एक्सप्लोरर
'टॉक्सिक' से पहले भी कई बार गजब लुक से चर्चा में रहीं कियारा आडवाणी, कौन सा वाला आपको पसंद?
Kiara Advani Looks: कियारा आडवाणी बॉलीवुड की टैलेंटेड और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. वहीं अब एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियां बटोरी रही हैं.
एक्ट्रेस कियारा अडवाणी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर चर्चा में है. हाल ही में फिल्म से उनका पहला लुक रिवील हुआ है. जहां उनका बेहद ही अलग अंदाज देखने को मिला. वहीं इससे पहले भी एक्ट्रेस ने कई किरदारों से महफिल लूटी है.
1/7
2/7
Published at : 21 Dec 2025 04:04 PM (IST)
Tags :Kiara Advani Bhool Bhulaiyaa-2 Toxic War 2
बॉलीवुड
7 Photos
'टॉक्सिक' से पहले भी कई बार गजब लुक से चर्चा में रहीं कियारा आडवाणी, कौन सा वाला आपको पसंद?
बॉलीवुड
8 Photos
'बाहुबली' से 'ओडेला 2' तक, ओटीटी पर अवेलेबल हैं तमन्ना भाटिया की 7 बढ़िया फिल्में, जरूर देख लें
बॉलीवुड
10 Photos
उर्मिला मातोंडकर ने बॉलीवुड छोड़ने को लेकर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- कमबैक के लिए तैयार
बॉलीवुड
8 Photos
'बादलों के ऊपर लेके गए और व्रत तोड़ा', देसी गर्ल ने कपिल के शो में सुनाया रोमांटिक किस्सा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
ओटीटी
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
क्रिकेट
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'टॉक्सिक' से पहले भी कई बार गजब लुक से चर्चा में रहीं कियारा आडवाणी, कौन सा वाला आपको पसंद?
बॉलीवुड
8 Photos
'बाहुबली' से 'ओडेला 2' तक, ओटीटी पर अवेलेबल हैं तमन्ना भाटिया की 7 बढ़िया फिल्में, जरूर देख लें
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion