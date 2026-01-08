एक्सप्लोरर
फिल्मों से ज्यादा यूट्यूब से कमाती हैं फराह खान, जानें कोरियोग्राफर की नेटवर्थ
Farah Net Worth: फराह खान इन दिनों फिल्मों और कोरियोग्राफी को छोड़कर यूट्यूब पर बिजी हैं. उनके कुकिंग वीडियो दिलिप के साथ आते रहते हैं. इनकी नेटवर्थ जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.
फराह खान अब फिल्मों और कोरियोग्राफी की जगह यूट्यूब पर अपना टाइम बिता रही हैं. उनके कुकिंग वीडियो जिनमें उनके साथ दिलीप होते हैं. फैंस के बीच काफी पॉपुलर हो चुके हैं. दोनों की मजेदार नोकझोंक और खाना बनाने का अंदाज लोगों को खूब पसेद आता है. बता दें कि 9 जनवरी को फराह खान बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं.
