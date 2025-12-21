एक्सप्लोरर
न्यू ईयर पार्टी के लिए चाहिए ग्लैम लुक? प्रियंका चोपड़ा के ये स्टाइल करें फॉलो
Priyanka Chopra New Year Party Look: एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने स्टाइलिश फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं. उनका हर एक लुक सोशल मीडिया पर छा जाता है. ऐसे में आप उनके लुक्स ट्राई कर सकती हैं.
प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की ग्लैमरस और स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में से एक हैं. वो अपने हर एक लुक से सबको इंप्रेस कर देती हैं. हर इवेंट में एक्ट्रेस के अलग ही अंदाज देखने को मिलता है. वहीं अगर आप न्यू ईयर पार्टी में कुछ यूनिक लुक ट्राई करना चाहती हैं तो एक्ट्रेस के इन लुक्स से आइडियाज ले सकती हैं. इन्हें फॉलो करके आप पार्टी में शाइन कर सकती हैं.
1/7
2/7
Published at : 21 Dec 2025 04:52 PM (IST)
Tags :New Year Priyanka Chopra New Year 2026
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' के उजैर बलोच ने झेला कास्टिंग काउच का दर्द, मुश्किल से मिला दानिश को मुकाम
बॉलीवुड
7 Photos
'टॉक्सिक' से पहले भी कई बार गजब लुक से चर्चा में रहीं कियारा आडवाणी, कौन सा वाला आपको पसंद?
बॉलीवुड
8 Photos
'बाहुबली' से 'ओडेला 2' तक, ओटीटी पर अवेलेबल हैं तमन्ना भाटिया की 7 बढ़िया फिल्में, जरूर देख लें
बॉलीवुड
10 Photos
उर्मिला मातोंडकर ने बॉलीवुड छोड़ने को लेकर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- कमबैक के लिए तैयार
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
ओटीटी
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
क्रिकेट
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' के उजैर बलोच ने झेला कास्टिंग काउच का दर्द, मुश्किल से मिला दानिश को मुकाम
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion