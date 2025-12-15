एक्सप्लोरर
Year Ender 2025: इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का रिएलिटी शो भी शामिल
Year Ender 2025: दर्शकों ने कई वेब सीरीज और टीवी शोज को सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि गूगल पर खूब सर्च भी किया है. इस लिस्ट में 'स्क्विड गेम' से लेकर सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' तक शामिल हैं.
साल 2025 खत्म होने को है और अगर एक चीज जिसनें ने लोगों को सबसे ज्यादा स्क्रीन्स से चिपकाए रखा, वो हैं वेब शोज और सीरीज. आजकल लोग इन शोज सिर्फ देखना ही नहीं चाहते, बल्कि अपने फेवरेट शोज से जुड़ी हर छोटी-बड़ी डिटेल गूगल पर सर्च करते हैं. इसी आधार पर गूगल की मोस्ट सर्च्ड शोज ऑफ 2025 की लिस्ट सामने आई है.
Published at : 15 Dec 2025 07:29 PM (IST)
Tags :Panchayat Squid Game Bigg Boss 19
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
