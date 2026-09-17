'क्लीन अप सीजन 1' तीन दोस्तों की कहानी पर बेस्ड सीरीज है. आठ एपिसोड वाले इस शो का डायरेक्शन रोहन घोष ने किया है. ये एक डार्क कॉमेडी और क्राइम थ्रिलर शो है जिसमें एक्शन भी मौजूद है. इसमें रवि किशन, विशाल जेठवा, जिशु सेनगुप्ता, तुहिना दास, शाजी चौधरी, अमेय वाघ, अजितेश गुप्ता, शाश्वत चटर्जी जैसे कलाकार हैं.