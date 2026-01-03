हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन है कृति शेट्टी? टाइगर श्रॉफ संग करेंगी मस्ती, इन 10 ग्लैमरस तस्वीरों में देखें मदहोश कर देने वाली खूबसूरती

कौन है कृति शेट्टी? टाइगर श्रॉफ संग करेंगी मस्ती, इन 10 ग्लैमरस तस्वीरों में देखें मदहोश कर देने वाली खूबसूरती

Tiger Shroff-Krithi Shetty: टाइगर श्रॉफ एक नई हाई-ऑक्टेन एक्शन-थ्रिलर करने जा रहे हैं. इस फिल्म में वह नई नवेली एक्ट्रेस कृति शेट्टी संग रोमांस करने वाले हैं. चलिए जानते हैं कौन हैं कृति शेट्टी?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Jan 2026 02:27 PM (IST)
Tiger Shroff-Krithi Shetty: टाइगर श्रॉफ एक नई हाई-ऑक्टेन एक्शन-थ्रिलर करने जा रहे हैं. इस फिल्म में वह नई नवेली एक्ट्रेस कृति शेट्टी संग रोमांस करने वाले हैं. चलिए जानते हैं कौन हैं कृति शेट्टी?

बॉलीवुड में जल्द ही एक नया एक्शन तूफान उठ सकता है. इंडस्ट्री में जोरदार चर्चाएं हैं कि टाइगर श्रॉफ ‘मस्ती 4’ के डायरेक्टर मिलाप जावेरी के साथ एक हाई-ऑक्टेन एक्शन-थ्रिलर को लेकर बातचीत कर रहे हैं. अगर यह प्रोजेक्ट फाइनल होता है, तो यह दोनों की पहली साथ की फिल्म होगी. इसी बीच फिल्म की लीड हीरोइन को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं, जिससे फैंस की उत्सुकता और बढ़ती जा रही है.

1/9
बताया जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ इस हाई-ऑक्टेन एक्शन-थ्रिलर में कृति शेट्टी दिखने वाली हैं. वह इस फिल्म में लीड रोल निभाएंगी.
बताया जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ इस हाई-ऑक्टेन एक्शन-थ्रिलर में कृति शेट्टी दिखने वाली हैं. वह इस फिल्म में लीड रोल निभाएंगी.
2/9
हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कृति शेट्टी ने बताया कि टाइगर और मिलाप की अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए कृति से संपर्क तो किया गया. हालांकि उन्होंने अभी इस फिल्म के लिए हामी नहीं भरी है.
हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कृति शेट्टी ने बताया कि टाइगर और मिलाप की अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए कृति से संपर्क तो किया गया. हालांकि उन्होंने अभी इस फिल्म के लिए हामी नहीं भरी है.
Published at : 03 Jan 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff Milap Zaveri Krithi Shetty

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'अगर हम बोलने लगेंगे तो...', अजित पवार के हफ्ताखोरी वाले आरोप पर BJP प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार
'अगर हम बोलने लगेंगे तो...', अजित पवार के हफ्ताखोरी वाले आरोप पर BJP प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
टेलीविजन
2026 New Upcoming Shows: 2026 में इन नए शोज का होगा टीवी पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
2026 में इन नए शोज का होगा Tv पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPL 2026: आईपीएल से बाहर होंगे बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, अब उन्हें 9 करोड़ मिलेंगे या नहीं?
BCCI ने IPL Kolkata Knight Riders Team से Mustafizur Rahman को हटाने का दिया आदेश । Shahrukh Khan
Jabalpur में Jainसमाज पर अभद्र टिप्पणी के बाद मचा बवाल, लोगों ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की
Russia से हटकर India का बड़ा दांव | Colombia से Crude Oil खरीद, Energy Strategy बदली | Paisa Live
Workers के लिए ऐतिहासिक सुधार | New Labour Codes में क्या बदलेगा? | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
'अगर हम बोलने लगेंगे तो...', अजित पवार के हफ्ताखोरी वाले आरोप पर BJP प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार
'अगर हम बोलने लगेंगे तो...', अजित पवार के हफ्ताखोरी वाले आरोप पर BJP प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
टेलीविजन
2026 New Upcoming Shows: 2026 में इन नए शोज का होगा टीवी पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
2026 में इन नए शोज का होगा Tv पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
विश्व
अमेरिका में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, जाल बिछाकर ISIS से जुड़े शख्स को दबोचा
US में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, ISIS से जुड़े आरोपी को दबोचा
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
शिक्षा
100 रुपये कर्ज लेकर बेची रोटियां और अब 2 रेस्तरां की मालकिन, पढ़ें इस महिला की सक्सेस स्टोरी
100 रुपये कर्ज लेकर बेची रोटियां और अब 2 रेस्तरां की मालकिन, पढ़ें इस महिला की सक्सेस स्टोरी
हेल्थ
AIIMS ने बदल दिए इलाज के नियम, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और रेफरल मरीजों को प्राथमिकता
AIIMS ने बदल दिए इलाज के नियम, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और रेफरल मरीजों को प्राथमिकता
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget