'बाहुबली' से 'ओडेला 2' तक, ओटीटी पर अवेलेबल हैं तमन्ना भाटिया की 7 बढ़िया फिल्में, जरूर देख लें
Tamannaah Bhatia Movies: तमन्ना भाटिया की बेस्ट फिल्में ओटीटी पर देखने का मौका. नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल ये मूवीज फुल एंटरटेनमेंट देती हैं.
तमन्ना भाटिया साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने हर जॉनर में अलग-अलग तरह के रोल निभाए हैं. अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनकी बेस्ट फिल्में देखने का प्लान बना रहे हैं तो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल ये मूवीज आपके वॉचलिस्ट में जरूर शामिल होनी चाहिए.
Published at : 21 Dec 2025 03:41 PM (IST)
