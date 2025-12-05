परिवार संग वाराणसी एक्सप्लोर कर रही हैं सारा तेंदुलकर, फोटो देख फैंस ने कहा- 'नेचुरल ब्यूटी'

कभी बनारस की गलियों में तो कभी इस शहर का जायका एंजॉय करते हुए उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की हैं. अपने परिवार संग उन्होंने गंगा घाट किनारे भी काफी समय बिताया. अब सचिन तेंदुलकर की लाडली की ये लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी नेचुरल ब्यूटी देख अपना होश गंवा चुके हैं.