हुई थीं.

प्राइम वीडियो पर इन दिनों कई लेटेस्ट रिलीज फिल्में और सीरीज मौजूद हैं जो दर्शकों का दिल जीत रही हैं. हम आपके लिए 1 से 15 सितंबर के बीच रिलीज हुई हिंदी और साउथ इंडियन फिल्में और सीरीज लेकर आए हैं जो आपका दिन बना देगी. तो चलिए जान लीजिए ये फिल्में और सीरीज कौन सी हैं?

1/7
'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' हिंदी फिल्म है, जिसमें एक्ट्रेस निमिष सजयन ने एएसआई बबीता सिंह (बेबी) का किरदार निभाया है. फिल्म को अंबिका पंडित ने डायरेक्ट किया था.
'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' हिंदी फिल्म है, जिसमें एक्ट्रेस निमिष सजयन ने एएसआई बबीता सिंह (बेबी) का किरदार निभाया है. फिल्म को अंबिका पंडित ने डायरेक्ट किया था.
2/7
'क्लीन अप सीजन 1' तीन दोस्तों की कहानी पर बेस्ड सीरीज है. आठ एपिसोड वाले इस शो का डायरेक्शन रोहन घोष ने किया है. ये एक डार्क कॉमेडी और क्राइम थ्रिलर शो है जिसमें एक्शन भी मौजूद है. इसमें रवि किशन, विशाल जेठवा, जिशु सेनगुप्ता, तुहिना दास, शाजी चौधरी, अमेय वाघ, अजितेश गुप्ता, शाश्वत चटर्जी जैसे कलाकार हैं.
'क्लीन अप सीजन 1' तीन दोस्तों की कहानी पर बेस्ड सीरीज है. आठ एपिसोड वाले इस शो का डायरेक्शन रोहन घोष ने किया है. ये एक डार्क कॉमेडी और क्राइम थ्रिलर शो है जिसमें एक्शन भी मौजूद है. इसमें रवि किशन, विशाल जेठवा, जिशु सेनगुप्ता, तुहिना दास, शाजी चौधरी, अमेय वाघ, अजितेश गुप्ता, शाश्वत चटर्जी जैसे कलाकार हैं.
3/7
'श्रीनिवास मंगापुरम' सिनेमाघरों के बाद अब अमेजन प्राइम वीडियो पर दिखाई जा रही है. इस तेलुगु फिल्म में रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी और महेश बाबू के भतीजे जय कृष्णा ने लीड रोल निभाया है.
'श्रीनिवास मंगापुरम' सिनेमाघरों के बाद अब अमेजन प्राइम वीडियो पर दिखाई जा रही है. इस तेलुगु फिल्म में रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी और महेश बाबू के भतीजे जय कृष्णा ने लीड रोल निभाया है.
4/7
डायरेक्टर जी. नागेस्वारा रेड्डी की तेलुगु फिल्म 'मिस्टर मिडिल क्लास' भी इस लिस्ट में शामिल है. इसमें मीका श्रीकांत, एक्ट्रेस लाया, राजेंद्र प्रसाद और सुनील ने अहम किरदार निभाया है.
डायरेक्टर जी. नागेस्वारा रेड्डी की तेलुगु फिल्म 'मिस्टर मिडिल क्लास' भी इस लिस्ट में शामिल है. इसमें मीका श्रीकांत, एक्ट्रेस लाया, राजेंद्र प्रसाद और सुनील ने अहम किरदार निभाया है.
5/7
इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' की सफलता के बीच प्राइम वीडियो पर साल 2007 की फिल्म 'आवारापन' को रिलीज किया गया था और इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला. 19 साल पुरानी मूवी को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था.
इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' की सफलता के बीच प्राइम वीडियो पर साल 2007 की फिल्म 'आवारापन' को रिलीज किया गया था और इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला. 19 साल पुरानी मूवी को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था.
6/7
तेलुगु एक्टर अखिल अक्किनेनी की फिल्म 'लेनिन' बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही थी. वहीं अब इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर दिखाया जा रहा है. इसमें अखिल के साथ भाग्यश्री बोरसे ने लीड रोल निभाया है.
तेलुगु एक्टर अखिल अक्किनेनी की फिल्म 'लेनिन' बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही थी. वहीं अब इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर दिखाया जा रहा है. इसमें अखिल के साथ भाग्यश्री बोरसे ने लीड रोल निभाया है.
7/7
'किंग जैकी क्वीन' (King Jackie Queen) ओडेला शशि, दीक्षित शेट्टी और युक्ति थरेजा ने अहम भूमिका निभाई है. फिल्म को किरण ने डायरेक्ट किया है. तेलुगु भाषा में बनी ये एक क्राइम फिल्म है.
'किंग जैकी क्वीन' (King Jackie Queen) ओडेला शशि, दीक्षित शेट्टी और युक्ति थरेजा ने अहम भूमिका निभाई है. फिल्म को किरण ने डायरेक्ट किया है. तेलुगु भाषा में बनी ये एक क्राइम फिल्म है.
Published at : 17 Sep 2026 09:02 PM (IST)
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