एक्सप्लोरर
रुक्मिणी वसंत की 10 तस्वीरें, बेहद खूबसूरत हैं Toxic फिल्म की ये एक्ट्रेस
Rukmini Vasanth Photos: रुक्मिणी वसंत जल्द ही फिल्म टॉक्सिक में नजर आने वाली है. एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया गया है, जिसमें वो काफी ग्लैमरस लुक में नजर आई. आइए देखते है उनकी तस्वीरें.
यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक लगातार सुर्खियों में है. फिल्म से अब तक कई हसीनाओं के लुक्स सामने आ चुके है, इसमें रुक्मिणी वसंत भी शामिल है. एक्ट्रेस जल्द ही फिल्म में अपनी दमादर एक्टिंग दिखने आ रही है, जिससे उनके फैंस काफी एक्साइटेड है. इसी बीच आइए देखते है उनकी खूबसूरत तस्वीरें.
1/10
2/10
Published at : 09 Jan 2026 02:33 PM (IST)
बॉलीवुड
13 Photos
द डेविल वियर्स प्राडा 2 से द ओडिसी तक, 2026 में धमाल मचाने आ रही हैं ये बड़ी हॉलीवुड फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट
बॉलीवुड
8 Photos
‘लव एंड वॉर’ की रिलीज से पहले संजय लीला भंसाली से मिले रणबीर-आलिया, स्टाइलिश लगा कपल का अंदाज
बॉलीवुड
9 Photos
'धुरंधर' के हमजा की रियल वाइफ हैं बेहद खूबसूरत, डिंपल वाली मुस्कान से करोड़ों दिलों पर करती हैं राज
बॉलीवुड
10 Photos
प्रियंका चोपड़ा का ‘द ब्लफ’ में नया धमाकेदार अवतार, खून से लथपथ और हाथ में बंदूक लिए दिखीं
बॉलीवुड
13 Photos
प्रभास, विजय और यामी गौतम जैसे धुरंधर को 20 साल की इस एक्ट्रेस ने पछाड़ा, बनीं नंबर !
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विश्व
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
Advertisement
बॉलीवुड
13 Photos
द डेविल वियर्स प्राडा 2 से द ओडिसी तक, 2026 में धमाल मचाने आ रही हैं ये बड़ी हॉलीवुड फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion