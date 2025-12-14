एक्सप्लोरर
विंटर लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रणबीर, आलिया- करीना कपूर ने लूटी लाइमलाइट
Alia-Ranbir-Kareena Airport Look: रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और करीना कपूर को प्राइवेट एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान तीनों विंटर लुक में नजर आए. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.
रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और करीना कपूर प्राइवेट एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. जहां तीनों स्टाइलिश विंटर लुक में नजर आए. इस दौरान पैपराजी ने उन्हें कैमरे में भी कैद किया गया. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं.
1/7
2/7
Published at : 14 Dec 2025 02:25 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट-अनुष्का, क्रिकेटर ने दिया फैन को ऑटोग्राफ, पीछे खड़ी रहीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
अक्षय कुमार की भतीजी नाओमिका सरन हुईं स्पॉट, पैपराजी से की रिक्वेस्ट, बोलीं- अब बस हो गया जी
बॉलीवुड
7 Photos
धुरंधर एक्टर अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड ग्रैबिएला संग की सगाई, बिना शादी के किए 2 बच्चे
बॉलीवुड
10 Photos
'धुरंधर' बनी सेकेंड सैटरडे सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म, 'पुष्पा 2' से 'गदर 2' तक सबको दी मात
बॉलीवुड
7 Photos
विलेन से पहले कॉमिक रोल्स में खूब चमके 'रहमान डकैत', ओटीटी पर अवेलेबल हैं ये कल्ट मूवीज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने फ्लाइट में अमेरिकी महिला की जान बचाई, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कही यह बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी से हरियाणा तक कोहरे का कहर, रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में कम विजिबिलिटी की वजह से टकराए वाहन
बॉलीवुड
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट-अनुष्का, क्रिकेटर ने दिया फैन को ऑटोग्राफ, पीछे खड़ी रहीं एक्ट्रेस
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट-अनुष्का, क्रिकेटर ने दिया फैन को ऑटोग्राफ, पीछे खड़ी रहीं एक्ट्रेस
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion