New Year 2026: फैशन क्वीन से कम नहीं हैं 'टॉक्सिक' की 'नादिया', न्यू ईयर पार्टी के लिए इन लुक्स से लें आइडिया

New Year 2026: फैशन क्वीन से कम नहीं हैं 'टॉक्सिक' की 'नादिया', न्यू ईयर पार्टी के लिए इन लुक्स से लें आइडिया

Kiara Advani Party Looks: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी फैशन के मामले में किसी से कम नहीं हैं. न्यू ईयर पार्टी के लिए आप 'टॉक्सिक' एक्ट्रेस के ग्लैमरस लुक्स से आइडिया ले सकती हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 21 Dec 2025 06:39 PM (IST)
Kiara Advani Party Looks: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी फैशन के मामले में किसी से कम नहीं हैं. न्यू ईयर पार्टी के लिए आप 'टॉक्सिक' एक्ट्रेस के ग्लैमरस लुक्स से आइडिया ले सकती हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में है. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है जिसमें वो नादिया के किरदार में नजर आई हैं. कियारा एक्टिंग के साथ-साथ अपने स्टाइल से भी फैंस को इंप्रेस कर लेती हैं. ऐसे में अगर आप न्यू ईयर पार्टी में ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

1/10
न्यू ईयर पार्टी के लिए ऑफ शोल्डर ड्रेसेस एक अच्छा ऑप्शन हैं. कियारा की तरह आप भी ऑफ व्हाइट कलर की ऐसी ड्रेस कैरी कर सकती हैं. इसके साथ एक्ट्रेस ने नो जूलरी लुक रखा है जो उन्हें सिंपल और स्टाइलिश बना रहा है.
न्यू ईयर पार्टी के लिए ऑफ शोल्डर ड्रेसेस एक अच्छा ऑप्शन हैं. कियारा की तरह आप भी ऑफ व्हाइट कलर की ऐसी ड्रेस कैरी कर सकती हैं. इसके साथ एक्ट्रेस ने नो जूलरी लुक रखा है जो उन्हें सिंपल और स्टाइलिश बना रहा है.
2/10
ये डीपनेक हाई स्लिट सीक्वीन ड्रेस पार्टी परफेक्ट है. कियारा की तरह आप भी ऐसी ड्रेस के साथ ब्रेडेड हेयरस्टाइल बना सकती हैं.
ये डीपनेक हाई स्लिट सीक्वीन ड्रेस पार्टी परफेक्ट है. कियारा की तरह आप भी ऐसी ड्रेस के साथ ब्रेडेड हेयरस्टाइल बना सकती हैं.
Published at : 21 Dec 2025 06:08 PM (IST)
Tags :
Happy New Year Kiara Advani Toxic New Year 2026

