Upcoming Hollywood Movies: 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' से 'द ओडिसी' तक, 2026 में धमाल मचाने आ रही हैं ये बड़ी हॉलीवुड फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट

Upcoming Hollywood Movies: 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' से 'द ओडिसी' तक, 2026 में धमाल मचाने आ रही हैं ये बड़ी हॉलीवुड फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट

Upcoming Hollywood Films 2026: ये साल हॉलीवुड लवर्स के लिए बेहद खास होने वाला हैं. आज हम आपके लिए 2026 की अपकमिंग हॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. जानिए कौन सी फिल्म कब रिलीज़ होने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Jan 2026 02:17 PM (IST)
Upcoming Hollywood Films 2026: ये साल हॉलीवुड लवर्स के लिए बेहद खास होने वाला हैं. आज हम आपके लिए 2026 की अपकमिंग हॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. जानिए कौन सी फिल्म कब रिलीज़ होने वाली है.

साल 2026 हॉलीवुड लवर्स के लिए बेहद खास होने वाला है. इस साल कई दिलचस्प और दमदार फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं, जिनमें अलग-अलग जॉनर का तड़का देखने को मिलेगा. रोमांस, एक्शन, साइंस फिक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी हर तरह की फिल्मों का मज़ा इस साल सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा. यहां हम आपको टॉप 13 फिल्मों की लिस्ट बता रहे हैं, जिन्हें आप अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करें.

1/13
फिल्म द डेविल वियर्स प्राडा 2 के साथ फैशन और मीडिया की आइकॉनिक दुनिया एक बार फिर लौट रही है इस बार कहानी में बड़ा ट्विस्ट है, जहां तेजतर्रार मिरांडा प्रीस्टली प्रिंट मीडिया के गिरते दौर से जूझती नजर आती हैं हालात ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें अपने ही पुराने सहयोगियों की मदद की जरूरत पड़ती है वहीं, उनकी एक्स असिस्टेंट एमिली चार्लटन अब करियर की सीढ़ी पर दूसरी तरफ खड़ी हैं. फिल्म में मेरिल स्ट्रीप, ऐन हैथवे अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे डेविड फ्रेंकल के निर्देशन में बनी यह कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 1 मई 2026 को रिलीज होगी.
फिल्म द डेविल वियर्स प्राडा 2 के साथ फैशन और मीडिया की आइकॉनिक दुनिया एक बार फिर लौट रही है इस बार कहानी में बड़ा ट्विस्ट है, जहां तेजतर्रार मिरांडा प्रीस्टली प्रिंट मीडिया के गिरते दौर से जूझती नजर आती हैं हालात ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें अपने ही पुराने सहयोगियों की मदद की जरूरत पड़ती है वहीं, उनकी एक्स असिस्टेंट एमिली चार्लटन अब करियर की सीढ़ी पर दूसरी तरफ खड़ी हैं. फिल्म में मेरिल स्ट्रीप, ऐन हैथवे अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे डेविड फ्रेंकल के निर्देशन में बनी यह कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 1 मई 2026 को रिलीज होगी.
2/13
फिल्म वुदरिंग हाइट्स मशहूर लेखिका एमिली ब्रॉन्टे के 1847 में आए क्लासिक नॉवेल से इंस्पायर है. कहानी दो बचपन के दोस्तों, हीथक्लिफ और कैथरीन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कई सालों बाद दोबारा मिलते हैं लेकिन समय के साथ हालात बदल चुके होते हैं और दोनों अलग-अलग जगह से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से उनके रिश्ते में तनाव, जुनून और टकराव पैदा हो जाता है. फिल्म में मार्गोट रॉबी, जैकब एलोर्डी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे इस फिल्म का निर्देशन एमराल्ड फेनेल ने किया है अंग्रेजी भाषा में बनी ये गॉथिक, रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल जॉनर की फिल्म 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
फिल्म वुदरिंग हाइट्स मशहूर लेखिका एमिली ब्रॉन्टे के 1847 में आए क्लासिक नॉवेल से इंस्पायर है. कहानी दो बचपन के दोस्तों, हीथक्लिफ और कैथरीन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कई सालों बाद दोबारा मिलते हैं लेकिन समय के साथ हालात बदल चुके होते हैं और दोनों अलग-अलग जगह से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से उनके रिश्ते में तनाव, जुनून और टकराव पैदा हो जाता है. फिल्म में मार्गोट रॉबी, जैकब एलोर्डी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे इस फिल्म का निर्देशन एमराल्ड फेनेल ने किया है अंग्रेजी भाषा में बनी ये गॉथिक, रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल जॉनर की फिल्म 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
Published at : 09 Jan 2026 02:17 PM (IST)
