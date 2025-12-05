एक्सप्लोरर
शिखर धवन के जन्मदिन पर गर्लफ्रेंड सोफी शाइन ने यूं लुटाया प्यार, वायरल हुआ 'गब्बर' का क्यूट रिएक्शन
Shikhar Dhawan Birthday : भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं. इसी मौके पर उनके गर्लफ्रेंड सोफी शाइन ने एक रोमांटिक पोस्ट शेयर किया. देखें तस्वीरें
शिखर धवन ने यूं तो क्रिकेट जगत से संन्यास ले लिया है लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोरते हैं. आज पूर्व खिलाड़ी के जन्मदिन के मौके पर उनकी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन का रोमांटिक पोस्ट वायरल हुआ.
Published at : 05 Dec 2025 04:05 PM (IST)
Tags :Shikhar Dhawan Sophie Shine
