बॉलीवुड और साउथ सितारों के बीच होगा तगड़ा रोमांस, अपकमिंग फिल्मों में इश्क फरमाएंगी ये 9 नई जोड़ियां

बॉलीवुड और साउथ सितारों के बीच होगा तगड़ा रोमांस, अपकमिंग फिल्मों में इश्क फरमाएंगी ये 9 नई जोड़ियां

Upcoming Bollywood-South Pairings: कई अपकमिंग फिल्मों में बॉलीवुड और साउथ कलाकार रोमांस करते नजर आएंगे. 'पेड्डी', 'वाराणसी' से लेकर 'तू मेरी जिंदगी है' तक में बॉलीवुड और साउथ की जोड़ी देखने को मिलेगी.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 21 Dec 2025 08:43 PM (IST)
Upcoming Bollywood-South Pairings: कई अपकमिंग फिल्मों में बॉलीवुड और साउथ कलाकार रोमांस करते नजर आएंगे. 'पेड्डी', 'वाराणसी' से लेकर 'तू मेरी जिंदगी है' तक में बॉलीवुड और साउथ की जोड़ी देखने को मिलेगी.

कई साउथ स्टार्स अपकमिंग फिल्मों में बॉलीवुड हसीनाओं संग इश्क फरमाते नजर आएंगे. वहीं कई बॉलीवुड एक्टर्स साउथ एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करते दिखाई देंगे. इस फेहरिस्त में राम चरण-जाह्नवी कपूर से लेकर प्रियंका चोपड़ा-महेश बाबू तक के नाम शामिल हैं.

राम चरण की अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' में बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर लीड रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म 27 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.
राम चरण की अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' में बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर लीड रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म 27 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.
महेश बाबू की फिल्म 'वाराणसी' में देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा लीड एक्ट्रेस मंदाकिनी का रोल अदा करती दिखाई देंगी. एस एस राजामौली की इस फिल्म से एक्ट्रेस भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सालों बाद कमबैक करेंगी.
महेश बाबू की फिल्म 'वाराणसी' में देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा लीड एक्ट्रेस मंदाकिनी का रोल अदा करती दिखाई देंगी. एस एस राजामौली की इस फिल्म से एक्ट्रेस भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सालों बाद कमबैक करेंगी.
Published at : 21 Dec 2025 08:11 PM (IST)
Ramayana Peddi Cocktail 2 Tu Meri Zindagi Hai

बॉलीवुड फोटो गैलरी

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
दफ्तरों का समय बदला, 50 फीसदी स्टाफ को WFH, गुरुग्राम में लागू किया गया GRAP 4
दफ्तरों का समय बदला, 50 फीसदी स्टाफ को WFH, गुरुग्राम में लागू किया गया GRAP 4
विश्व
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
मनोरंजन
इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया
इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया
क्रिकेट
तीसरे एशेज टेस्ट के बाद इतनी बदली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल, बुरे हाल में टीम इंडिया; जानें ताजा अपडेट
तीसरे एशेज टेस्ट के बाद इतनी बदली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल, बुरे हाल में टीम इंडिया
