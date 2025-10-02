वरुण धवन का 'सनी संस्कारी' वाला रूप हुआ हिट, 14 साल के करियर में बनाए ये रिकॉर्ड

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडवरुण धवन का 'सनी संस्कारी' वाला रूप हुआ हिट, 14 साल के करियर में बनाए ये रिकॉर्ड

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 05:48 PM (IST)
वरुण धवन की फिल्म में उनका सनी संस्कारी रूप दर्शकों को बेहद पसंद आया.फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और हिट साबित हुई. 14 साल बाद इस फिल्म ने नया रिकॉर्ड बनाकर सभी को हैरान कर दिया. इस सफलता ने वरुण धवन की लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग को और बढ़ा दिया.

वरुण धवन ने 2012 में अपने करियर की शुरुआत की और डेब्यू फिल्म से ही छा गए. भले उनकी पहली फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफलता नहीं मिल पाई लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
वरुण धवन की नई फिल्म सनी संस्कारी ने रिलीज के पहले दिन अब तक बॉक्स ऑफिस पर 4.79 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म में वरुण का सनी संस्कारी अवतार फैन्स को बेहद पसंद आया और सोशल मीडिया पर छा गया. फैन्स और क्रिटिक्स दोनों ने फिल्म की कहानी और एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस को लेकर शानदार रिएक्शन दे रहे हैं.
लेकिन 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के पहले वरुण धवन ने 16 फिल्में की हैं. इनमें से उनकी टॉप 10 कमाई वाली फिल्म्स की लिस्ट के बारे में कुछ इस प्रकार हैं- कलंक- 21.6 करोड़, दिलवाले- 21 करोड़, जुड़वा- 16.10 करोड़, एबीसीडी (एनीबडी कैन डांस- 2)- 14.30 करोड़, बद्रीनाथ की दुल्हिनिया- 12.25 करोड़, बेबी जॉन- 11.25 करोड़, ढिशूम- 11.05 करोड़, स्ट्रीट डांसर 3 डी- 9.50 करोड़, जुग जुग जियो- 9.28 करोड़, हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया- 9.02 करोड़.
वरुण धवन की फिल्म कलंक ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर 21.6 करोड़ की कमाई की. वहीं उनकी फिल्म दिलवाले ने रिलीज के शुरुआती दिन में 21 करोड़ का बिजनेस किया. इन आंकड़ों से वरुण धवन की फिल्मों की शुरुआती कमाई और पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है.
वरुण धवन की फिल्म जुड़वा ने बॉक्स ऑफिस पर 16.10 करोड़ की ओपनिंग ली थी और दर्शकों ने इसे एंटरटेनिंग बताया. वहीं फिल्म एबीसीडी 2 ने शुरुआती दिन में 14.30 करोड़ का बिजनेस किया और डांस लवर्स को खूब भाया. इन फिल्मों ने वरुण धवन की स्टाइल और परफॉर्मेंस के कारण अच्छी रिएक्शन हासिल किया.
वरुण धवन की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया ने बॉक्स ऑफिस पर 12.25 करोड़ की ओपनिंग की थी. वहीं उनकी फिल्म बेबी जॉन ने शुरुआती दिन में 11.25 करोड़ की कमाई की, लेकिन इसे दर्शकों और क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिएक्शन मिला.
वरुण धवन की फिल्म ढिशूम ने बॉक्स ऑफिस पर 11.05 करोड़ की ओपनिंग ली और फिल्म स्ट्रीट डांसर 3 डी ने शुरुआती दिन में 9.50 करोड़ कमाए.
वरुण धवन की फिल्म जुग जुग जियो ने बॉक्स ऑफिस पर 9.28 करोड़ की ओपनिंग की और इसे दर्शकों से मिक्स्ड रिएक्शन मिली. वहीं फिल्म हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया ने 9.02 करोड़ का बिजनेस किया और इसे भी दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स और मिक्स्ड रिएक्शन मिला.
अब देखना यह है कि वरुण धवन की नई फिल्म सनी संस्कारी इनकी टॉप 10 फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या नहीं.
Published at : 02 Oct 2025 05:48 PM (IST)
