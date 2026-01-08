हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IMDb Popular Indian Celebrities: प्रभास, विजय और यामी गौतम जैसे धुरंधर को 20 साल की इस एक्ट्रेस ने पछाड़ा, बनीं नंबर !

IMDb Popular Indian Celebrities: प्रभास, विजय और यामी गौतम जैसे धुरंधर को 20 साल की इस एक्ट्रेस ने पछाड़ा, बनीं नंबर !

IMDb Popular Indian Celebs:प्रभास, थलापति विजय और यामी गौतम जैसे बड़े-बड़े सेलेब्स को पछाड़ महज 20 साल की इस हसीना ने आईएमडीबी पॉपुलर इंडियन सेलेब्स की लिस्ट में नंबर वन पर अपनी जगह बना ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Jan 2026 02:24 PM (IST)
IMDb Popular Indian Celebs:प्रभास, थलापति विजय और यामी गौतम जैसे बड़े-बड़े सेलेब्स को पछाड़ महज 20 साल की इस हसीना ने आईएमडीबी पॉपुलर इंडियन सेलेब्स की लिस्ट में नंबर वन पर अपनी जगह बना ली है.

20 साल की इस हसीना ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जिसे करना शायद हर किसी स्टार का सपना होता है. उन्होंने आईएमडीबी की लिस्ट में पहला नंबर हासिल कर लिया है और विजय, प्रभास और यामी गौतम जैसे स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है.

1/13
IMDb ने बुधवार को पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी कर ली है. पिछले हफ्ते सारा अर्जुन लिस्ट में दूसरे स्थान पर थीं. इस बार वो विजय, प्रभास और यामी गौतम को पछाड़ते हुए नंबर वन का ताज हासिल किया है.
IMDb ने बुधवार को पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी कर ली है. पिछले हफ्ते सारा अर्जुन लिस्ट में दूसरे स्थान पर थीं. इस बार वो विजय, प्रभास और यामी गौतम को पछाड़ते हुए नंबर वन का ताज हासिल किया है.
2/13
पिछले हफ्ते धुरंधर के निर्देशक आदित्य धर इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर थे. इस बार उन्होंने इस लिस्ट में नंबर दो स्थान हासिल किया है.
पिछले हफ्ते धुरंधर के निर्देशक आदित्य धर इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर थे. इस बार उन्होंने इस लिस्ट में नंबर दो स्थान हासिल किया है.
Published at : 08 Jan 2026 02:24 PM (IST)
Prabhas Yami Gautam Thalapathy Vijay Sara Arjun IMDb Popular Indian Celebs

Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
