'धुरंधर' के हमजा की रियल वाइफ हैं बेहद खूबसूरत, डिंपल वाली मुस्कान से करोड़ों दिलों पर करती हैं राज

आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. इस समय हमजा का लुक और स्टाइल हर किसी की निगाहें खींच रहा है.फिल्म में उनकी वाइफ बनीं सारा अर्जुन भी सुर्खियों में हैं. लेकिन असली जिंदगी में हमजा की रियल वाइफ उनसे कहीं ज्यादा हैं. वह अपनी डिंपल वाली मुस्कान करोड़ों दिलों पर राज करती हैं.