वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन अभी से पॉइंट्स टेबल में उठा-पटक शुरू हो गई है. ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे एशेज टेस्ट में भी इंग्लैंड को 82 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की एशेज सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया ने टॉप पर अपनी बढ़त को और मजबूत बना लिया है. वहीं भारत और इंग्लैंड जैसी टीमें फिलहाल फाइनल की रेस से बाहर दिख रही हैं.

ऑस्ट्रेलिया टॉप पर, इंग्लैंड का बुरा हाल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र में ऑस्ट्रेलिया ने अब तक अपने सभी 6 मुकाबले जीते हैं, जिसका पॉइंट्स प्रतिशत अभी 100 है. ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है और दक्षिण अफ्रीका 75 के पॉइंट्स प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है.

एशेज सीरीज में पहले तीनों टेस्ट मैच हार चुकी इंग्लैंड का बहुत बुरा हाल है, जिसने अब तक मौजूदा चक्र में 8 मैच खेलकर सिर्फ दो जीत दर्ज की हैं. इंग्लैंड का पॉइंट्स प्रतिशत केवल 27.08 का है. न्यूजीलैंड और श्रीलंका क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर मौजूद हैं.

भारत टेबल में पाकिस्तान से भी पीछे

भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से अपने WTC 2025-27 चक्र की शुरुआत की थी. भारत-इंग्लैंड सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही. इस दौरान भारत ने बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीती है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के हाथों सीरीज हारनी पड़ी है.

अंक तालिका में अभी तक 9 मैचों में सिर्फ चार जीत दर्ज कर सकी है. उसका पॉइंट्स प्रतिशत केवल 48.15 का है. हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को उसी के घर पर टेस्ट सीरीज में 2-0 से मात दी थी. इस हार से भारत के फाइनल में जाने की उम्मीदों को झटका लगा है. टेबल में पाकिस्तान भी भारत से आगे है, जो अभी पांचवें स्थान पर है.

