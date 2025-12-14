एक्सप्लोरर
बिना शादी के किए 2 बच्चे, अब गर्लफ्रेंड ग्रैबिएला संग धुरंधर एक्टर अर्जुन रामपाल ने की सगाई
धुरंधर एक्टर अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमिट्रिएड्स से सगाई कर ली है.दोनों एक दूसरे के संग पिछले 6 साल से लिव इन रिलेशनशिप में हैं. लेकिन, दोनों के 2 बेटे हैं.
अर्जुन रामपाल इन दिनों धुरंधर की सक्सेस को खूब एंजॉय कर रहे हैं.इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है. इसी बीच अब एक्टर ने एक बड़ा खुलासा किया है.
Published at : 14 Dec 2025 09:28 AM (IST)
