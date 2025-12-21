एक्सप्लोरर
'धुरंधर' के उजैर बलोच ने झेला कास्टिंग काउच का दर्द, मुश्किल से मिला दानिश को मुकाम
Dhurandhar Actor Danish Pandor: 'धुरंधर' में उजैर बलोच के दमदार किरदार से चर्चा में आए दानिश पंडोर का सफर आसान नहीं था. पर्दे पर उनका स्वैग देखते ही बनता है लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफी कठिन रही.
फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. दर्शकों को यह फिल्म खूब पसंद आई. इसकी कहानी और एक्शन ने लोगों को पूरी तरह बांधने में सफल रही . इस फिल्म में दानिश ने अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत के चचेरे भाई और बेहद करीबी दोस्त उजैर बलोच का रोल निभाया है. वह फिल्म में रहमान डकैत के दाहिना हाथ कहे जाते हैं. खूंखार, निर्दयी और बेहद वफादार उजैर गैंग का सबसे बड़ा आदमी है. कुल मिलाकर इस रोल में दानिश बेहद लाजवाब लगे.
Published at : 21 Dec 2025 04:13 PM (IST)
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion