'टॉक्सिक' से पहले भी कई बार गजब लुक से चर्चा में रहीं कियारा आडवाणी, कौन सा वाला आपको पसंद?

कियारा आडवाणी बहुत जल्द ही फिल्म टॉक्सिक में नजर आएंगी. हाल ही में फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है, जहां एक्ट्रेस का दमदार और अलग ही अंदाज देखने को मिला. फिल्म में एक्ट्रेस नादिया का रोल प्ले करेंगी. उनके इस लुक की जमकर तारीफ हो रही है. एक्ट्रेस की ये फिल्म अगले साल 19 मार्च को रिलीज होगी. फिल्म के लिए फैंस बेहद एक्साइटेड हैं.