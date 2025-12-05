हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीCelebritiesशिखर धवन के जन्मदिन पर गर्लफ्रेंड सोफी शाइन ने यूं लुटाया प्यार, वायरल हुआ 'गब्बर' का क्यूट रिएक्शन

शिखर धवन के जन्मदिन पर गर्लफ्रेंड सोफी शाइन ने यूं लुटाया प्यार, वायरल हुआ 'गब्बर' का क्यूट रिएक्शन

Shikhar Dhawan Birthday : भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं. इसी मौके पर उनके गर्लफ्रेंड सोफी शाइन ने एक रोमांटिक पोस्ट शेयर किया. देखें तस्वीरें

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 04:05 PM (IST)
Shikhar Dhawan Birthday : भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं. इसी मौके पर उनके गर्लफ्रेंड सोफी शाइन ने एक रोमांटिक पोस्ट शेयर किया. देखें तस्वीरें

शिखर धवन ने यूं तो क्रिकेट जगत से संन्यास ले लिया है लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोरते हैं. आज पूर्व खिलाड़ी के जन्मदिन के मौके पर उनकी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन का रोमांटिक पोस्ट वायरल हुआ.

1/7
इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन 5 दिसंबर को अपना 40वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर एक्स क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड सोफी शाइन ने उनके लिए स्पेशल बर्थडे पोस्ट शेयर किया. सोशल मीडिया पर हसीना के इस पोस्ट के चर्चे हो रहे हैं.
इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन 5 दिसंबर को अपना 40वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर एक्स क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड सोफी शाइन ने उनके लिए स्पेशल बर्थडे पोस्ट शेयर किया. सोशल मीडिया पर हसीना के इस पोस्ट के चर्चे हो रहे हैं.
2/7
शिखर धवन के साथ अपनी कई अनसीन तस्वीरें उन्होंने फैंस के सामने पेश की हैं. कपल के इन फोटोज को बहुत पसंद किया जा रहा है और फैंस भी कमेंट सेक्शन में गब्बर को जन्मदिन की बधाईयां देते नजर आ रहे हैं.
शिखर धवन के साथ अपनी कई अनसीन तस्वीरें उन्होंने फैंस के सामने पेश की हैं. कपल के इन फोटोज को बहुत पसंद किया जा रहा है और फैंस भी कमेंट सेक्शन में गब्बर को जन्मदिन की बधाईयां देते नजर आ रहे हैं.
3/7
क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड ने उनकी बचपन की तस्वीर भी शेयर की है. इसमें शिखर हाथ में बल्ला लिए पोज करते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सोफी ने कैप्शन में लिखा कि, 'मेरे प्यार और बेस्ट फ्रेंड को जन्मदिन की शुभकामनाएं. '
क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड ने उनकी बचपन की तस्वीर भी शेयर की है. इसमें शिखर हाथ में बल्ला लिए पोज करते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सोफी ने कैप्शन में लिखा कि, 'मेरे प्यार और बेस्ट फ्रेंड को जन्मदिन की शुभकामनाएं. '
4/7
कपल के पिक्चर्स तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और सभी की नजरें उनके इन रोमांटिक अंदाज पर आ कर रुक गई है. इस फोटो में आप देख सकते हैं कि माथे पर तिलक लगाए ये कपल वाकई काफी क्यूट लग रहा है.
कपल के पिक्चर्स तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और सभी की नजरें उनके इन रोमांटिक अंदाज पर आ कर रुक गई है. इस फोटो में आप देख सकते हैं कि माथे पर तिलक लगाए ये कपल वाकई काफी क्यूट लग रहा है.
5/7
बता दें, बीते साल 24 अगस्त को गब्बर ने इंटरनेशनल और इंडियन क्रिकेट से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया था. इसके बाद से वो अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये कपल काफी एक्टिव है और अक्सर अपने क्यूट मोमेंट्स शेयर करते रहता है.
बता दें, बीते साल 24 अगस्त को गब्बर ने इंटरनेशनल और इंडियन क्रिकेट से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया था. इसके बाद से वो अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये कपल काफी एक्टिव है और अक्सर अपने क्यूट मोमेंट्स शेयर करते रहता है.
6/7
सोफी शाइन शिखर धवन के जीवन में उनका दूसरा प्यार बनकर आईं. 2023 में शिखर धवन का उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हुआ. इसके बाद वो विदेशी लड़की सोफी शाइन से मिले और दोनों ने इस रिश्ते की ऑफिशियल कंफर्मेशन इसी साल मई के महीने में दी.
सोफी शाइन शिखर धवन के जीवन में उनका दूसरा प्यार बनकर आईं. 2023 में शिखर धवन का उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हुआ. इसके बाद वो विदेशी लड़की सोफी शाइन से मिले और दोनों ने इस रिश्ते की ऑफिशियल कंफर्मेशन इसी साल मई के महीने में दी.
7/7
आयरलैंड की रहने वालीं सोफी शाइन शोबिज इंडस्ट्री से दूर अबू धाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में दूसरे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करती हैं. कई बार कपल को पब्लिक इवेंट्स पर स्पॉट किया जाता है और सोशल मीडिया पर भी दोनों एक दूसरे पर खूब प्यार लुटाते हैं.
आयरलैंड की रहने वालीं सोफी शाइन शोबिज इंडस्ट्री से दूर अबू धाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में दूसरे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करती हैं. कई बार कपल को पब्लिक इवेंट्स पर स्पॉट किया जाता है और सोशल मीडिया पर भी दोनों एक दूसरे पर खूब प्यार लुटाते हैं.
Published at : 05 Dec 2025 04:05 PM (IST)
Tags :
Shikhar Dhawan Sophie Shine

Celebrities फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
बिहार
CM नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, 3 नए विभाग बनाने के निर्देश, किसे होगा फायदा?
CM नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, 3 नए विभाग बनाने के निर्देश, किसे होगा फायदा?
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPO Alert: Luxury Time IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
New Labour Code 2024: Take-Home Salary क्यों कम होगी ? Full Salary Breakdown Explained | Paisa Live
IPO Alert: Western Overseas Study Abroad Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
GST का बड़ा खतरा: Property खरीदने में एक छोटी गलती और आपकी Property हो सकती है Attach| Paisa Live
India-Russia Mega Defense Deal! India को मिलेगी Russia की Nuclear-Powered Submarine

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
बिहार
CM नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, 3 नए विभाग बनाने के निर्देश, किसे होगा फायदा?
CM नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, 3 नए विभाग बनाने के निर्देश, किसे होगा फायदा?
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
साउथ सिनेमा
Year Ender 2025: साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
क्रिकेट
IND vs SA: भारतीय खिलाड़ियों को खुद उठाना पड़ा सामान, एयरपोर्ट मैनेजमेंट का उड़ रहा मजाक; देखें वायरल वीडियो
भारतीय खिलाड़ियों को खुद उठाना पड़ा सामान, एयरपोर्ट मैनेजमेंट का उड़ रहा मजाक; देखें वायरल वीडियो
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
ट्रेंडिंग
Indigo Flight: इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget