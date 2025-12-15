चेन्नई-कोलकाता को हर हाल में चाहिए ये खिलाड़ी! 30 करोड़ भी पड़ जाएंगे कम; ऑक्शन में मच सकता है बवाल
IPL 2026 Auction: IPL 2026 की नीलामी कल अबू धाबी में आयोजित होगी. इस ऑक्शन में एक ऐसा खिलाड़ी है, जो CSK और KKR की टीम को सुव्यवस्थित बना सकता है.
IPL 2026 की नीलामी कल अबू धाबी में आयोजित होगी और ऑक्शन दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा. कुल 350 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, जिनमें कई बड़े नाम शामिल होंगे. चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ऐसी 2 टीम हैं, जो सबसे बड़े पर्स के साथ नीलामी में उतर रही होंगी. उन दोनों के स्क्वाड में एक ऐसी जगह खाली है, जिसे एक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर भर सकता है.
यहां बात हो रही है ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन की. हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित मॉक ऑक्शन में कैमरून ग्रीन 30.50 करोड़ में बिके थे. अगर कल असली ऑक्शन में भी ऐसा होता है, तो ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाएंगे.
चेन्नई सुपर किंग्स के पास 43.40 करोड़ रुपये बचे हैं, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 64.30 करोड़ रुपये बचे हैं. कैमरून ग्रीन ऐसे खिलाड़ी हैं, जो चेन्नई और कोलकाता, दोनों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, इसलिए उनपर बोली 30 करोड़ तक भी जा सकती है.
CSK को क्यों चाहिए कैमरून ग्रीन?
रवींद्र जडेजा और सैम कर्रन के रूप में CSK ने 2 खिलाड़ियों को संजू सैमसन के लिए ट्रेड कर दिया है. चेन्नई टीम में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शिवम दुबे मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अपने IPL करियर में ज्यादा गेंदबाजी नहीं की है. वहीं जडेजा और कर्रन के जाने से टीम को एक विश्व स्तरीय ऑलराउंडर की सख्त जरूरत है, जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी और ऑलराउंडर का रोल भी निभा सके. ऐसे में चेन्नई, ग्रीन पर ऊंची बोली लगाने से परहेज नहीं करेगी.
KKR को क्यों चाहिए कैमरून ग्रीन?
आंद्रे रसेल की रिटायरमेंट के बाद KKR स्क्वाड में एक विदेशी ऑलराउंडर की जगह खाली हो गई है. ग्रीन, रसेल के आदर्श रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं. साथ ही ग्रीन नंबर-3 से लेकर नंबर-5 तक बैटिंग में आकर KKR की बल्लेबाजी की समस्या का हल भी कर सकते हैं. वो साथ ही रसेल की तरह एक फिनिशर का रोल भी अदा कर सकते हैं.
