कैटवॉक पर आमतौर पर मॉडल्स रैंप पर चलती हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो कुछ अलग ही कहानी सुना रहा है. जहां आमतौर पर फैशन शो में स्टाइल, कॉन्फिडेंस और ग्रेस की चर्चा होती है, वहीं इस वीडियो में एक पल ऐसा आता है कि लोग फैशन भूलकर सांस रोक लेते हैं. कैमरे ऑन हैं, लाइटें चमक रही हैं, म्यूजिक बज रहा है और मॉडल पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है. लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि रैंप पर चल रही पापा की परी अचानक गिर पड़ती है.

कैट वॉक करती मॉडल स्टेज से गिरी

वायरल वीडियो में एक मॉडल स्टेज पर शानदार अंदाज में कैटवॉक करते हुए आगे बढ़ती नजर आती है. उसका पूरा ध्यान सामने की तरफ होता है. चेहरे पर आत्मविश्वास, चाल में संतुलन और लुक पूरी तरह प्रोफेशनल नजर आता है. ऑडियंस की नजरें उसी पर टिकी होती हैं और हर कोई उसके अगले कदम को देख रहा होता है. तभी अचानक ऐसा कुछ होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी.

View this post on Instagram A post shared by Entertainment (@hyderabad_ki_awaam)

खड़े होकर तमाशा देखने लगी ऑडियंंस

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चलते चलते मॉडल स्टेज की तय सीमा को पार कर जाती है. स्टेज का किनारा उसके ध्यान में नहीं आता और वह सीधे नीचे गिर पड़ती है. गिरते ही ऑडियंस में हलचल मच जाती है. कई लोग अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल सन्न हो जाता है. वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, जिससे लोग यह जानने के लिए बेचैन रह जाते हैं कि मॉडल को चोट तो नहीं आई.

यूजर्स बोले, पापा की परी उड़ क्यों नहीं पाई

वीडियो को hyderabad_ki_awaam नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पापा की परी उड़ नहीं पाई. एक और यूजर ने लिखा...बड़े दुख के साथ हंसना पड़ रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...फोकस लाइट की वजह से गिरी है.

