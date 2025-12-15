एक्सप्लोरर
Year Ender 2025: पुरानी फिल्मों का दबदबा, 2016 की फ्लॉप फिल्म भी रही सुपरहिट
Year Ender 2025: साल 2025 में कई फिल्में री रिलीज हुई जिनमें कुछ हिट भी रही और कुछ फ्लॉप भी. इसी बीच आइए जानते है कि री रिलीज के बाद इन फिल्मों को कैसे रिस्पॉन्स मिला.
साल 2025 बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा के लिए शानदार रहा. नई फिल्में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन पुरानी क्लासिक्स और कल्ट फिल्मों की री-रिलीज ने सिनेमाघरों को गुलजार रखा. दर्शकों का पुरानी फिल्मों से भावनात्मक लगाव इतना गहरा निकला कि कई ऐसी फिल्में, जो पहली रिलीज पर फ्लॉप हो गई थीं, इस बार सुपरहिट रहीं.
Published at : 15 Dec 2025 02:49 PM (IST)
बॉलीवुड
