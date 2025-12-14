‘भारत आतंकवाद के खिलाफ...’, ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले पर PM मोदी का रिएक्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (14 दिसंबर, 2025) को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है. पीएम मोदी ने हमले के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित की.

पीएम मोदी ने X पर इस आतंकी हमले के संबंध में एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, ‘मैं आज ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए भयानक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं. इस हमले में यहूदी फेस्टिवल हनुक्का के पहले दिन का जश्न मना रहे लोगों को आतंकी साजिश का निशाना बनाया गया.’

आतंकी हमले पर भारत की ओर से संवेदना जताते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं भारत के लोगों की तरफ से उन सभी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस भयानक आतंकी हमले में अपने करीबी लोगों को हमेशा के लिए खो दिया है.’

PM मोदी ने ऑस्ट्रेलिया को दिया समर्थन

Strongly condemn the ghastly terrorist attack carried out today at Bondi Beach, Australia, targeting people celebrating the first day of the Jewish festival of Hanukkah. On behalf of the people of India, I extend my sincere condolences to the families who lost their loved ones.… — Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2025

वहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रति भारत के समर्थन को भी दोहराया है. उन्होंने कहा, ‘हम इस दुख के समय में ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ पूरी तरह से एकजुट होकर खड़े हैं. भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति के खिलाफ संघर्ष का समर्थन भी करता है.’

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी सिडनी आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है. इसके साथ ही उन्होंने इस हमले में मृत लोगों के परिवारों और घायलों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है.

Condemn in the strongest terms the terror attack on Hanukkah celebrations in Bondi beach, Australia.



Our thoughts are with the victims and their families. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) December 14, 2025

उन्होंने एक एक्स पोस्ट में कहा, ‘हम ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं. हमारी संवेदनाएं हमले से प्रभावित सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं.’

ऑस्ट्रेलिया ने घटना को कहा आतंकवादी हमला

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने सिडनी के बोंडी बीच पर हुई मास शूटिंग की घटना को आतंकवादी हमला करार दिया है. इस आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए. उल्लेखनीय है कि बोंडी बीच पर यहूदी त्योहार हनुक्का मनाने के लिए 1,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे.

यह भी पढ़ेंः पेड़ के पीछे छिपे शूटर पर झपटा शख्स, गन छीन उसी पर तान दी... सिडनी फायरिंग का दिलेरी वाला Video