'छोटी ऐश्वर्या' ने दिखाया अपना कातिलाना अंदाज, 20 की उम्र में बच्चन बहू से कम नहीं है इस हसीना का स्वैग
धुरंधर से बॉलीवुड में कदम रख सारा अर्जुन चर्चा का विषय बन चुकी हैं. सारा की एक्टिंग को फिल्म में खूब पसंद किया जा रहा है. इसी बीच उन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज से सोशल मीडिया पर आग लगा दी है.
छोटी ऐश्वर्या यानी सारा अर्जुन ने पहली बार बड़े पर्दे पर हीरोइन बनकर धमाल मचा दिया है. लोग उनकी अदाओं पर लट्टू हो चुके हैं. सारा फिल्म में मेन लीड के तौर पर दिख रही हैं.
Published at : 14 Dec 2025 04:38 PM (IST)
Tags :Dhurandhar Sara Arjun
