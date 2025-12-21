हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजन'धुरंधर' के उजैर बलोच ने झेला कास्टिंग काउच का दर्द, मुश्किल से मिला दानिश को मुकाम

'धुरंधर' के उजैर बलोच ने झेला कास्टिंग काउच का दर्द, मुश्किल से मिला दानिश को मुकाम

Dhurandhar Actor Danish Pandor: 'धुरंधर' में उजैर बलोच के दमदार किरदार से चर्चा में आए दानिश पंडोर का सफर आसान नहीं था. पर्दे पर उनका स्वैग देखते ही बनता है लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफी कठिन रही.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Dec 2025 04:13 PM (IST)
Dhurandhar Actor Danish Pandor: 'धुरंधर' में उजैर बलोच के दमदार किरदार से चर्चा में आए दानिश पंडोर का सफर आसान नहीं था. पर्दे पर उनका स्वैग देखते ही बनता है लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफी कठिन रही.

फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. दर्शकों को यह फिल्म खूब पसंद आई. इसकी कहानी और एक्शन ने लोगों को पूरी तरह बांधने में सफल रही . इस फिल्म में दानिश ने अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत के चचेरे भाई और बेहद करीबी दोस्त उजैर बलोच का रोल निभाया है. वह फिल्म में रहमान डकैत के दाहिना हाथ कहे जाते हैं. खूंखार, निर्दयी और बेहद वफादार उजैर गैंग का सबसे बड़ा आदमी है. कुल मिलाकर इस रोल में दानिश बेहद लाजवाब लगे.

1/7
एक बार दानिश पंडोर ने नवभारत टाइम्स के साथ बातचीत में बताया कि जब उन्होंने काम पाने के लिए इंडस्ट्री में कदम रखा, तो कुछ लोगों ने काम के बदले में अनुचित शर्तें रखीं. जैसे कि उन्हें एक ‘सुपर मॉडल’ बनने के लिए डेट करने को कहा गया. उन्होंने बताया था कि कई बार काम के बदले गलत समझौते करने का इशारा किया. लेकिन उन्होंने ऐसे किसी दबाव को स्वीकार नहीं किया बस वक्त का इंतजार किया.
एक बार दानिश पंडोर ने नवभारत टाइम्स के साथ बातचीत में बताया कि जब उन्होंने काम पाने के लिए इंडस्ट्री में कदम रखा, तो कुछ लोगों ने काम के बदले में अनुचित शर्तें रखीं. जैसे कि उन्हें एक ‘सुपर मॉडल’ बनने के लिए डेट करने को कहा गया. उन्होंने बताया था कि कई बार काम के बदले गलत समझौते करने का इशारा किया. लेकिन उन्होंने ऐसे किसी दबाव को स्वीकार नहीं किया बस वक्त का इंतजार किया.
2/7
दानिश ने टीवी, मॉडलिंग और OTT प्लेटफॉर्म्स पर छोटे-छोटे रोल करते हुए खुद को साबित किया. दानिश ने साल 2010 में टीवी सीरियल 'कितनी मोहब्बत है' से एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया.
दानिश ने टीवी, मॉडलिंग और OTT प्लेटफॉर्म्स पर छोटे-छोटे रोल करते हुए खुद को साबित किया. दानिश ने साल 2010 में टीवी सीरियल 'कितनी मोहब्बत है' से एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया.
Published at : 21 Dec 2025 04:13 PM (IST)
Tags :
Dhurandhar Danish Pandor Dhurandhar Actor Ujain Baluch

मनोरंजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
ओटीटी
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
क्रिकेट
U19 Asia Cup 2025 IND vs PAK Final: भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे से उम्मीद
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP News: लखनऊ में बीजेपी संगठन की बैठक, SIR पर चर्चा | Pankaj Chaudhary | CM Yogi | BJP
Indian Raliway: ट्रेन से यात्रा करना हुआ महंगा...यात्रियों का जनरल क्लास में सफर करना होगा मुश्किल
Top News: 12 बजे की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
Aravalli हटेगी तो बढ़ेगी तबाही, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की लोग लड़ रहे लड़ाई! | Pollution
आज की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
ओटीटी
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
क्रिकेट
U19 Asia Cup 2025 IND vs PAK Final: भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे से उम्मीद
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
विश्व
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
जनरल नॉलेज
नई आबकारी नीति लागू होने के बाद यूपी में कितनी महंगी हो जाएगी शराब, इस पर कितना कमाएगा दुकानदार
नई आबकारी नीति लागू होने के बाद यूपी में कितनी महंगी हो जाएगी शराब, इस पर कितना कमाएगा दुकानदार
नौकरी
नाबार्ड में निकली भर्ती, 62 साल के बुजुर्ग भी कर सकते हैं अप्लाई, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
नाबार्ड में निकली भर्ती, 62 साल के बुजुर्ग भी कर सकते हैं अप्लाई, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget