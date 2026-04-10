जोनिता भारतीय मूल की कनाडाई सिंगर हैं. उनका जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन उनके जन्म के कुछ ही समय बाद जोनिता का पूरा परिवार कनाडा चला गया, जहां उनकी परवरिश हुई. उन्होंने ब्राम्प्टन के टर्नर फेंटन सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की है. जोनिता ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो के आइवी बिज़नेस स्कूल से पढ़ाई की और 2012 में हेल्थ साइंस और बिजनेस में डिग्री हासिल की.