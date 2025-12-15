साल 13 में आई इस फिल्म को उस समय दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये फिल्म हिट साबित हुई थी. वहीं नए साल की शुरुआत में 3 जनवरी को रणबीर कपूर-दीपिका पादुकोण की 'ये जवानी है दीवानी' थिएटर में फिर से लौटी. दोस्ती, प्यार, ट्रैवल और सपनों की यह रोम-कॉम मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई. री-रिलीज में 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. खास बात है कि फिल्म की कहानी के साथ ही 'बदतमीज दिल' और 'कबीरा' जैसे गाने भी दर्शकों को उतने ही फ्रेश लगे, जितनी कहानी.