18 साल के करियर में फरहान अख्तर ने दी 2 हिट फिल्म, ऐसी रही है करियर जर्नी

18 साल के करियर में फरहान अख्तर ने बतौर एक्टर कई तरह की फिल्में कीं. कभी स्पोर्ट्स ड्रामा में नजर आए तो कभी फैमिली, रोमांटिक और थ्रिलर फिल्मों में. हालांकि उनकी फिल्मों को क्रिटिक्स से तारीफ मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उनका सफर हमेशा मजबूत नहीं रहा. आपको बता दे एक्टर 9 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगें. तो आइए उनके बर्थडे के मौके पर उनकी पूरी करियर जर्नी को देखें.