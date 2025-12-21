हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Theatre Releases This Week: क्रिसमस पर बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर! 'वृषभ' से भिड़ेगी 'एनाकोंडा', 'तू मेरी मैं तेरा...' भी होगी रिलीज

Theatre Releases This Week: क्रिसमस पर बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर! 'वृषभ' से भिड़ेगी 'एनाकोंडा', 'तू मेरी मैं तेरा...' भी होगी रिलीज

Films Releasing In Theatres This Week: इस हफ्ते क्रिसमस के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश होगा. बॉलीवुड के साथ-साथ कई साउथ और हॉलीवुड फिल्में 25 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक देने वाली हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 21 Dec 2025 05:11 PM (IST)
Films Releasing In Theatres This Week: इस हफ्ते क्रिसमस के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश होगा. बॉलीवुड के साथ-साथ कई साउथ और हॉलीवुड फिल्में 25 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक देने वाली हैं.

क्रिसमस 2025 सिनेमा लवर्स के लिए स्पेशल होने वाला है. दरअसल 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में दर्शकों को रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और एडवेंचर का जबरदस्त डोज मिलने वाला है. बॉलीवुड फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' से लेकर 'वृषभ' तक इस हफ्ते बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही हैं.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' एक रोमांटिक फिल्म है जो 25 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. समीर विद्वंस के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आएंगे.
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' एक रोमांटिक फिल्म है जो 25 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. समीर विद्वंस के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आएंगे.
साउथ स्टार मोहनलाल की फिल्म 'वृषभ' का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. कई बार रिलीज डेट पोस्टपोन होने के बाद अब ये फिल्म भी 25 दिसंबर को बड़ पर्दे पर आ रही है.
साउथ स्टार मोहनलाल की फिल्म 'वृषभ' का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. कई बार रिलीज डेट पोस्टपोन होने के बाद अब ये फिल्म भी 25 दिसंबर को बड़ पर्दे पर आ रही है.
Published at : 21 Dec 2025 05:03 PM (IST)
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
