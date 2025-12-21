हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अवतार फायर एंड ऐश रिलीज, ओटीटी पर यहां देख सकते हैं पहले पार्ट्स

अवतार फायर एंड ऐश रिलीज, ओटीटी पर यहां देख सकते हैं पहले पार्ट्स

Avatar OTT Streaming: अवतार फायर एंड ऐश थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. ऐसे में फैन्स ओटीटी पर अवतार और द वे ऑफ वॉटर कहां देखें, यहां पूरी डिटेल दी गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Dec 2025 02:53 PM (IST)
Avatar OTT Streaming: अवतार फायर एंड ऐश थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. ऐसे में फैन्स ओटीटी पर अवतार और द वे ऑफ वॉटर कहां देखें, यहां पूरी डिटेल दी गई है.

जेम्स कैमरून की फेमस साइ-फाई फ्रेंचाइजी अवतार एक बार फिर सुर्खियों में है. लेटेस्ट फिल्म अवतार फायर एंड ऐश के थिएटर्स में रिलीज होते ही फैन्स पुराने पार्ट्स को दोबारा देखने के लिए एक्साइटेड हैं. अगर आप भी पेंडोरा की दुनिया में वापस जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अवतार और अवतार द वे ऑफ वॉटर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कहां स्ट्रीम हो रही हैं तो ये स्टारी आपके लिए है.

जेम्स कैमरून की फेमस साइ-फाई एक्शन फ्रेंचाइजी अवतार एक बार फिर चर्चा में है.हाल ही में अवतार सीरीज की नई फिल्म अवतार-फायर एंड ऐश थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है.
जेम्स कैमरून की फेमस साइ-फाई एक्शन फ्रेंचाइजी अवतार एक बार फिर चर्चा में है.हाल ही में अवतार सीरीज की नई फिल्म अवतार-फायर एंड ऐश थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है.
ऐसे में कई फैंस पुराने पार्ट्स को दोबारा देखने या पहली बार देखने के लिए एक्साइटेड हैं. अगर आप भी अवतार की पिछली फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो यहां पूरी डिटेल दी जा रही है.
ऐसे में कई फैंस पुराने पार्ट्स को दोबारा देखने या पहली बार देखने के लिए एक्साइटेड हैं. अगर आप भी अवतार की पिछली फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो यहां पूरी डिटेल दी जा रही है.
Published at : 21 Dec 2025 02:53 PM (IST)
