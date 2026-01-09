एक्सप्लोरर
तारा सुतारिया की खूबसूरत 10 तस्वीरें, वीर पहाड़िया से ब्रेकअप के बाद चर्चा में हैं एक्ट्रेस
Tara Sutaria-Veer Pahariya: तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं. ये कपल पिछले एक साल से डेट कर रहा था. वहीं खबरें हैं कि दोनों का ब्रेकअप हो गया हैं.
एक्ट्रेस तारा सुतारिया इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. तारा सुतारिया पिछले एक साल से वीर पहाड़िया को डेट कर रही हैं. तारा और वीर फैंस के फेवरेट कपल्स में से एक हैं. मगर अब रिपोर्ट्स की माने तो ये कपल अलग हो गया है. दरअसल एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट कंट्रोवर्सी और एक-दूसरे को पब्लिकली सपोर्ट दिखाने के कुछ दिनों बाद, ऐसा लगता है कि दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया है. हालांकि अभी तक दोनों ने ब्रेकअप पर चुप्पी साधी हुई है.
