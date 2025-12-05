एक्सप्लोरर
परिवार संग वाराणसी एक्सप्लोर कर रही हैं सारा तेंदुलकर, फोटो देख फैंस ने कहा- 'नेचुरल ब्यूटी'
Sara Tendulkar At Varanasi: सारा तेंदुलकर परिवार संग काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने वाराणसी पहुंचीं. सचिन तेंदुलकर की लाडली ने अपनी स्प्रिचुअल ट्रिप की लेटेस्ट तस्वीरें फैंस संग शेयर की है.
सारा तेंदुलकर हमेशा ही अपने फैंस के साथ अपने स्पेशल मोमेंट्स शेयर करती रहती हैं. हाल ही में वो अपने परिवार संग वाराणसी एक्सप्लोर करने पहुंचीं. उनके इस ट्रिप की तस्वीरों को बहुत पसंद किया जा रहा है. आप भी देखें सचिन तेंदुलकर की लाडली की तस्वीरें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 05 Dec 2025 04:43 PM (IST)
Celebrities
7 Photos
