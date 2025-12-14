हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटYear Ender: सूर्यकुमार का इस साल नहीं चला बल्ला, टी20 इंटरनेशनल में 2025 में कई बड़े खिलाड़ी नहीं कर सके कमाल

सूर्यकुमार यादव ने साल 2025 में खेले 20 मैचों की 18 पारियों में 213 रन बनाए हैं. आपको जानकार हैरानी होगी कि वह इस साल एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं, जबकि 3 बार 'डक' आउट हुए हैं.

By : शिवम | Updated at : 14 Dec 2025 10:51 PM (IST)
भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में भी फ्लॉप साबित हुए. सूर्या 12 रन बनाकर लुंगी एनगिडी की गेंद पर आउट हुए. साल 2025 सूर्या के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा. वह इस साल टी20 इंटरनेशनल में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं, जबकि 3 बार शून्य पर आउट हुए हैं.

2025 में सूर्यकुमार का टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड

साल 2025 में सूर्यकुमार यादव की सबसे बड़ी टी20 पारी 47 रनों की है, जो पाकिस्तान के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आई थी. वह नाबाद रहे थे. इसके आलावा वह किसी भी मैच में 40 से ऊपर नहीं बना पाए. वह 2 बार इंग्लैंड और एक बार पाकिस्तान के खिलाफ खाता खोले बिना आउट हुए.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही सीरीज भारत की इस साल की आखिरी टी20 सीरीज है, जिसके पहले मैच में सूर्या 12 रन बनाकर आउट हुए थे. दूसरे मैच में वह सिर्फ 5 रन बना पाए. रविवार को तीसरे टी20 में उन्होंने 12 रन बनाए.

शुभमन गिल के लिए भी अच्छा नहीं रहा साल 

टी20 इंटरनेशनल में साल 2025 शुभमन गिल के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा. उन्होंने इस साल 15 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 291 रन बनाए. उनके बल्ले से भी इस साल कोई अर्धशतक नहीं आया, जबकि वह 1 बाद 'डक' आउट हुए.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वह पहले और दूसरे मैच में पहले ही ओवर में पवेलियन लौट गए थे. पहले मैच में 4 रन बनाने वाले गिल दूसरे मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे. तीसरे मैच में उन्होंने 28 गेंदों में 28 रन बनाए.

वर्ल्ड कप से चिंता का सबब

अगले साल फरवरी-मार्च में टी20 वर्ल्ड कप है, इससे पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल को अपनी लय हासिल करनी होगी. दक्षिण अफ्रीका के बाद अब भारत की दूसरी टी20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले साल जनवरी में है, वो वर्ल्ड कप से पहले भारत की आखिरी टी20 सीरीज होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 14 Dec 2025 10:51 PM (IST)
INDIAN CRICKET TEAM SURYAKUMAR YADAV IND Vs SA T20 Series SHUBMAN GILL IND VS SA
