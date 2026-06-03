हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबूंद-बूंद पानी के लिए पाकिस्तान कब हो जाएगा मोहताज? भारत के कदम पर जलमंत्री CR पाटिल ने खोला राज

बूंद-बूंद पानी के लिए पाकिस्तान कब हो जाएगा मोहताज? भारत के कदम पर जलमंत्री CR पाटिल ने खोला राज

ABP Network India at 2047 Conclave: सीआर पाटिल ने यह स्पष्ट किया कि जल सुरक्षा अब केवल विकास का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक नीति का भी अहम हिस्सा बन चुकी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम India@2047 Conclave में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने हर घर जल और केंद्र सरकार के कामों पर बात की. इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि भारत कब तक पूरी तरह से पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद और बातचीत को अलग न करने की नीति अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) को स्थगित करने का कड़ा कदम उठाया.

पूरी तरह बंद होगा पाकिस्तान का पानी

केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से पूछा गया कि भारत कब तक पूरी तरह से पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा. इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'पानी तो रोक दिया गया है. अभी हमारे पास पानी संग्रह करने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उस पर काम हो रहा है. अगले दो साल में जहां-जहां पानी की कमी है वहां ये पानी को पहुंचाया जाएगा. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली वहां के पानी को पहुंचाया जाएगा. आज यमुनी में पानी नहीं है इस लिए वो ज्यादा गंदी लगती है. उसमें और पानी की जरूरत है.'

सीआर पाटिल ने यह भी स्पष्ट किया कि जल सुरक्षा अब केवल विकास का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक नीति का भी अहम हिस्सा बन चुकी है. उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर “दीर्घकालिक और राष्ट्रीय हित” को ध्यान में रखकर काम कर रही है.

मोदी सरकार की उपलब्धि पर बोले जल शक्ति मंत्री 

पीएम मोदी के कार्यकाल में नल से जल की 8 लाख करोड़ की बड़ी योजना आई जो हर घर तक पानी पहुंचाने की आई. देश की सभी नदियों को स्वच्छ करते हुए उसे बड़ी नदियों से जोड़ने को कहा गया है. स्वच्छता के अंदर भी करीब 12 करोड़ शौचालय बनाए और उसके कारण 60 करोड़ लोगों की आदत बदल गई है. अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनानी है और हमारे देश में किसी के पास टॉयलेट नहीं है, घर में नल से जल नहीं है तो ये विकसित भारत कैसे हो सकता है. 

सीआर पाटिल के मुताबिक, जल जीवन मिशन के तहत अब तक देश के 16 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है. उन्होंने कहा कि पहले कई राज्यों से “नल है मगर जल नहीं” जैसी शिकायतें आती थीं, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए टेक्नोलॉजी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया. पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म पर पाइपलाइन नेटवर्क को मैप किया गया है ताकि जल आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके.

जल जीवन मिशन से आया सुधार: CR पाटिल

उन्होंने कहा कि इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिला है. पहले करीब 9 करोड़ महिलाओं को दूर-दराज इलाकों से पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब उनके समय और मेहनत दोनों की बचत हो रही है. उन्होंने WHO की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन ने लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में बड़ा सुधार किया है.

जल संकट को लेकर पाटिल ने कहा कि भारत में हर साल करीब 4000 BCM बारिश होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी नहीं बल्कि उसके प्रबंधन की रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार जल संरक्षण, वैज्ञानिक सर्वे और रिवर लिंकिंग परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का रिवर लिंकिंग का सपना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है. केन-बेतवा परियोजना से 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को पानी मिलेगा, जबकि राजस्थान की जल समस्या को दूर करने के लिए पीकेसी परियोजना पर भी तेजी से काम जारी है.

Published at : 03 Jun 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
India At 2047 ABP NEWS ABP Conclave India 2047 At Summit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बूंद-बूंद पानी के लिए पाकिस्तान कब हो जाएगा मोहताज? भारत के कदम पर जलमंत्री CR पाटिल ने खोला राज
बूंद-बूंद पानी के लिए पाकिस्तान कब हो जाएगा मोहताज? भारत के कदम पर जलमंत्री CR पाटिल ने खोला राज
इंडिया
Karnataka New CM DK Shivakumar: डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की पूरी लिस्ट
डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की लिस्ट
इंडिया
मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला! ATF के लिए ₹10,000 करोड़, दिल्ली में पुराने वाहन हटेंगे, बिहार समेत कई राज्यों को सड़क परियोजनाओं की सौगात
ATF के लिए 10,000 करोड़, हटेंगे राजधानी दिल्ली से पुरानी गाड़ियां, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला!
इंडिया
India at 2047 Conclave Live: मिडिल ईस्ट में तनाव का हवाई किराये पर नहीं पड़ेगा असर! राम मोहन नायडू ने बताया सरकार का 'प्लान-B'
LIVE: मिडिल ईस्ट में तनाव का हवाई किराये पर नहीं पड़ेगा असर! राम मोहन नायडू ने बताया सरकार का 'प्लान-B'
Advertisement

वीडियोज

Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
May 2026 Car Sales Report: Tata vs Mahindra में कौन बना No.2? Nissan ने किया बड़ा धमाका! #autolive
Bengal Political Crisis: Mamata Banerjee में पार्टी में टूट क्यों? | Ritabrata Banerjee | Sandipan
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर के कोचिंग पर हमले का VIDEO आया सामने! | Breaking | Patna
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
मालवीय नगर अग्निकांड: वसीम राजा समेत कई लोगों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, ऐसे बचाई लोगों की जान
मालवीय नगर अग्निकांड: वसीम राजा समेत कई लोगों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, ऐसे बचाई लोगों की जान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
RBI ने बेच दिया देश का सोना? PIB और केंद्रीय बैंक की सफाई के बीच अखिलेश यादव बोले- समझ में आ गया है कि...
RBI ने बेच दिया देश का सोना? केंद्रीय बैंक की सफाई के बीच अखिलेश यादव बोले- समझ में आ गया है कि...
क्रिकेट
टेस्ट, वनडे और टी20... न्यूजीलैंड दौरे पर तीनों फॉर्मेट खेलेगी टीम इंडिया; BCCI ने जीरा किया शेड्यूल 
टेस्ट, वनडे और टी20... न्यूजीलैंड दौरे पर तीनों फॉर्मेट खेलेगी टीम इंडिया; शेड्यूल जारी
बॉलीवुड
Box Office Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें- 'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें-'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
इंडिया
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
इंडिया
Bengal News: TMC में विधायकों की टूट की अटकलें, अब ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला, क्या करेंगे बागी?
TMC में विधायकों की टूट की अटकलें, अब ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला, क्या करेंगे बागी?
शिक्षा
Explained: सरकार ने CBSE के चेयरमैन और सचिव को हटाया, OSM टेंडर की जांच के आदेश, इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
CBSE के चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर, OSM टेंडर की जांच के आदेश, इस मामले में अब तक क्या हुआ?
इंडिया
'खुद को भाग्यशाली समझो कि केरल में हो', वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम पति को लेकर क्यों ऐसा बोला HC?
'खुद को भाग्यशाली समझो कि केरल में हो', वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम पति को लेकर क्यों ऐसा बोला HC?
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget