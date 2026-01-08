एक्सप्लोरर
प्रियंका चोपड़ा का ‘द ब्लफ’ में नया धमाकेदार अवतार, खून से लथपथ और हाथ में बंदूक लिए दिखीं
The Bluff: प्रियंका चोपड़ा अपनी आने वाली फिल्म ‘द ब्लफ’ में ब्लडी मैरी के एक नए अवतार में दिखेंगी. मां, रक्षक और समुद्री डाकू के रोल वाली ये फिल्म जानें कब और कहां रिलीज होगी.
हॉलीवुड में अपनी जगह बना चुकी प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर फैंस को हैरान करने वाली हैं. इस बार वो अपनी आने वाली फिल्म ‘द ब्लफ’ में एकदम नए और दमदार रोल में नजर आने वाली हैं. फिल्म में ताकत, मां बनने का अनुभव, अतीत की परछाइयां और खुद से लड़ने की कहानी देखने को मिलेगी.
1/10
2/10
Published at : 08 Jan 2026 04:23 PM (IST)
Tags :Priyanka Chopra HollyWood The Bluff
बॉलीवुड
10 Photos
प्रियंका चोपड़ा का ‘द ब्लफ’ में नया धमाकेदार अवतार, खून से लथपथ और हाथ में बंदूक लिए दिखीं
बॉलीवुड
13 Photos
प्रभास, विजय और यामी गौतम जैसे धुरंधर को 20 साल की इस एक्ट्रेस ने पछाड़ा, बनीं नंबर !
बॉलीवुड
7 Photos
‘द केरल स्टोरी’ के सेट पर रो पड़ी पूरी टीम, अदा शर्मा ने सुनाया टेलीफोन सीन का इमोशनल किस्सा
बॉलीवुड
10 Photos
कौन हैं बॉलीवुड की 10 हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस? जानें किस हसीना को मिली है टॉप पोजिशन
बॉलीवुड
7 Photos
कैजुअल लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, थंब्स-अप दिखाकर दिए पोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: घोसी, फरीदपुर के बाद अब एक और विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव! 2022 में जीती थी BJP
इंडिया
'TMC ऑफिस की नहीं ली तलाशी, ममता बनर्जी ने जबरन सबूत मिटाए' बंगाल की सीएम पर ED का बड़ा आरोप
बॉलीवुड
यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
प्रियंका चोपड़ा का ‘द ब्लफ’ में नया धमाकेदार अवतार, खून से लथपथ और हाथ में बंदूक लिए दिखीं
बॉलीवुड
13 Photos
प्रभास, विजय और यामी गौतम जैसे धुरंधर को 20 साल की इस एक्ट्रेस ने पछाड़ा, बनीं नंबर !
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion