एक्सप्लोरर
Upcoming Hollywood Movies: 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' से 'द ओडिसी' तक, 2026 में धमाल मचाने आ रही हैं ये बड़ी हॉलीवुड फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट
Upcoming Hollywood Films 2026: ये साल हॉलीवुड लवर्स के लिए बेहद खास होने वाला हैं. आज हम आपके लिए 2026 की अपकमिंग हॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. जानिए कौन सी फिल्म कब रिलीज़ होने वाली है.
साल 2026 हॉलीवुड लवर्स के लिए बेहद खास होने वाला है. इस साल कई दिलचस्प और दमदार फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं, जिनमें अलग-अलग जॉनर का तड़का देखने को मिलेगा. रोमांस, एक्शन, साइंस फिक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी हर तरह की फिल्मों का मज़ा इस साल सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा. यहां हम आपको टॉप 13 फिल्मों की लिस्ट बता रहे हैं, जिन्हें आप अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करें.
1/13
2/13
Published at : 09 Jan 2026 02:17 PM (IST)
बॉलीवुड
13 Photos
द डेविल वियर्स प्राडा 2 से द ओडिसी तक, 2026 में धमाल मचाने आ रही हैं ये बड़ी हॉलीवुड फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट
बॉलीवुड
8 Photos
‘लव एंड वॉर’ की रिलीज से पहले संजय लीला भंसाली से मिले रणबीर-आलिया, स्टाइलिश लगा कपल का अंदाज
बॉलीवुड
9 Photos
'धुरंधर' के हमजा की रियल वाइफ हैं बेहद खूबसूरत, डिंपल वाली मुस्कान से करोड़ों दिलों पर करती हैं राज
बॉलीवुड
10 Photos
प्रियंका चोपड़ा का ‘द ब्लफ’ में नया धमाकेदार अवतार, खून से लथपथ और हाथ में बंदूक लिए दिखीं
बॉलीवुड
13 Photos
प्रभास, विजय और यामी गौतम जैसे धुरंधर को 20 साल की इस एक्ट्रेस ने पछाड़ा, बनीं नंबर !
बॉलीवुड
7 Photos
‘द केरल स्टोरी’ के सेट पर रो पड़ी पूरी टीम, अदा शर्मा ने सुनाया टेलीफोन सीन का इमोशनल किस्सा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
इंडिया
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्य मंत्री का बड़ा खुलासा
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
Advertisement
बॉलीवुड
13 Photos
द डेविल वियर्स प्राडा 2 से द ओडिसी तक, 2026 में धमाल मचाने आ रही हैं ये बड़ी हॉलीवुड फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट
बॉलीवुड
8 Photos
‘लव एंड वॉर’ की रिलीज से पहले संजय लीला भंसाली से मिले रणबीर-आलिया, स्टाइलिश लगा कपल का अंदाज
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion