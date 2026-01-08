‘लव एंड वॉर’ को लेकर फिलहाल खबरें हैं कि फिल्म 20 मार्च 2026 को रिलीज होगी. हालांकि, फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है. अब फिल्म रिलीज से पहले आलिया -रणबीर को संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया है