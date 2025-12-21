हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजन5 हजार से शुरू किया सफर, आज हैं 52 करोड़ की मालकिन, जानें नोरा फतेही की जर्नी

5 हजार से शुरू किया सफर, आज हैं 52 करोड़ की मालकिन, जानें नोरा फतेही की जर्नी

Nora Fatehi: बॉलीवुड की डांस क्वीन नोरा फतेही आज कमाई के मामले में बॉलीवुड की टॉप-एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्ट्रेस का शुरुआती करियर काफी मुश्किलों से भरा था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Dec 2025 06:47 PM (IST)
Nora Fatehi: बॉलीवुड की डांस क्वीन नोरा फतेही आज कमाई के मामले में बॉलीवुड की टॉप-एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्ट्रेस का शुरुआती करियर काफी मुश्किलों से भरा था.

फिल्मों, म्यूजिक वीडियो और स्टेज पर अपनी एनर्जी की वजह से नोरा फतेही को इंडस्ट्री की सबसे ग्लैमरस और टैलेंटेड पर्सनैलिटीज में गिना जाता है.

1/8
नोरा फतेही ने अपनी अदाओं और जबरदस्त डांस स्किल्स से बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई हैं. उनका हर मूव और हर स्टेप उनके फैंस को दीवाना बना देता है.
नोरा फतेही ने अपनी अदाओं और जबरदस्त डांस स्किल्स से बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई हैं. उनका हर मूव और हर स्टेप उनके फैंस को दीवाना बना देता है.
2/8
बहुत कम लोगों को पता होगा कि नोरा जब कनाडा से भारत आईं, तो जेब में उनकी जेब में सिर्फ 5 हजार रुपये थे. उन्होंने रिजेक्शन और मुश्किलें झेली.
बहुत कम लोगों को पता होगा कि नोरा जब कनाडा से भारत आईं, तो जेब में उनकी जेब में सिर्फ 5 हजार रुपये थे. उन्होंने रिजेक्शन और मुश्किलें झेली.
Published at : 21 Dec 2025 06:47 PM (IST)
Tags :
Nora Fatehi Entertainment News Entertainment Hindi News

मनोरंजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
दिल्ली NCR
रेलवे के किराया बढ़ाने पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बोला हमला, BJP ने क्या कहा?
रेलवे के किराया बढ़ाने पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बोला हमला, BJP ने क्या कहा?
बॉलीवुड
Year Ender 2025: हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक
हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक
क्रिकेट
शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Hijab Controversy: हिजाब कांड की टीस, मुश्किल में नीतीश? | Nitish Kumar | Bihar | ABP News
Bengal News: बंगाल में गायिका से बदसलूकी |
Wind Energy से 2030 तक कैसे भारत बन जाएगा आत्मनिर्भर? समझिए | Solar Energy | Wind Energy। | Adani
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | North- India Pollution | Railway | Ticket's Price | Maharashtra
Top News: 4 बजे की बड़ी खबरें | North- India Pollution | Railway | Ticket's Price | Maharashtra

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
दिल्ली NCR
रेलवे के किराया बढ़ाने पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बोला हमला, BJP ने क्या कहा?
रेलवे के किराया बढ़ाने पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बोला हमला, BJP ने क्या कहा?
बॉलीवुड
Year Ender 2025: हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक
हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक
क्रिकेट
शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
विश्व
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
हेल्थ
Night Duty Lifestyle Problems: अक्सर नाइट शिफ्ट करते हैं तो तुरंत बदल लें नौकरी, वरना यह खतरनाक बीमारी बना लेगी शिकार
अक्सर नाइट शिफ्ट करते हैं तो तुरंत बदल लें नौकरी, वरना यह खतरनाक बीमारी बना लेगी शिकार
ट्रेंडिंग
Video: शख्स ने N-95 मास्क से ढक दिया AQI मीटर, 200 से 35 पहुंच गया आंकड़ा- हैरान कर देगा वीडियो
शख्स ने N-95 मास्क से ढक दिया AQI मीटर, 200 से 35 पहुंच गया आंकड़ा- हैरान कर देगा वीडियो
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget