Sunday Box Office Collection: 'धुरंधर' के तूफान में डटी हैं 'अखंडा 2' समेत ये 3 बड़ी फिल्में, देखें संडे किसने कितना कमाया
Sunday Box Office Collection: 'धुरंधर' के तूफान में भी 'तेरे इश्क में' से लेकर 'अखंडा 2' तक बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है. आइए जानते हैं संडे को किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है.
रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर बोलबाला है, हर तरफ इसी के चर्चे हैं. हालांकि इसके अलावा भी थिएटर्स में इस समय कई बॉलीवुड और साउथ फिल्में लगी हैं. ये फिल्में 'धुरंधर' के तूफान में भी टिकी हैं. 'तेरे इश्क में', 'किस किसको प्यार करूं 2' से लेकर साउथ फिल्म 'अखंडा 2' तक बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर रही है. संडे को भी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है.
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10
- 'धुरंधर' 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई है और तहलका मचा रही है.
- रणवीर सिंह स्टारर फिल्म पहले दिन से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कलेक्शन कर रही है.
- 'धुरंधर' ने 9 दिनों में भारत में कुल 306.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था.
- सैकनिल्क की मानें तो 10वें दिन (सेकेंड संडे) भी फिल्म ने अब तक (शाम 5 बजे) 34.21 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
- घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब 'धुरंधर' का कुल कलेक्शन 340.61 करोड़ रुपए हो गया है.
'अखंडा 2- तांडवम्' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
- 'अखंडा 2- तांडवम्' ने 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी है.
- नंदमुरी बालाकृष्ण की फिल्म 'धुरंधर' के आगे भी हर रोज करोड़ों कमा रही है.
- दो दिन में 'अखंडा 2- तांडवम्' ने 38 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था.
- तीसरे दिन भी फिल्म ने अब तक (शाम 5 बजे) 8.81 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है.
'किस किसको प्यार करूं 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
- कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म किस किसको प्यार 2 भी 12 दिसंबर को रिलीज हुई थी.
- कई फिल्मों से क्लैश के बावजूद फिल्म ने दो दिन में 4.35 करोड़ रुपए बटोर लिए थे.
- संडे को भी 'किस किसको प्यार करूं 2' ने 1.67 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है.
- घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का टोटल कलेक्शन अब 6.02 करोड़ रुपए हो गया है.
'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे
- कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर अब तक टिकी हुई है.
- फिल्म 28 नवंबर को ही थिएटर्स में आई थी और अब इसे रिलीज हुए 17 दिन हो गए हैं.
- 'धुरंधर' जैसी फिल्म की रिलीज के बाद भी 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमा रही है.
- संडे को भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.11 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है.
- भारत में अब 'तेरे इश्क में' का कुल कलेक्शन 112.61 करोड़ रुपए हो गया है.
