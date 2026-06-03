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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC Political Crisis Live: ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट! बागी विधायकों ने स्पीकर से मिलकर TMC पर ठोका दावा

TMC Political Crisis Live: ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट! बागी विधायकों ने स्पीकर से मिलकर TMC पर ठोका दावा

West Bengal TMC Political Crisis Live: बंममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट होने की आशंका के बीच सूत्रों के मुताबिक बागी विधायकों ने स्पीकर से मिलकर टीएमसी पर दावा ठोका है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Jun 2026 12:15 PM (IST)

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Key Events
Bengal TMC Political Crisis Mamata Banerjee party TMC split Ritabrata Banerjee Rebel group meets Speaker TMC Political Crisis Live: ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट! बागी विधायकों ने स्पीकर से मिलकर TMC पर ठोका दावा
TMC Political Crisis Live: क्या टूटेगी टीएमसी?
Source : PTI/X

Background

ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद अब उनको पार्टी के भीतर ही बगावत का सामना करना पड़ रहा है. ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट होने की आशंका के बीच सूत्रों के मुताबिक बागी विधायकों ने स्पीकर से मिलकर टीएमसी पर दावा ठोका है. टीएमसी में टूट की चर्चा तब तेज हुई, जब शुभेंदु सरकार में मंत्री तपस रॉय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) में बड़ी टूट हो सकती है और स्थिति महाराष्ट्र जैसी बन सकती है.

तपस रॉय ने मंगलवार (2 जून) को दावा किया कि विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में महाराष्ट्र जैसी टूट होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में रॉय ने दावा किया कि तृणमूल ने कई ऐसे लोगों को शामिल किया, जिनका राजनीति से ज्यादा सरोकार नहीं था.उन्होंने दावा किया कि अब पार्टी के अंदरूनी मतभेद और अंतर्विरोध सतह पर दिखाई देने लगे हैं.

उधर टीएमसी के सीनियर विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने कहा था कि पार्टी के ज्यादातर विधायक ममता बनर्जी के साथ बने रहेंगे और संगठन की कमान वरिष्ठ नेताओं के हाथों में ही रहेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा विपक्ष को अस्थिर करने और दल-बदल को बढ़ावा देने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है.

बागी गुट के नेता माने जाने वाले निष्कासित टीएमसी विधायक रीताब्रता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पार्टी का नियंत्रण अब ‘आई-पैक’ के हाथों में चला गया है और इसका संचालन ममता बनर्जी नहीं कर रही हैं. रीताब्रता बनर्जी ने विधानसभा परिसर के बाहर यह टिप्पणी की. सदन की कार्यवाही नहीं होने के बावजूद उनके विधानसभा पहुंचने से राजनीतिक अटकलों को और बल मिला.

12:15 PM (IST)  •  03 Jun 2026

TMC Political Crisis Live: रितब्रता बनर्जी पहुंचे विधानसभा

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक कलह के संकेत मिल रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक पार्टी से निकाले गए रितब्रता बनर्जी स्पीकर को 59 विधायकों के हस्ताक्षर सौंपने के लिए विधानसभा पहुंचे. अभी तक इस पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जीने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

12:00 PM (IST)  •  03 Jun 2026

TMC Political Crisis Live: 'मैंने साइन कर दिए हैं' - टीएमसी विधायक मुस्तफिजुर रहमान

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के नामांकन पर टीएमसी विधायक मुस्तफिजुर रहमान ने कहा, 'हमें सही आंकड़ा नहीं पता, मुझे बाहर से पता चला है कि 59 हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं. मैंने अभी-अभी यह सुना है. मैंने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं.'

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