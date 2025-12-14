हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विंटर लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रणबीर, आलिया- करीना कपूर ने लूटी लाइमलाइट

विंटर लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रणबीर, आलिया- करीना कपूर ने लूटी लाइमलाइट

Alia-Ranbir-Kareena Airport Look: रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और करीना कपूर को प्राइवेट एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान तीनों विंटर लुक में नजर आए. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Dec 2025 02:25 PM (IST)
Alia-Ranbir-Kareena Airport Look: रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और करीना कपूर को प्राइवेट एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान तीनों विंटर लुक में नजर आए. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.

रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और करीना कपूर प्राइवेट एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. जहां तीनों स्टाइलिश विंटर लुक में नजर आए. इस दौरान पैपराजी ने उन्हें कैमरे में भी कैद किया गया. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं.

1/7
रविवार दोपहर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और करीना कपूर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
रविवार दोपहर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और करीना कपूर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
2/7
इस दौरान तीनों विंटर लुक में नजर आए. उन्होंने अपने स्टाइलिश लुक से सबकी नजर खींची.
इस दौरान तीनों विंटर लुक में नजर आए. उन्होंने अपने स्टाइलिश लुक से सबकी नजर खींची.
Published at : 14 Dec 2025 02:25 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Kareena Kapoor Khan Alia Bhatt

बॉलीवुड फोटो गैलरी

