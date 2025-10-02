वरुण धवन का 'सनी संस्कारी' वाला रूप हुआ हिट, 14 साल के करियर में बनाए ये रिकॉर्ड

लेकिन 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के पहले वरुण धवन ने 16 फिल्में की हैं. इनमें से उनकी टॉप 10 कमाई वाली फिल्म्स की लिस्ट के बारे में कुछ इस प्रकार हैं- कलंक- 21.6 करोड़, दिलवाले- 21 करोड़, जुड़वा- 16.10 करोड़, एबीसीडी (एनीबडी कैन डांस- 2)- 14.30 करोड़, बद्रीनाथ की दुल्हिनिया- 12.25 करोड़, बेबी जॉन- 11.25 करोड़, ढिशूम- 11.05 करोड़, स्ट्रीट डांसर 3 डी- 9.50 करोड़, जुग जुग जियो- 9.28 करोड़, हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया- 9.02 करोड़.