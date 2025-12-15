लोकसभा में सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, 'EVM पर सवाल नहीं उठाऊंगी क्योंकि...'

एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ने कहा है कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर सवाल नहीं उठाएंगी, क्योंकि इन्हीं मशीनों से वह चार बार सांसद चुनी गई हैं. सुप्रिया सुले की पार्टी एनसीपी (एसपी), विपक्षी गठबंधन 'महाविकास आघाडी' का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) भी शामिल हैं.

मैं ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊंगी- सुप्रिया सुले

महाराष्ट्र के बारामती से चार बार की लोकसभा सदस्य और एनसीपी (शरद पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुले ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर हो रही बहस के दौरान यह बात कही. सुले ने सदन में कहा, “मैं इसी मशीन से चुनकर आई हूं, इसलिए मैं ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊंगी.”

मैं EVM के खिलाफ बात नहीं कर रही- सुप्रिया सुले

उन्होंने आगे ये भी कहा, 'मैं मशीन के खिलाफ बात नहीं कर रही हूं. मैं एक बहुत सीमित बात रख रही हूं और भारतीय जनता पार्टी से मुझे बड़ी अपेक्षाएं हैं, जिसे महाराष्ट्र में इतना बड़ा जनादेश मिला है.

सुप्रिया सुले का सियासी सफर

सुप्रिया सुले पहली बार 2006 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गईं. 2009 में वो पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुईं. इसके बाद मई 2014, मई 2019 और जून 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतीं. 2024 में सुप्रिया सुले ने बारामती सीट पर अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराया.

EVM पर सवाल उठाते रहे हैं विपक्षी नेता

गौरतलब है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते रहे हैं. विपक्षी नेताओं का आरोप है कि ईवीएम को बीजेपी 'हैक' कर लेती है. हालांकि, सत्तापक्ष का कहना है कि विपक्ष जहां जीतती है वहां ईवीएम सही है और जहां हारती है वहां ईवीएम गलत हो जाता है. सत्तापक्ष का कहना है कि जनता ने ही उन्हें नकार दिया है और इसलिए ही हो ईवीएम को कोसते रहते हैं.