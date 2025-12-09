एक्सप्लोरर
कौन हैं प्रेम चोपड़ा के दामाद? दिग्गज विलेन की हेल्थ को लेकर दिया है अपडेट
Who is Prem Chopra's son-in-law: प्रेम चोपड़ा की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. अब उनके दामाद ने दिग्गज एक्टर की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा को हाल ही में उनकी बिगड़ती तबियत के चलते मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. वहीं अब उनके दामाद शरमन जोशी ने पोस्ट शेयर कर उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कौन है शर्मन जोशी.
Published at : 09 Dec 2025 02:05 PM (IST)
Tags :Sharman Joshi Prem Chopra
