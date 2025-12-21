हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया

Top 10 Malayalam Hits 2025: 2025 में मलयालम फिल्मों का जबरदस्त बज देखा गया. सैकनिल्क की नई रिपोर्ट में इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की पूरी लिस्ट आ चुकी है. यहां देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Dec 2025 08:06 PM (IST)
Preferred Sources

2025 खत्म होते-होते मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया. मलयालम फिल्मों का असर सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी साफ तौर पर देखने को मिला.

इस साल की टॉप-10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों ने मिलकर दुनिया भर में 1400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया. इस लिस्ट में सबसे 'लोका:चैप्टर 1-चंद्रा' है, जिसने अपनी कमाई से बॉक्स ऑफिस पर एक अलग ही रिकॉर्ड बनकर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

यहां देखें टॉप-10 मलयालम फिल्म
सैकनिल्क की नई रिपोर्ट के अनुसार, इस लिस्ट में सबसे ऊपर है ‘लोका: चैप्टर 1- चंद्रा’ है. इस फिल्म ने भारत में 122.8 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया.

वहीं 'एल2: एम्पुरान' ने विदेशों में जबरदस्त कमाई कर साल भर ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम रखा. अब चलिए जानते हैं उन 10 मलयालम फिल्मों के बारे में, जिन्होंने 2025 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की.

लोका: चैप्टर 1 चंद्रा’है

इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया

  • 2025 में ‘लोका’ ने मॉलीवुड में नए रिकॉर्ड बनाए. मलयालम बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 122.8 करोड़ कमाई.
  • विदेशो में फिल्म 119.9 करोड़ का बिजनेस किया. इसकी टोटल कमाई 303.7 करोड़ रहा.

'थुडारम' इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया

  •  मोहनलाल की फिल्म साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी. यह मलयालम बॉक्स ऑफिस पर 118.6 करोड़ कमा कर सफल रही.
  • इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 235.38 करोड़ रहा.

'एल2 एम्पुरान'


इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया

  • मोहनलाल, पृथ्वीराज सुकुमारन की 'एल2 एम्पुरान' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही.
  • फिल्म ने अपने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 97.34 करोड़ का प्योर बिजनेस किया. इसका वर्ल्ड वाइल्ड कलेक्शन 266.81 करोड़ रहा.

'डाइस इराए'


इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया

  • 'डाइस इराए' 2025 की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट साबित हुई. इस फिल्म ने भारत में 40.93 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया
  • इसका वर्ल्ड वाइल्ड कलेक्शन 82.18 करोड़ था.

'हृदयपूर्वम'


इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया

  • 'हृदयपूर्वम' ने भारत में 40.14 करोड़ की नेट कमाई करके निर्माताओं को अच्छा मुनाफा दिलाया.
  • इसका वर्ल्ड वाइल्ड कलेक्शन 76.26 करोड़ रहा.

'अलाप्पुझा जिमखाना'


इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया

  • 'अलाप्पुझा जिमखाना' ने मलयालम बॉक्स ऑफिस पर 40.09 करोड़ शुद्ध लाभ कमाया.
  • इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 70.6 करोड़ था.

'कलमकवल'


इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया

  • 'कलमकवल' एक एक हाई-वोल्टेज जासूसी थ्रिलर है. इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 34.88 करोड़ कमाई की.
  • इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 79.25 करोड़ के साथ अभी भी थिएटर में चल में अच्छा प्रदर्शन कर रही है.

 

'ऑफिर ऑन ड्यूटी'


इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया

  • 'ऑफिर ऑन ड्यूटी' दुनिया भर में 54 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया.
  • फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 30.87 करोड़ तक की कमाई की.

'रेखाचित्रम'


इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया

  • 'रेखाचित्रम' फिल्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मामले में 2025 की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली मलयालम फिल्मों में से एक है.
  • फिल्म ने भारत में 26.6 करोड़ तक कमाई की जबकि इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस 56.75 करोड़ था.

'इको'


इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया

  • 'इको' फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 46.47 करोड़ रुपये की कमाई की.
  • जबकि घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 24.10 करोड़ की कमाई के साथ गर्दा उड़ा दिया.

Published at : 21 Dec 2025 08:06 PM (IST)
