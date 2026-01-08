हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
18 साल के करियर में फरहान अख्तर ने दी 2 हिट फिल्म, ऐसी रही है करियर जर्नी

Film Journey: 18 साल के करियर में फरहान अख्तर ने अलग-अलग तरह की फिल्में कीं. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उन्हें सिर्फ दो बड़ी हिट मिलीं. आइए जानते हैं उनकी बाकी फिल्मों का सफर

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Jan 2026 06:52 PM (IST)
बॉलीवुड में फरहान अख्तर का नाम ऐसे कलाकारों में लिया जाता है जिन्होंने एक्टिंग, डायरेक्शन और सिंगिंग तीनों में अपनी पहचान बनाई. 18 साल के करियर में उन्होंने कुछ बड़ी हिट दीं तो कई फिल्में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाईं. आइए जानते हैं उनकी पूरी फिल्मी जर्नी.

18 साल के करियर में फरहान अख्तर ने बतौर एक्टर कई तरह की फिल्में कीं. कभी स्पोर्ट्स ड्रामा में नजर आए तो कभी फैमिली, रोमांटिक और थ्रिलर फिल्मों में. हालांकि उनकी फिल्मों को क्रिटिक्स से तारीफ मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उनका सफर हमेशा मजबूत नहीं रहा. आपको बता दे एक्टर 9 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगें. तो आइए उनके बर्थडे के मौके पर उनकी पूरी करियर जर्नी को देखें.
फरहान अख्तर की अब तक की आखिरी रिलीज 120 बहादुर 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में आई. ये एक देशभक्ति से जुड़ी फिल्म थी जिसमें सेना और जज्बे की कहानी दिखाई गई. फिल्म ने ओपनिंग डे पर करीब 2 करोड़ रुपये कमाए जबकि इसका लाइफटाइम कलेक्शन 15.52 करोड़ रुपये रहा. मजबूत कहानी होने के बावजूद फिल्म लोगों को खींच नहीं पाई.
Published at : 08 Jan 2026 06:52 PM (IST)
