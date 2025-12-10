सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर किसी का दिल भर आता है. चंडीगढ़ की 52 साल की वीना देवी, जो 50% लकवाग्रस्त हैं, एक हाथ में छड़ी और चेहरे पर मुस्कान के साथ जेप्टो की डिलीवरी करती दिखाई दे रही हैं. वीडियो देखकर लोग हैरान भी हैं और प्रेरित भी. उम्र, तकलीफ और कमी इनमें से कोई भी चीज वीना देवी को रोक नहीं पाई. वह स्कूटर पर बैठकर पूरे शहर में सामान पहुंचाती हैं और हर ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करती हैं. वीडियो शेयर करने वाली मॉडल मल्लिका अरोड़ा ने भी लिखा कि कुछ लोग सिर्फ जीते नहीं, बल्कि हर दिन लड़ते हैं. यही वजह है कि लाखों लोग इस 52 वर्षीय महिला की हिम्मत को सलाम कर रहे हैं.

आधा शरीर लकवाग्रस्त, फिर भी कर रहीं जेप्टो डिलीवरी

चंडीगढ़ की रहने वाली 52 वर्षीय वीना देवी पिछले साल जून से जेप्टो में बतौर डिलीवरी एजेंट काम कर रही हैं. उनका 50% शरीर लकवाग्रस्त है. इसके बावजूद वह हर दिन सुबह स्कूटर उठाती हैं, एक हाथ में छड़ी लेकर बैठती हैं और पूरे शहर में ऑर्डर डिलीवर करती हैं. उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है और काम को लेकर उनका जोश किसी भी युवा डिलीवरी एजेंट से कम नहीं.

View this post on Instagram A post shared by Mallika Arora (@officialmalikaarora)

52 साल की हैं वीना देवी

हाल ही में मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मल्लिका अरोड़ा ने उनका वीडियो शेयर किया. वीडियो में वीना देवी स्टोर से ऑर्डर लेती हैं, स्कूटर पर बैठती हैं और बड़ी आसानी से डिलीवरी के लिए निकल पड़ती हैं. इस वीडियो को देखकर मल्लिका खुद भी भावुक हो गईं. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि उन्होंने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा जो अपनी कमजोरी के बावजूद इतनी मेहनत से काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ जिंदगी नहीं जीते, हर दिन लड़ते हैं और जीतते हैं.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स

यूजर्स बोले, सलाम है आपको

वीडियो को officialmalikaarora नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. खुद जेप्टो ने भी कमेंट करते हुए लिखा...Proud Of her. एक और यूजर ने लिखा...वीना देवी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सलाम है आपको आंटी, आप योद्धा हैं.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो