कौन हैं प्रेम चोपड़ा के दामाद? दिग्गज विलेन की हेल्थ को लेकर दिया है अपडेट

प्रेम चोपड़ा के दामाद शरमन जोशी ने उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी शेयर की है. इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में, शर्मन जोशी ने बताया कि प्रेम चोपड़ा को 'एओर्टिक स्टेनोसिस' का पता चला था, और उन्होंने बताया कि उनका TAVI प्रोसीजर सफल रहा, जिसमें ओपन-हार्ट सर्जरी के बिना एओर्टिक वाल्व को ठीक किया गया. उन्होंने यह भी बताया कि दिग्गज एक्टर ठीक हो गए हैं और घर वापस आ गए हैं.