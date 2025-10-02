एक्सप्लोरर
वरुण धवन का 'सनी संस्कारी' वाला रूप हुआ हिट, 14 साल के करियर में बनाए ये रिकॉर्ड
Varun Dhawan Movies: वरुण धवन की फिल्म में सनी संस्कारी रूप दर्शकों को बेहद पसंद आया और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुआ. 14 साल बाद इस फिल्म ने नया रिकॉर्ड बनाकर वरुण धवन की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया.
वरुण धवन की फिल्म में उनका सनी संस्कारी रूप दर्शकों को बेहद पसंद आया.फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और हिट साबित हुई. 14 साल बाद इस फिल्म ने नया रिकॉर्ड बनाकर सभी को हैरान कर दिया. इस सफलता ने वरुण धवन की लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग को और बढ़ा दिया.
Published at : 02 Oct 2025 05:48 PM (IST)
