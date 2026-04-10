एक्सप्लोरर
कौन हैं 'डकैत' की आइटम क्वीन Jonita Gandhi? डांसिंग ही नहीं, सिंगिंग में भी हैं महारथी
Who is Jonita Gandhi: फिल्म 'डकैत' का आइटम सॉन्ग 'टच बडी' लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस गाने में जोनिता गांधी जोरदार डांस करती दिख रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर आइटम गर्ल जोनिता हैं कौन.
अदिवी सेष और मृणाल ठाकुर की मच अवेटेड 'डकैत' आखिरकार शुक्रवार (10 अप्रैल) को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को रिलीज के पहले दिन दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म को शैनेल देव ने डायरेक्ट किया है. 'डकैत' का आइटम सॉन्ग 'टच बडी' भी खूब चर्चा में है. इस गाने में जोनिता गांधी फिल्म के हीरो अदिवी के साथ डांस करती दिख रही हैं. सोशल मीडिया पर उनके डांस मूव्स की खूब तारीफ हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं. आइटम गर्ल जोनिता हैं कौन.
1/7
2/7
Published at : 10 Apr 2026 08:45 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
कौन हैं 'डकैत' की आइटम क्वीन जोनिता गांधी? डांसिंग ही नहीं, सिंगिंग में भी हैं महारथी
बॉलीवुड
10 Photos
शनाया कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, हर एक लुक से एक्ट्रेस बिखेरती हैं ग्लैमर का जादू
बॉलीवुड
7 Photos
स्प्रिंग ब्रेक पर बच्चों संग मस्ती करती दिखीं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा'
बॉलीवुड
8 Photos
पति डॉ नेने के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं माधुरी दीक्षित, बॉली देओल का भी डैशिंग लुक वायरल
बॉलीवुड
8 Photos
शादी के बाद रश्मिका ने विजय के साथ यूं सेलिब्रेट किया पहला बर्थडे, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
बॉलीवुड
8 Photos
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में चमकीं मेधा शंकर, अविनाश तिवारी का भी डैशिंग अवतार
बॉलीवुड
7 Photos
खुली जुल्फें, काला सूट पहन एयरपोर्ट पर कंगना रनौत का दिखा देसी अंदाज, तस्वीरें वायरल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'धुरंधर 2' के आंधी में 'डकैत' ने मारी बाजी, पहले दिन कर डाली शानदार कमाई
मनोरंजन
कपिल शर्मा की 'दादी की शादी' का फर्स्ट लुक आउट, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म
मनोरंजन
गबरू और लाहौर-1947 के बीच सनी देओल ने की नई फिल्म की अनाउंसमेंट, एक्साइडेट हुए फैंस
मनोरंजन
जियो हॉटस्टार पर होगी 'जय सिंह राठौड़' की शानदार वापसी, अनिल कपूर ने किया '24' की रिलीज डेट का ऐलान
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
कौन हैं 'डकैत' की आइटम क्वीन जोनिता गांधी? डांसिंग ही नहीं, सिंगिंग में भी हैं महारथी
बॉलीवुड
10 Photos
शनाया कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, हर एक लुक से एक्ट्रेस बिखेरती हैं ग्लैमर का जादू
प्रेम कुमारJournalist
Opinion