एक्सप्लोरर
अवतार फायर एंड ऐश रिलीज, ओटीटी पर यहां देख सकते हैं पहले पार्ट्स
Avatar OTT Streaming: अवतार फायर एंड ऐश थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. ऐसे में फैन्स ओटीटी पर अवतार और द वे ऑफ वॉटर कहां देखें, यहां पूरी डिटेल दी गई है.
जेम्स कैमरून की फेमस साइ-फाई फ्रेंचाइजी अवतार एक बार फिर सुर्खियों में है. लेटेस्ट फिल्म अवतार फायर एंड ऐश के थिएटर्स में रिलीज होते ही फैन्स पुराने पार्ट्स को दोबारा देखने के लिए एक्साइटेड हैं. अगर आप भी पेंडोरा की दुनिया में वापस जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अवतार और अवतार द वे ऑफ वॉटर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कहां स्ट्रीम हो रही हैं तो ये स्टारी आपके लिए है.
1/9
2/9
Published at : 21 Dec 2025 02:53 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
उर्मिला मातोंडकर ने बॉलीवुड छोड़ने को लेकर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- कमबैक के लिए तैयार
बॉलीवुड
8 Photos
'बादलों के ऊपर लेके गए और व्रत तोड़ा', देसी गर्ल ने कपिल के शो में सुनाया रोमांटिक किस्सा
बॉलीवुड
9 Photos
3 दिनों तक तारा सुतारिया ने होस्ट की क्रिसमस पार्टी, बॉयफ्रेंड और करीबियों संग खूब किया एंजॉय
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, सीएम योगी समेत कई नेता रहे मौजूद
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
विश्व
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion