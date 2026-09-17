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1 से 15 सितंबर के बीच Prime Video पर आईं ये 7 धमाकेदार फिल्में और सीरीज, तुरंत करें सेव
प्राइम वीडियो पर इन दिनों कई फिल्में-सीरीज गर्दा उड़ा रही हैं. इस आर्टिकल में हम आपको 7 ऐसी ही फिल्मों और सीरीज के बारे में बता रहे हैं जो 1 से 15 सितंबर के बीच रिलीज हुई थीं.
प्राइम वीडियो पर इन दिनों कई लेटेस्ट रिलीज फिल्में और सीरीज मौजूद हैं जो दर्शकों का दिल जीत रही हैं. हम आपके लिए 1 से 15 सितंबर के बीच रिलीज हुई हिंदी और साउथ इंडियन फिल्में और सीरीज लेकर आए हैं जो आपका दिन बना देगी. तो चलिए जान लीजिए ये फिल्में और सीरीज कौन सी हैं?
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Published at : 17 Sep 2026 09:02 PM (IST)
Tags :Prime Video
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सम्राट चौधरी
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