न्यू ईयर पार्टी के लिए ऑफ शोल्डर ड्रेसेस एक अच्छा ऑप्शन हैं. कियारा की तरह आप भी ऑफ व्हाइट कलर की ऐसी ड्रेस कैरी कर सकती हैं. इसके साथ एक्ट्रेस ने नो जूलरी लुक रखा है जो उन्हें सिंपल और स्टाइलिश बना रहा है.