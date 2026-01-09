फिल्म वुदरिंग हाइट्स मशहूर लेखिका एमिली ब्रॉन्टे के 1847 में आए क्लासिक नॉवेल से इंस्पायर है. कहानी दो बचपन के दोस्तों, हीथक्लिफ और कैथरीन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कई सालों बाद दोबारा मिलते हैं लेकिन समय के साथ हालात बदल चुके होते हैं और दोनों अलग-अलग जगह से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से उनके रिश्ते में तनाव, जुनून और टकराव पैदा हो जाता है. फिल्म में मार्गोट रॉबी, जैकब एलोर्डी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे इस फिल्म का निर्देशन एमराल्ड फेनेल ने किया है अंग्रेजी भाषा में बनी ये गॉथिक, रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल जॉनर की फिल्म 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.