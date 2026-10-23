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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'बाहुबली' से 'कल्कि 2898 AD' तक, OTT पर देख डालें प्रभास की ये 7 शानदार फिल्में

'बाहुबली' से 'कल्कि 2898 AD' तक, OTT पर देख डालें प्रभास की ये 7 शानदार फिल्में

साउथ सुपरस्टार प्रभास आज अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनके पास कई फिल्म लाइनअप हैं. ऐसे में ओटीटी पर मौजूद उनकी पुरानी फिल्म जरूर देख डालें.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 23 Oct 2026 12:19 PM (IST)
साउथ सुपरस्टार प्रभास आज अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनके पास कई फिल्म लाइनअप हैं. ऐसे में ओटीटी पर मौजूद उनकी पुरानी फिल्म जरूर देख डालें.

साउथ सुपरस्टार प्रभास आज यानी 23 अक्टूबर को अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं. ‘बाहुबली’ से लेकर ‘कल्कि 2898 AD’ तक, उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और शानदार फिल्मों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है. ऐसे में उनके बर्थडे के मौके पर आइए जानते हैं प्रभास की उन 7 फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं.

1/7
'बाहुबली: द बिगिनिंग' साल 2015 में रिलीज हुई थी. फिल्म एक ऐसे खोए हुए राजकुमार की कहानी है, जो बड़े होकर अपनी असली पहचान जानता है और अपने अत्याचारी भाई भल्लालदेव से अपने माता-पिता के साम्राज्य को वापस पाने के लिए निकल पड़ता है. फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, IMDb रेटिंग 8 है और इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
'बाहुबली: द बिगिनिंग' साल 2015 में रिलीज हुई थी. फिल्म एक ऐसे खोए हुए राजकुमार की कहानी है, जो बड़े होकर अपनी असली पहचान जानता है और अपने अत्याचारी भाई भल्लालदेव से अपने माता-पिता के साम्राज्य को वापस पाने के लिए निकल पड़ता है. फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, IMDb रेटिंग 8 है और इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
2/7
'बाहुबली 2' की कहानी ये रहस्य खोलती है कि कटप्पा ने अमरेंद्र बाहुबली को क्यों मारा और कैसे उसका बेटा महेंद्र बाहुबली बड़े होकर अपने पिता की मौत का बदला लेता है. फिल्म ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर रही, IMDb पर इसे 8.2 की रेटिंग मिली है और इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
'बाहुबली 2' की कहानी ये रहस्य खोलती है कि कटप्पा ने अमरेंद्र बाहुबली को क्यों मारा और कैसे उसका बेटा महेंद्र बाहुबली बड़े होकर अपने पिता की मौत का बदला लेता है. फिल्म ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर रही, IMDb पर इसे 8.2 की रेटिंग मिली है और इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
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'सालार' दो पक्के बचपन के दोस्तों (देवा और वर्धा) की कहानी है, जो खानसार साम्राज्य की सत्ता की खूनी जंग में एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं।. इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है और इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'सालार' दो पक्के बचपन के दोस्तों (देवा और वर्धा) की कहानी है, जो खानसार साम्राज्य की सत्ता की खूनी जंग में एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं।. इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है और इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
4/7
साल 2024 में रिलीज हुई 'कल्कि 2898 AD' की कहानी साल 2898 की है, जब दुनिया तबाह हो चुकी है और 'काशी' पृथ्वी पर बचा हुआ एकमात्र अंतिम शहर है.ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही, IMDb पर इसे 7 की रेटिंग मिली है और इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
साल 2024 में रिलीज हुई 'कल्कि 2898 AD' की कहानी साल 2898 की है, जब दुनिया तबाह हो चुकी है और 'काशी' पृथ्वी पर बचा हुआ एकमात्र अंतिम शहर है.ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही, IMDb पर इसे 7 की रेटिंग मिली है और इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
5/7
'साहो' एक अंडरकवर एजेंट की कहानी है, जो एक आपराधिक साम्राज्य की सत्ता और अरबों रुपये के खजाने की चाबी को हासिल करने के लिए खतरनाक गैंगस्टर्स से लड़ता है.IMDb रेटिंग 5.2 है और इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'साहो' एक अंडरकवर एजेंट की कहानी है, जो एक आपराधिक साम्राज्य की सत्ता और अरबों रुपये के खजाने की चाबी को हासिल करने के लिए खतरनाक गैंगस्टर्स से लड़ता है.IMDb रेटिंग 5.2 है और इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
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'राधे श्याम' साल 2022 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. फिल्म में प्रभास ने 'विक्रमादित्य' का रोल प्ले किया है. हस्तरेखा विशेषज्ञ विक्रमादित्य को प्रेरणा से प्यार हो जाता है, लेकिन किस्मत और भविष्य को लेकर दोनों की सोच अलग है. इसकी IMDb रेटिंग 5.2 है और इसे प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
'राधे श्याम' साल 2022 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. फिल्म में प्रभास ने 'विक्रमादित्य' का रोल प्ले किया है. हस्तरेखा विशेषज्ञ विक्रमादित्य को प्रेरणा से प्यार हो जाता है, लेकिन किस्मत और भविष्य को लेकर दोनों की सोच अलग है. इसकी IMDb रेटिंग 5.2 है और इसे प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
7/7
'द राजा साब' साल 2026 में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी राजू (प्रभास) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी अल्जाइमर से पीड़ित दादी की देखभाल करता है. फिल्म को IMDb पर 3.1 की रेटिंग मिली है और इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
'द राजा साब' साल 2026 में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी राजू (प्रभास) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी अल्जाइमर से पीड़ित दादी की देखभाल करता है. फिल्म को IMDb पर 3.1 की रेटिंग मिली है और इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
Published at : 23 Oct 2026 12:19 PM (IST)
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Prabhas

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