दूसरे नंबर पर है देसी दिल जीतने वाला शो पंचायत. अमेजन प्राइम वीडियो की इस सीरीज ने गांव की सिंपल लाइफ, पॉलिटिक्स और हल्के-फुल्के ह्यूमर से दर्शकों को फिर से अपना बना लिया. नया सीजन आते ही लोग गूगल पर सर्च करने लगे -पंचायत सीजन एंडिंग, सचिव जी आगे क्या करेंगे, और ना जाने क्या-क्या. लेकिन ये बात तो पक्की है कि सीरीज नें लोगों पर अपनी छाप छोड़ दी है.