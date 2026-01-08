एक्सप्लोरर
'धुरंधर' के हमजा की रियल वाइफ हैं बेहद खूबसूरत, डिंपल वाली मुस्कान से करोड़ों दिलों पर करती हैं राज
Dhurandhar Star Hamza Real Life Wife: ‘धुरंधर’ के हमजा की रियल वाइफ बेहद खूबसूरत हैं.उनकी हर लुक में एलीगेंस और चार्म झलकता है. उनकी डिंपल वाली मुस्कान कैमरे को भी चुराने पर मजबूर कर देती है.
आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. इस समय हमजा का लुक और स्टाइल हर किसी की निगाहें खींच रहा है.फिल्म में उनकी वाइफ बनीं सारा अर्जुन भी सुर्खियों में हैं. लेकिन असली जिंदगी में हमजा की रियल वाइफ उनसे कहीं ज्यादा हैं. वह अपनी डिंपल वाली मुस्कान करोड़ों दिलों पर राज करती हैं.
1/9
2/9
Published at : 08 Jan 2026 06:50 PM (IST)
Tags :Deepika Padukone Ranveer SIngh
बॉलीवुड
9 Photos
'धुरंधर' के हमजा की रियल वाइफ हैं बेहद खूबसूरत, डिंपल वाली मुस्कान से करोड़ों दिलों पर करती हैं राज
बॉलीवुड
10 Photos
प्रियंका चोपड़ा का ‘द ब्लफ’ में नया धमाकेदार अवतार, खून से लथपथ और हाथ में बंदूक लिए दिखीं
बॉलीवुड
13 Photos
प्रभास, विजय और यामी गौतम जैसे धुरंधर को 20 साल की इस एक्ट्रेस ने पछाड़ा, बनीं नंबर !
बॉलीवुड
7 Photos
‘द केरल स्टोरी’ के सेट पर रो पड़ी पूरी टीम, अदा शर्मा ने सुनाया टेलीफोन सीन का इमोशनल किस्सा
बॉलीवुड
10 Photos
कौन हैं बॉलीवुड की 10 हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस? जानें किस हसीना को मिली है टॉप पोजिशन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
इंडिया
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
'धुरंधर' के हमजा की रियल वाइफ हैं बेहद खूबसूरत, डिंपल वाली मुस्कान से करोड़ों दिलों पर करती हैं राज
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion