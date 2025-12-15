हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीWeb SeriesYear Ender 2025: इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का रिएलिटी शो भी शामिल

Year Ender 2025: इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का रिएलिटी शो भी शामिल

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Dec 2025 07:31 PM (IST)
Year Ender 2025: दर्शकों ने कई वेब सीरीज और टीवी शोज को सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि गूगल पर खूब सर्च भी किया है. इस लिस्ट में 'स्क्विड गेम' से लेकर सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' तक शामिल हैं.

साल 2025 खत्म होने को है और अगर एक चीज जिसनें ने लोगों को सबसे ज्यादा स्क्रीन्स से चिपकाए रखा, वो हैं वेब शोज और सीरीज. आजकल लोग इन शोज सिर्फ देखना ही नहीं चाहते, बल्कि अपने फेवरेट शोज से जुड़ी हर छोटी-बड़ी डिटेल गूगल पर सर्च करते हैं. इसी आधार पर गूगल की मोस्ट सर्च्ड शोज ऑफ 2025 की लिस्ट सामने आई है.

इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है स्क्विड गेम का. नेटफ्लिक्स की ये कोरियन सर्वाइवल सीरीज 2025 में भी लोगों के दिमाग पर छाई रही है. नया सीजन आते ही सोशल मीडिया से लेकर गूगल तक, हर जगह सिर्फ इसी की बातें होने लगीं. इसके ट्विस्ट, खतरनाक गेम्स और इमोशनल मोमेंट्स ने लोगों को फिर से हिला दिया था.
दूसरे नंबर पर है देसी दिल जीतने वाला शो पंचायत. अमेजन प्राइम वीडियो की इस सीरीज ने गांव की सिंपल लाइफ, पॉलिटिक्स और हल्के-फुल्के ह्यूमर से दर्शकों को फिर से अपना बना लिया. नया सीजन आते ही लोग गूगल पर सर्च करने लगे -पंचायत सीजन एंडिंग, सचिव जी आगे क्या करेंगे, और ना जाने क्या-क्या. लेकिन ये बात तो पक्की है कि सीरीज नें लोगों पर अपनी छाप छोड़ दी है.
Published at : 15 Dec 2025 07:29 PM (IST)
Panchayat Squid Game Bigg Boss 19

Web Series फोटो गैलरी

