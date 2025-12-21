एक्सप्लोरर
Theatre Releases This Week: क्रिसमस पर बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर! 'वृषभ' से भिड़ेगी 'एनाकोंडा', 'तू मेरी मैं तेरा...' भी होगी रिलीज
Films Releasing In Theatres This Week: इस हफ्ते क्रिसमस के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश होगा. बॉलीवुड के साथ-साथ कई साउथ और हॉलीवुड फिल्में 25 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक देने वाली हैं.
क्रिसमस 2025 सिनेमा लवर्स के लिए स्पेशल होने वाला है. दरअसल 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में दर्शकों को रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और एडवेंचर का जबरदस्त डोज मिलने वाला है. बॉलीवुड फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' से लेकर 'वृषभ' तक इस हफ्ते बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही हैं.
Published at : 21 Dec 2025 05:03 PM (IST)
