बता दें, बीते साल 24 अगस्त को गब्बर ने इंटरनेशनल और इंडियन क्रिकेट से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया था. इसके बाद से वो अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये कपल काफी एक्टिव है और अक्सर अपने क्यूट मोमेंट्स शेयर करते रहता है.