'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' एक रोमांटिक फिल्म है जो 25 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. समीर विद्वंस के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आएंगे.