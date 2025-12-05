हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीCelebritiesपरिवार संग वाराणसी एक्सप्लोर कर रही हैं सारा तेंदुलकर, फोटो देख फैंस ने कहा- 'नेचुरल ब्यूटी'

परिवार संग वाराणसी एक्सप्लोर कर रही हैं सारा तेंदुलकर, फोटो देख फैंस ने कहा- 'नेचुरल ब्यूटी'

Sara Tendulkar At Varanasi: सारा तेंदुलकर परिवार संग काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने वाराणसी पहुंचीं. सचिन तेंदुलकर की लाडली ने अपनी स्प्रिचुअल ट्रिप की लेटेस्ट तस्वीरें फैंस संग शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 04:43 PM (IST)
Sara Tendulkar At Varanasi: सारा तेंदुलकर परिवार संग काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने वाराणसी पहुंचीं. सचिन तेंदुलकर की लाडली ने अपनी स्प्रिचुअल ट्रिप की लेटेस्ट तस्वीरें फैंस संग शेयर की है.

सारा तेंदुलकर हमेशा ही अपने फैंस के साथ अपने स्पेशल मोमेंट्स शेयर करती रहती हैं. हाल ही में वो अपने परिवार संग वाराणसी एक्सप्लोर करने पहुंचीं. उनके इस ट्रिप की तस्वीरों को बहुत पसंद किया जा रहा है. आप भी देखें सचिन तेंदुलकर की लाडली की तस्वीरें.

1/7
सारा तेंदुलकर बीते महीने ही अपनी मां अंजली तेंदुलकर के साथ काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने वाराणसी पहुंची थीं. अब एक बार फिर वो अपने परिवार संग इस स्पिरिचुअल ट्रिप को एंजॉय करती नजर आईं.
सारा तेंदुलकर बीते महीने ही अपनी मां अंजली तेंदुलकर के साथ काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने वाराणसी पहुंची थीं. अब एक बार फिर वो अपने परिवार संग इस स्पिरिचुअल ट्रिप को एंजॉय करती नजर आईं.
2/7
हसीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि वाराणसी में अपने परिवार संग उन्होंने कैसे 36 घंटे बिताए. काशी नगरी की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए उन्होंने अपने समय को वाराणसी एक्सप्लोर करने में बिताया.
हसीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि वाराणसी में अपने परिवार संग उन्होंने कैसे 36 घंटे बिताए. काशी नगरी की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए उन्होंने अपने समय को वाराणसी एक्सप्लोर करने में बिताया.
3/7
इस वायरल फोटो में सारा तेंदुलकर ने अपनी मां अंजली तेंदुलकर संग पोज किया है. मां-बेटी की इस जोड़ी की खूबसूरती देखते बनती है. मिनिमल मेकअप में भी दोनों हसीनाएं बला की खूबसूरत लग रही हैं और आप भी इन्हें देख अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे.
इस वायरल फोटो में सारा तेंदुलकर ने अपनी मां अंजली तेंदुलकर संग पोज किया है. मां-बेटी की इस जोड़ी की खूबसूरती देखते बनती है. मिनिमल मेकअप में भी दोनों हसीनाएं बला की खूबसूरत लग रही हैं और आप भी इन्हें देख अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे.
4/7
सोशल मीडिया पर अपने हर पल की अपडेट देते हुए एक्ट्रेस ने फैंस के साथ कई तस्वीरे शेयर की. वाराणसी की स्पेशल बनारसी साड़ियों का फोटो अपलोड करते हुए उन्होंने फैंस को बताया कि इस ट्रिप में उन्होंने खूब शॉपिंग भी की.
सोशल मीडिया पर अपने हर पल की अपडेट देते हुए एक्ट्रेस ने फैंस के साथ कई तस्वीरे शेयर की. वाराणसी की स्पेशल बनारसी साड़ियों का फोटो अपलोड करते हुए उन्होंने फैंस को बताया कि इस ट्रिप में उन्होंने खूब शॉपिंग भी की.
5/7
बनारस और वहां की स्पेशल लस्सी के चर्चे तो दूर-दूर तक होते हैं. ऐसे में सचिन तेंदुलकर की लाडली भी खुद को लस्सी का लुत्फ उठाने से रोक नहीं पाईं. 36 घंटे वाले इस ट्रिप में उन्होंने वाराणसी के जायके का भी भरपूर आनंद लिया.
बनारस और वहां की स्पेशल लस्सी के चर्चे तो दूर-दूर तक होते हैं. ऐसे में सचिन तेंदुलकर की लाडली भी खुद को लस्सी का लुत्फ उठाने से रोक नहीं पाईं. 36 घंटे वाले इस ट्रिप में उन्होंने वाराणसी के जायके का भी भरपूर आनंद लिया.
6/7
इसके अलावा सारा वाराणसी की स्पेशल चाट भी एंजॉय करती नजर आईं. वायरल तस्वीरों को देख लगता है उन्होंने अपने इस ट्रिप में खूब एंजॉय किया और वाराणसी के स्ट्रीट फूड ने उनके दिल में भी अपनी जगह बना ली.
इसके अलावा सारा वाराणसी की स्पेशल चाट भी एंजॉय करती नजर आईं. वायरल तस्वीरों को देख लगता है उन्होंने अपने इस ट्रिप में खूब एंजॉय किया और वाराणसी के स्ट्रीट फूड ने उनके दिल में भी अपनी जगह बना ली.
7/7
कभी बनारस की गलियों में तो कभी इस शहर का जायका एंजॉय करते हुए उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की हैं. अपने परिवार संग उन्होंने गंगा घाट किनारे भी काफी समय बिताया. अब सचिन तेंदुलकर की लाडली की ये लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी नेचुरल ब्यूटी देख अपना होश गंवा चुके हैं.
कभी बनारस की गलियों में तो कभी इस शहर का जायका एंजॉय करते हुए उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की हैं. अपने परिवार संग उन्होंने गंगा घाट किनारे भी काफी समय बिताया. अब सचिन तेंदुलकर की लाडली की ये लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी नेचुरल ब्यूटी देख अपना होश गंवा चुके हैं.
Published at : 05 Dec 2025 04:43 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Sara Tendulkar Sara Tendulkar Photos

Celebrities फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Putin India Visit: 'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की तस्वीरें
इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Flight Delay या Cancel? DGCA के नियम जो Airlines आपको नहीं बताती | Paisa Live
IPO Alert: Luxury Time IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
New Labour Code 2024: Take-Home Salary क्यों कम होगी ? Full Salary Breakdown Explained | Paisa Live
IPO Alert: Western Overseas Study Abroad Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
GST का बड़ा खतरा: Property खरीदने में एक छोटी गलती और आपकी Property हो सकती है Attach| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Putin India Visit: 'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की तस्वीरें
इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
साउथ सिनेमा
Year Ender 2025: साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
क्रिकेट
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
यूटिलिटी
अब नाम-पता लिखने का झंझट खत्म, 10 अंकों के डिजिपिन से होगी घर तक डिलीवरी, ऐसे करें जनरेट
अब नाम-पता लिखने का झंझट खत्म, 10 अंकों के डिजिपिन से होगी घर तक डिलीवरी, ऐसे करें जनरेट
हेल्थ
HIV To AIDS Progression: शरीर में कितने साल रहने पर HIV वायरस बन जाता है AIDS, जानें कब हो जाता है खतरनाक?
शरीर में कितने साल रहने पर HIV वायरस बन जाता है AIDS, जानें कब हो जाता है खतरनाक?
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget