भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में भी फ्लॉप साबित हुए. सूर्या 12 रन बनाकर लुंगी एनगिडी की गेंद पर आउट हुए. साल 2025 सूर्या के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा. वह इस साल टी20 इंटरनेशनल में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं, जबकि 3 बार शून्य पर आउट हुए हैं.

2025 में सूर्यकुमार का टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड

साल 2025 में सूर्यकुमार यादव की सबसे बड़ी टी20 पारी 47 रनों की है, जो पाकिस्तान के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आई थी. वह नाबाद रहे थे. इसके आलावा वह किसी भी मैच में 40 से ऊपर नहीं बना पाए. वह 2 बार इंग्लैंड और एक बार पाकिस्तान के खिलाफ खाता खोले बिना आउट हुए.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही सीरीज भारत की इस साल की आखिरी टी20 सीरीज है, जिसके पहले मैच में सूर्या 12 रन बनाकर आउट हुए थे. दूसरे मैच में वह सिर्फ 5 रन बना पाए. रविवार को तीसरे टी20 में उन्होंने 12 रन बनाए.

शुभमन गिल के लिए भी अच्छा नहीं रहा साल

टी20 इंटरनेशनल में साल 2025 शुभमन गिल के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा. उन्होंने इस साल 15 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 291 रन बनाए. उनके बल्ले से भी इस साल कोई अर्धशतक नहीं आया, जबकि वह 1 बाद 'डक' आउट हुए.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वह पहले और दूसरे मैच में पहले ही ओवर में पवेलियन लौट गए थे. पहले मैच में 4 रन बनाने वाले गिल दूसरे मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे. तीसरे मैच में उन्होंने 28 गेंदों में 28 रन बनाए.

वर्ल्ड कप से चिंता का सबब

अगले साल फरवरी-मार्च में टी20 वर्ल्ड कप है, इससे पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल को अपनी लय हासिल करनी होगी. दक्षिण अफ्रीका के बाद अब भारत की दूसरी टी20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले साल जनवरी में है, वो वर्ल्ड कप से पहले भारत की आखिरी टी20 सीरीज होगी.