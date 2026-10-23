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'बाहुबली' से 'कल्कि 2898 AD' तक, OTT पर देख डालें प्रभास की ये 7 शानदार फिल्में
साउथ सुपरस्टार प्रभास आज अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनके पास कई फिल्म लाइनअप हैं. ऐसे में ओटीटी पर मौजूद उनकी पुरानी फिल्म जरूर देख डालें.
साउथ सुपरस्टार प्रभास आज यानी 23 अक्टूबर को अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं. ‘बाहुबली’ से लेकर ‘कल्कि 2898 AD’ तक, उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और शानदार फिल्मों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है. ऐसे में उनके बर्थडे के मौके पर आइए जानते हैं प्रभास की उन 7 फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं.
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Published at : 23 Oct 2026 12:19 PM (IST)
Tags :Prabhas
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