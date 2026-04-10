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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन हैं 'डकैत' की आइटम क्वीन Jonita Gandhi? डांसिंग ही नहीं, सिंगिंग में भी हैं महारथी

कौन हैं 'डकैत' की आइटम क्वीन Jonita Gandhi? डांसिंग ही नहीं, सिंगिंग में भी हैं महारथी

Who is Jonita Gandhi: फिल्म 'डकैत' का आइटम सॉन्ग 'टच बडी' लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस गाने में जोनिता गांधी जोरदार डांस करती दिख रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर आइटम गर्ल जोनिता हैं कौन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Apr 2026 08:45 PM (IST)
Who is Jonita Gandhi: फिल्म 'डकैत' का आइटम सॉन्ग 'टच बडी' लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस गाने में जोनिता गांधी जोरदार डांस करती दिख रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर आइटम गर्ल जोनिता हैं कौन.

अदिवी सेष और मृणाल ठाकुर की मच अवेटेड 'डकैत' आखिरकार शुक्रवार (10 अप्रैल) को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को रिलीज के पहले दिन दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म को शैनेल देव ने डायरेक्ट किया है. 'डकैत' का आइटम सॉन्ग 'टच बडी' भी खूब चर्चा में है. इस गाने में जोनिता गांधी फिल्म के हीरो अदिवी के साथ डांस करती दिख रही हैं. सोशल मीडिया पर उनके डांस मूव्स की खूब तारीफ हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं. आइटम गर्ल जोनिता हैं कौन.

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जोनिता भारतीय मूल की कनाडाई सिंगर हैं. उनका जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन उनके जन्म के कुछ ही समय बाद जोनिता का पूरा परिवार कनाडा चला गया, जहां उनकी परवरिश हुई. उन्होंने ब्राम्प्टन के टर्नर फेंटन सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की है. जोनिता ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो के आइवी बिज़नेस स्कूल से पढ़ाई की और 2012 में हेल्थ साइंस और बिजनेस में डिग्री हासिल की.
जोनिता भारतीय मूल की कनाडाई सिंगर हैं. उनका जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन उनके जन्म के कुछ ही समय बाद जोनिता का पूरा परिवार कनाडा चला गया, जहां उनकी परवरिश हुई. उन्होंने ब्राम्प्टन के टर्नर फेंटन सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की है. जोनिता ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो के आइवी बिज़नेस स्कूल से पढ़ाई की और 2012 में हेल्थ साइंस और बिजनेस में डिग्री हासिल की.
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जोनिता ने ज्यादातर गाने हिंदी, उर्दू, तमिल और तेलुगु भाषाओं में गाए हैं. इसके अलावा उनके कुछ गाने पंजाबी, मराठी, गुजराती और बंगाली में भी हैं. उनके सबसे मशहूर गानों में 'द ब्रेकअप सॉन्ग', 'गिलेहरियां', 'साजन आयो रे', 'यादों में', 'कहां हूं मैं' और 'मेंटल मनधिल' शामिल हैं. जोनिता ने अपने सिंगिग करियर की शुरुआत साल 2013 में आई फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' से की थी.
जोनिता ने ज्यादातर गाने हिंदी, उर्दू, तमिल और तेलुगु भाषाओं में गाए हैं. इसके अलावा उनके कुछ गाने पंजाबी, मराठी, गुजराती और बंगाली में भी हैं. उनके सबसे मशहूर गानों में 'द ब्रेकअप सॉन्ग', 'गिलेहरियां', 'साजन आयो रे', 'यादों में', 'कहां हूं मैं' और 'मेंटल मनधिल' शामिल हैं. जोनिता ने अपने सिंगिग करियर की शुरुआत साल 2013 में आई फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' से की थी.
Published at : 10 Apr 2026 08:45 PM (IST)
Tags :
Mrunal Thakur Dacoit Adivi Sesh Jonita Gandhi

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