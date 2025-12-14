हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
‘भारत आतंकवाद के खिलाफ...’, ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले पर PM मोदी का रिएक्शन

PM Modi on Mass Shooting: पीएम मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति के खिलाफ संघर्ष का समर्थन भी करता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 14 Dec 2025 09:21 PM (IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (14 दिसंबर, 2025) को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है. पीएम मोदी ने हमले के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित की.

पीएम मोदी ने X पर इस आतंकी हमले के संबंध में एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, ‘मैं आज ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए भयानक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं. इस हमले में यहूदी फेस्टिवल हनुक्का के पहले दिन का जश्न मना रहे लोगों को आतंकी साजिश का निशाना बनाया गया.’

आतंकी हमले पर भारत की ओर से संवेदना जताते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं भारत के लोगों की तरफ से उन सभी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस भयानक आतंकी हमले में अपने करीबी लोगों को हमेशा के लिए खो दिया है.’

PM मोदी ने ऑस्ट्रेलिया को दिया समर्थन

वहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रति भारत के समर्थन को भी दोहराया है. उन्होंने कहा, ‘हम इस दुख के समय में ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ पूरी तरह से एकजुट होकर खड़े हैं. भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति के खिलाफ संघर्ष का समर्थन भी करता है.’

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी सिडनी आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है. इसके साथ ही उन्होंने इस हमले में मृत लोगों के परिवारों और घायलों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है.

उन्होंने एक एक्स पोस्ट में कहा, ‘हम ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं. हमारी संवेदनाएं हमले से प्रभावित सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं.’

ऑस्ट्रेलिया ने घटना को कहा आतंकवादी हमला

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने सिडनी के बोंडी बीच पर हुई मास शूटिंग की घटना को आतंकवादी हमला करार दिया है. इस आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए. उल्लेखनीय है कि बोंडी बीच पर यहूदी त्योहार हनुक्का मनाने के लिए 1,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे.

Published at : 14 Dec 2025 09:21 PM (IST)
Embed widget