कौन हैं प्रेम चोपड़ा के दामाद? दिग्गज विलेन की हेल्थ को लेकर दिया है अपडेट

कौन हैं प्रेम चोपड़ा के दामाद? दिग्गज विलेन की हेल्थ को लेकर दिया है अपडेट

Who is Prem Chopra's son-in-law: प्रेम चोपड़ा की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. अब उनके दामाद ने दिग्गज एक्टर की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Dec 2025 02:05 PM (IST)
Who is Prem Chopra's son-in-law: प्रेम चोपड़ा की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. अब उनके दामाद ने दिग्गज एक्टर की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा को हाल ही में उनकी बिगड़ती तबियत के चलते मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. वहीं अब उनके दामाद शरमन जोशी ने पोस्ट शेयर कर उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कौन है शर्मन जोशी.

1/7
प्रेम चोपड़ा के दामाद शरमन जोशी ने उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी शेयर की है. इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में, शर्मन जोशी ने बताया कि प्रेम चोपड़ा को 'एओर्टिक स्टेनोसिस' का पता चला था, और उन्होंने बताया कि उनका TAVI प्रोसीजर सफल रहा, जिसमें ओपन-हार्ट सर्जरी के बिना एओर्टिक वाल्व को ठीक किया गया. उन्होंने यह भी बताया कि दिग्गज एक्टर ठीक हो गए हैं और घर वापस आ गए हैं.
प्रेम चोपड़ा के दामाद शरमन जोशी ने उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी शेयर की है. इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में, शर्मन जोशी ने बताया कि प्रेम चोपड़ा को 'एओर्टिक स्टेनोसिस' का पता चला था, और उन्होंने बताया कि उनका TAVI प्रोसीजर सफल रहा, जिसमें ओपन-हार्ट सर्जरी के बिना एओर्टिक वाल्व को ठीक किया गया. उन्होंने यह भी बताया कि दिग्गज एक्टर ठीक हो गए हैं और घर वापस आ गए हैं.
2/7
शरमन जोशी ने प्रेम चोपड़ा की बेटी प्रेरणा चोपड़ा से शादी की है. शरमन ने 2000 में प्रेरणा से शादी की थी और उनके तीन बच्चे हैं, और उनका रिश्ता बहुत अच्छा है.
शरमन जोशी ने प्रेम चोपड़ा की बेटी प्रेरणा चोपड़ा से शादी की है. शरमन ने 2000 में प्रेरणा से शादी की थी और उनके तीन बच्चे हैं, और उनका रिश्ता बहुत अच्छा है.
3/7
शरमन और प्रेरणा की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और एक-दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने शादी कर ली.
शरमन और प्रेरणा की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और एक-दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने शादी कर ली.
4/7
वहीं शरमन जोशी की बात करें तो वो एक एक्टर और थिएटर कलाकार हैं. शरमन जोशी ने 1999 में फिल्म 'गॉडमदर' से बॉलीवुड डेब्यू किया.
वहीं शरमन जोशी की बात करें तो वो एक एक्टर और थिएटर कलाकार हैं. शरमन जोशी ने 1999 में फिल्म 'गॉडमदर' से बॉलीवुड डेब्यू किया.
5/7
उन्हें 'स्टाइल', '3 इडियट्स', 'गोलमाल', 'लाइफ इन अ... मेट्रो', और 'फरारी की सवारी' जैसी फिल्मों से पहचान मिली.
उन्हें 'स्टाइल', '3 इडियट्स', 'गोलमाल', 'लाइफ इन अ... मेट्रो', और 'फरारी की सवारी' जैसी फिल्मों से पहचान मिली.
6/7
शरमन ने गुजराती थिएटर से शुरुआत की और अब हिंदी फिल्मों, वेब सीरीज़ में भी काम कर रहे हैं.
शरमन ने गुजराती थिएटर से शुरुआत की और अब हिंदी फिल्मों, वेब सीरीज़ में भी काम कर रहे हैं.
7/7
उन्होंने 'बारिश' (2019-2020) और 'कफ़स' (2023) जैसे स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है.
उन्होंने 'बारिश' (2019-2020) और 'कफ़स' (2023) जैसे स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है.
Published at : 09 Dec 2025 02:05 PM (IST)
Sharman Joshi Prem Chopra

Embed widget