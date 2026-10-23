'बाहुबली: द बिगिनिंग' साल 2015 में रिलीज हुई थी. फिल्म एक ऐसे खोए हुए राजकुमार की कहानी है, जो बड़े होकर अपनी असली पहचान जानता है और अपने अत्याचारी भाई भल्लालदेव से अपने माता-पिता के साम्राज्य को वापस पाने के लिए निकल पड़ता है. फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, IMDb रेटिंग 8 है और इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.