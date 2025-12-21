'धुरंधर' के उजैर बलोच ने झेला कास्टिंग काउच का दर्द, मुश्किल से मिला दानिश को मुकाम

एक बार दानिश पंडोर ने नवभारत टाइम्स के साथ बातचीत में बताया कि जब उन्होंने काम पाने के लिए इंडस्ट्री में कदम रखा, तो कुछ लोगों ने काम के बदले में अनुचित शर्तें रखीं. जैसे कि उन्हें एक ‘सुपर मॉडल’ बनने के लिए डेट करने को कहा गया. उन्होंने बताया था कि कई बार काम के बदले गलत समझौते करने का इशारा किया. लेकिन उन्होंने ऐसे किसी दबाव को स्वीकार नहीं किया बस वक्त का इंतजार किया.