New Year 2026: फैशन क्वीन से कम नहीं हैं 'टॉक्सिक' की 'नादिया', न्यू ईयर पार्टी के लिए इन लुक्स से लें आइडिया
Kiara Advani Party Looks: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी फैशन के मामले में किसी से कम नहीं हैं. न्यू ईयर पार्टी के लिए आप 'टॉक्सिक' एक्ट्रेस के ग्लैमरस लुक्स से आइडिया ले सकती हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में है. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है जिसमें वो नादिया के किरदार में नजर आई हैं. कियारा एक्टिंग के साथ-साथ अपने स्टाइल से भी फैंस को इंप्रेस कर लेती हैं. ऐसे में अगर आप न्यू ईयर पार्टी में ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
Published at : 21 Dec 2025 06:08 PM (IST)
बॉलीवुड
