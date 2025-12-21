एक्सप्लोरर
5 हजार से शुरू किया सफर, आज हैं 52 करोड़ की मालकिन, जानें नोरा फतेही की जर्नी
Nora Fatehi: बॉलीवुड की डांस क्वीन नोरा फतेही आज कमाई के मामले में बॉलीवुड की टॉप-एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्ट्रेस का शुरुआती करियर काफी मुश्किलों से भरा था.
फिल्मों, म्यूजिक वीडियो और स्टेज पर अपनी एनर्जी की वजह से नोरा फतेही को इंडस्ट्री की सबसे ग्लैमरस और टैलेंटेड पर्सनैलिटीज में गिना जाता है.
1/8
2/8
Published at : 21 Dec 2025 06:47 PM (IST)
मनोरंजन
10 Photos
फैशन क्वीन से कम नहीं हैं 'टॉक्सिक' की 'नादिया', न्यू ईयर पार्टी के लिए इन लुक्स से लें आइडिया
मनोरंजन
7 Photos
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट, 'ये हैं मोहब्बतें' एक्ट्रेस की एंट्री
मनोरंजन
7 Photos
'धुरंधर' के उजैर बलोच ने झेला कास्टिंग काउच का दर्द, मुश्किल से मिला दानिश को मुकाम
मनोरंजन
7 Photos
'टॉक्सिक' से पहले भी कई बार गजब लुक से चर्चा में रहीं कियारा आडवाणी, कौन सा वाला आपको पसंद?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
दिल्ली NCR
रेलवे के किराया बढ़ाने पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बोला हमला, BJP ने क्या कहा?
बॉलीवुड
हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक
क्रिकेट
शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion