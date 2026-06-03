200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश पर आरोप तय, जल्द शुरू होगा ट्रायल

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री Jacqueline Fernandez, आरोपी Sukesh Chandrasekhar और लीना मारिया पॉल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं. अदालत ने जबरन वसूली से जुड़े मकोका (MCOCA) मामले में भी आरोप फ्रेम किए हैं.

हालांकि, सुनवाई के दौरान सुकेश चंद्रशेखर ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन मकोका मामले में आरोपों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. वहीं उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल ने विरोध दर्ज कराते हुए मकोका मामले में आरोपों पर हस्ताक्षर किए.

#WATCH | Rs. 200 crores money laundering case | Delhi: Advocate Anant Malik, counsel for Sukesh Chandrasekhar, says, "The court has framed formal charges against all the accused. All the accused have also signed the formal charges... The matter has now been committed for trial.… https://t.co/Y1wfiCaeWu pic.twitter.com/NLsDiXmZB5 — ANI (@ANI) June 3, 2026

सुकेश चंद्रशेखर के वकील एडवोकेट अनंत मलिक ने कहा कि अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ औपचारिक आरोप तय कर दिए हैं और अब मामला ट्रायल के लिए आगे बढ़ेगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े मामले की सुनवाई 16 जुलाई को की जाएगी.

वकील के मुताबिक, सुकेश ने पहले अदालत में एक आवेदन दाखिल कर मांग की थी कि हाल ही में गिरफ्तार किए गए एक अन्य आरोपी नवाज की चार्जशीट दाखिल होने तक आदेश न सुनाया जाए. अदालत ने यह मांग खारिज कर दी थी, जिसके बाद इस मुद्दे को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. यह मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है और 8 जुलाई को सूचीबद्ध है.

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अनंत मलिक ने कहा कि सुकेश ने अदालत को बताया था कि जब तक हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर फैसला नहीं आता, वह मकोका मामले में आरोपों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे. इसी वजह से उन्होंने केवल ईडी मामले में हस्ताक्षर किए, जबकि मकोका मामले में हस्ताक्षर से इनकार किया.

अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में जल्द ट्रायल शुरू होने की संभावना है. ईडी का आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने कथित तौर पर करोड़ों रुपये की उगाही कर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए धन का इस्तेमाल किया. मामले में जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी कथित आर्थिक लेन-देन और महंगे उपहारों को लेकर सामने आया था.

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